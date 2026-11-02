Απάτη με ΜΚΟ: «Κράτησαν 3.000 ευρώ από το ποσό που μαζεύτηκε για τον γιο μου» λέει στο enikos.gr μητέρα παιδιού με λευχαιμία

Οι μαρτυρίες για τον τρόπο με τον οποίο οι συλληφθέντες για την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» εκμεταλλεύονταν τον πόνο και την ανάγκη των οικογενειών είναι αποκαλυπτικές για τη δράση του κυκλώματος. Χωρίς να νοιάζονται για τίποτα, “πατούσαν” στην αγωνία των γονιών για τα ασθενή παιδιά τους, προκειμένου να θησαυρίζουν.

Ο enikos.gr, φέρνει στη δημοσιότητα μαρτυρία γυναίκας, μητέρας από τη Θεσσαλονίκη, που έπεσε θύμα των ανθρώπων αυτών, καθώς οργάνωσαν διαδικτυακό έρανο για το αγοράκι της που πάσχει απο λευχαιμία. Όμως, δεν της παρέδωσαν όλα τα χρήματα τα οποία συγκεντρώθηκαν.

Το αγοράκι τότε ήταν 11 ετών, σήμερα είναι 12. Όπως περιέγραψε η ίδια μιλώντας στo enikos.gr, to 2025 ήταν στο νοσοκομείο και είχε ανάγκη για βοήθεια. Εκεί, άκουσε άλλες μητέρες να μιλούν για τη συγκεκριμένη ΜΚΟ και της είπαν ότι βοηθούν τα άρρωστα παιδιά. Τότε σκέφτηκε ότι «μπορεί να βοηθήσουν κι εμένα».

Ήρθε σε επικοινωνία με μία 35χρονη, η οποία θεωρείται ότι είναι εκ των ηγετικών στελεχών του κυκλώματος και σύντροφος του ιδρυτής της ΜΚΟ. Η 35χρονη της τηλεφώνησε και τη ρώτησε εάν δέχεται να βγουν φωτογραφίες και στοιχεία για την ασθένεια του παιδιού της στα social media: «Είσαι οκ με αυτό, με ρώτησε. Και είπα ναι».

Όπως εξομολογήθηκε η μητέρα του 12χρονου, «έπειτα από κάποιο διάστημα με πήρε τηλέφωνο και είπε: “Σου έχουμε μαζέψει χρήματα”».

Τα χρήματα η γυναίκα δεν τα έλαβε στο χέρι, αλλά η οργάνωση της τα έβαλε σε μία κάρτα στο κινητό, για να πληρώνει και να ψωνίζει για το παιδί (ρούχα, φαγητό, κλπ) με αυτή.

Το ποσό που συγκεντρώθηκε ήταν περίπου 21.600 ευρώ. «Μου είπαν θα κρατήσουμε 3.000 από αυτά. Και έτσι έμειναν περίπου 18.000».

Η προσπάθεια για το αγοράκι της συνεχίζεται. Όπως μας είπε υπάρχει ακόμα δρόμος πέντε ετών.

Όπως αποδεικνύεται και από τη συγκεκριμένη μαρτυρία, σκοπός του κυκλώματιος ήταν να πείσει “απλούς” πολίτες αλλά και “επώνυμους”, να δώσουν τα χρήματά τους για να σώσουν ένα παιδί. Αλλά, στην πραγματικότητα, μόνο ένα μέρος των χρημάτων που μαζεύονταν για κάθε παιδί, κατέληγε στην οικογένεια. Τα υπόλοιπα τα καρπώνονταν οι επιτήδειοι.

Νέοι αποκαλυπτικοί διάλογοι

Κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης είναι ο 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ, Κωνσταντίνος Φιρινίδης, ο οποίος, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, έκανε πολυτελή ζωή χάρη στα χρήματα των δωρητών, που θεωρούσαν ότι βοηθούσαν παιδιά με σοβαρές ασθένειες, όπως προκύπτει από την έρευνα της ΕΛΑΣ.

Εκτός από τον Φιρινίδη, ανάμεσα στους έξι συλληφθέντες για την υπόθεση, είναι και η 35χρονη σύντροφός του, ο 32χρονος αδελφός της, όπως επίσης παράγοντες διαιτησίας και τοπικού αθλητικού σωματείου (οι τρεις τελευταίοι για το σκέλος της χειραγώγησης αγώνων).

Οι συλληφθέντες πήραν προθεσμία να απολογηθούν στον ανακριτή Θεσσαλονίκης τα επόμενα τρία 24ωρα (Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, ανάλογα με την περίπτωση) και μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση. Βρίσκονται αντιμέτωποι με τέσσερα κακουργήματα κι ένα πλημμέλημα κατά περίπτωση.

Οι νέοι διάλογοι του 37χρονου

«Παίρνω συνήθως τη σουίτα»

Σε μία εκ των συνομιλιών, που παρουσιάζει το enikos.gr, ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης μιλάει με υπάλληλο πολυτελούς ξενοδοχείου της Θεσσαλονίκης προκειμένου να κλείσει μία σουίτα για ημιδιαμονή έναντι 480 ευρώ.

Φ.Κ: Για σας, θα ήθελα να ρωτήσω εε, είμαι πελάτης καταρχάς, έρχομαι πολύ συχνά.

Υπάλληλος: Ωραία.

Φ.Κ.: Παίρνω συνήθως την σουίτα στο 2ο όροφο ή 1ο πιο είναι;

Υπάλληλος: Ναι.

Φ.Κ.: Την γωνιακή. Εε, επειδή είμαι λίγο Θεσσαλονίκη και χρειάζομαι μια ημιδιαμονή, υπάρχει δυνατότητα;

Υπάλληλος: Να κάνετε δηλαδή day use;

Φ.Κ.: Ε να ‘ρθω για λίγες ώρες, τώρα π.χ.

Υπάλληλος: Ναι. Α για τώρα. Κοιτάξτε, εε, για τώρα, εε, γίνεται δηλαδή με το να κάντε χρήση μέχρι τις έξι, διαφορετικά άμα θέλετε να κάτσετε π.χ. μέχρι τις οχτώ, πρέπει να κάνουμε κράτηση κανονικά το δωμάτιο για μια διανυκτέρευση.

Φ.Κ.: Ναι. Εε.

Υπάλληλος: Χμ.

Φ.Κ: Πόσο κοστίζει αυτό;

Υπάλληλος: Εε δώστε μου μισό λεπτάκι. Ένα ονοματεπώνυμο για να βρω και το προφίλ σας, που μου είπατε.

Φ.Κ: ΦΙΡΙΝΙΔΗΣ Κωνσταντίνος.

Υπάλληλος: Πώς μου είπατε το επίθετο;

Φ.Κ.: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΡΙΝΙΔΗΣ.

Υπάλληλος: ΦΙΡΙΝΙΔΗΣ.

Φ.Κ.: Κωνσταντίνος.

Υπάλληλος: Ωραία. Ωραία για την ντιλάκ σουίτα βλέπω για σήμερα. Για πόσα άτομα;

Φ.Κ.Ε, δύο.

Υπάλληλος: Ε, λοιπόν, δώστε μου μισό λεπτό. Βγαίνει στα 480 η σουίτα, απλά να δω αν μπορούμε να σας κάνουμε κάποια καλύτερη τιμή.

«Να το κάνω ένα χιλιάρικο το ποτό; Και τα λουλούδια ό,τι μου πεις εσύ»

Σε άλλη συνομιλία καταγράφεται ο τρόπος με τον οποίο ο αρχηγός του κυκλώματος κανόνιζε πολυτελείς εξόδους, με ποτά κόστους 1.000 ευρώ.

Π.Σ.: Πρώτο. Εεε τι θες να βάλουμε με κατανάλωση; Ένα χιλιάρικο; Ε να σου πω ε να να βάλω ένα χιλιάρικο ποτό;

Φ.Κ.: Ναι.

Π.Σ.: Να το κάνω ένα χιλιάρικο το ποτό;

Φ.Κ.: Ναι ναι ναι ναι.

Π.Σ.: Και τα λουλούδια ότι μου πεις εσύ.

Φ.Κ.: Ωραία και 500 σε σένα;

Π.Σ.: Εντάξει, ότι γουστάρεις.

Φ.Κ.: Ναι αγάπη μου. Ωραία.

Π.Σ.: Ωραία. Εντάξει;

Φ.Κ.: Εμείς θα ’μαστε δεν θα φέρω τώρα καμιά ομάδα εκεί δεν γουστάρω εε θα ’μαστε τρεις τέσσερις.

Π.Σ.: Τρεις τέσσερις που κάτσουν πίσω μ@ν@@. Ή έλα θες μ@ν@@ ή όχι;

Φ.Κ.: Θέλω. Την άλλη φορά πως την πατήσαμε έτσι ρε μ@λ@κ@;

«Θα λες σε όλους ότι δεν σε έχουμε ξανακάνει ανάρτηση»

Σε μία άλλη συνομιλία, ο 37χρονος ιδιοκτήτης της ΜΚΟ δίνει οδηγίες για το πώς θα γίνουν οι αναρτήσεις για τη βοήθεια ενός παιδιού. «Πρέπει να βρεις ένα τηλέφωνο που να μην το έχεις ξαναχρησιμοποιήσει», αναφέρει και προσθέτει: «θα λες σε όλους ότι δεν σε έχουμε ξανακάνει ανάρτηση». Τονίζει, δε, ότι θα δημοσιευτούν άλλες φωτογραφίες του παιδιού, ώστε να μην φαίνεται ότι βοηθήθηκε ξανά το παιδί.

Φ.Κ.: Καλά. Λοιπόν, σε ενημερώνω εε για πέντε πράγματα, άκουσε με προσεκτικά.

Σ.Α.: Μάλιστα πρόεδρε.

Φ.Κ.: Πρώτον πρέπει να βρεις μία ένα τηλέφωνο που να μην το έχεις, να μην το έχεις ξαναχρησιμοποιήσει.

Σ.Α.: Ναι.

Φ.Κ.: Για να το δίνουμε.

Σ.Α.: Μάλιστα.

Φ.Κ.: Δεύτερον, τα λεφτά θα τα πάρεις όλα σε κάρτα.

Σ.Α.: Μάλιστα.

Φ.Κ.: Δε, δεν ξέρω αν έχεις ενημερωθεί.

Σ.Α.: Ναι, ναι μου το είπε η Β@σι@.

Φ.Κ.: Ωραία τέλεια. Και τρίτον θα λες σε όλους ότι δεν σε έχουμε ξανακάνει ανάρτηση.

Σ.Α.: Μάλιστα πρόεδρε.

Φ.Κ.: Και ότι σε λένε Αλέκο, όχι Αλέξανδρο.

Σ.Α.: Αλέκο, μάλιστα πρόεδρε.

Φ.Κ.: Για να μην εε.

Σ.Α.: Θα μπει ανάρτηση το παιδί μου θα φαίνεται η φωτογραφία της;

Φ.Κ.: Μάλλον όχι.

Σ.Α.: Δεν πρέπει να φαίνεται γιατί άμα φαίνεται θα πουν ξαναβοηθήθηκε αυτό το παιδί.

Φ.Κ.: Θα βάλουμε άλλες φωτογραφίες, μέχρι το απόγευμα θα γίνει.

«Με έχουν πάρει εκατό τηλέφωνα και μου λένε βάλτο γκολ και όβερ»

Σύμφωνα με την έρευνα των αστυνομικών αρχών, η υπόθεση φαίνεται να συνδέεται και με παράνομο στοιχηματισμό. Όπως έχει προκύψει, σύμφωνα με σχετικές πηγές, ο 37χρονος φέρεται να πίστωσε σε στοιχηματικούς λογαριασμούς περισσότερα από 2,6 εκατομμύρια ευρώ, επιχειρώντας να εμφανίσει χρήματα από τις δωρεές ως νόμιμα κέρδη από τυχερά παιχνίδια. Το κύκλωμα φέρεται να χρησιμοποιούσε τον τοπικό αρχιδιαιτητή για να επηρεάζει την έκβαση αγώνων και να αποκομίζει κέρδη μέσω παράνομου στοιχηματισμού.

Σε άλλους διαλόγους που κατέγραψε ο «κοριός» ο βασικός κατηγορούμενος περιγράφει πώς κέρδισε 7.000 ευρώ.

Φ.Κ.: Ρε μ@λ@κ@ κάνουν συνέχεια, τι να πούνε, δηλαδή δεν καταλαβαίνεις ότι τώρα αυτό δεν είναι, δηλαδή τώρα εεε.

Α.Σ.: Όχι δεν είναι λογικό. Σε δεκατρία λεπτά στο δεύτερο που ξεκίνησε μπήκαν τρία γκολ δύο πέναλτι και μία κόκκινη.

Φ.Κ.: Τρεις τρείς ανατροπές έγιναν.

Α.Σ.: Τί;

Φ.Κ.: Ρε μ@λ@κ@ τρείς τρείς ανατροπές έγινε.

Α.Σ.: Ναι.

Φ.Κ.: Γεια σου. (Μιλάει με τρίτο άτομο και παραγγέλνει καφέ). Δηλαδή έγινε 1-0, 1-2, 3-2.

Α.Σ.: Θα τον, τώρα Δευτέρα Τρίτη τον παίρνω τηλέφωνο, εδώ Τούμπα μένει να πάω να τον βρω.

Φ.Κ.: Και έπαιζε ο …, έπαιζε ο … διαιτητής.

Α.Σ.: Εεε;

Φ.Κ.: Ο …

Α.Σ.: Και; Μίλησες;

Φ.Κ.: Ρε φίλε ούτε να μου πει ξέρω εγώ, και μου λένεεε «Ηρακλής» τέτοιο ξέρω γω, και εγώ στην αρχή δεν έδωσα βάση και κοιμόμουνα μέχρι το ημίχρονο.

Α.Σ.: Ναι.

Φ.Κ.: Και με έχουν πάρει εκατό τηλέφωνα και μου λένε βάλτο γκο γκόλ και όβερ και αυτά εεε και σηκώνομαι.

Α.Σ.: Από που το ’μάθες εσύ; Γιατί με φρίκαρες εσύ όταν μου το ΄πες που το ξες εσύ αυτό πως μπορεί να το ξες.

Φ.Κ.: Και σηκώνομαι και με αφήνει να παίξω 1.800€, 800€ αυτά λέω ποπο θα γράψει τώρα.

Α.Σ.:Ναι.

Φ.Κ.: Καιιι σηκώνομαι τρέχω σε στοίχημα κάτω και αυτά και έγραψε 7 χιλιάρικα.

Α.Σ.: 7 πήρες σύνολο;

Φ.Κ.: Ναι ναι.

Α.Σ.: Ποοο μ@λ@κ@.

Φ.Κ.: Γιατί γίνεται 2-2 και με λένε θα γίνει όβερ τέσσερα μίση που σου ’πα.

Α.Σ.: Ναι.

Φ.Κ.: Και το περιμένω εγώ μέχρι το 88΄ 89΄ και το καρφώνω.

Α.Σ.: Εν τω μεταξύ ρε φίλε αυτόν εμείς τι χέρι μπορούμε να τον δώσουμε; Λογικά παίζει και αυτός, έτσι δεν είναι;

Φ.Κ.: Ρε μ@λ@κ@ άμα το ξέρα άμα το ξέρα ’γωωω εξ αρχής από το πρωί και έκανα προετοιμασία μπορούσε να γράψει 15 χιλιάρικα.

Α.Σ.: Σώπα ρε.

Φ.Κ.: Και το λιγότερο να ξέρεις δηλαδή τώρα έγραψε 6 χιλιάρικα στο ημίχρονο που πήγα ξέρω ’γω και έβαλα 1000 εεε 500 500, έβαλα 1000 εεεε 400€.

«Θα σου στείλω 2.000 με REVOLUT να τα κάνεις ό,τι θες»

Π.Δ.: Στα έβγαλε ο ΑΣΤΕΡΑΣ μέσα σε 2 λεπτά.

Φ.Κ.: Ο ΑΣΤΕΡΑΣ μου έδωσε 7 χιλιάρικα χτες, τώρα.

Π.Δ.: Απίστευτο εε;

Φ.Κ.: 7 χιλιάρικα και άμα ξυπνούσα από νωρίς γιατί ξύπνησα 14.30 η ώρα και πήγα στο ημίχρονο δηλαδή με με είχε πάρει ο άλλος 100 τηλέφωνα, αν ξυπνούσα από νωρίς και έκανα προετοιμασία αδερφέ γιατί τώρα σηκώθηκα βρήκα.

Π.Δ.: Μπορείς καμιά εικοσάρα τώρα μέσα.

Φ.Κ. Βρήκα βρήκα όσα λεφτά είχα στο παντελόνι ξέρω ’γω έτρεχα σε στοίχημα CASH, με λέει η Β@σι@ αφού που πας ξέρω ’γω και λέω θα σου πω αγάπη μου σε λίγο πάω στοίχημα CASH ξέρω ’γω, βάζω χίλια πόσα 1400-1500.

Π.Δ.: Φίρι την αλήθεια την είπες τώρα ή όχι;

Φ.Κ.: Ότι βγήκα χτες;

Π.Δ. Όχι ρε για τοοο για το ματς.

Φ.Κ.: Ότι έπαιξες ματς;

Π.Δ.: Ναι.

Φ.Κ.: Δεν την είπα την αλήθεια, την είπα αγάπη μου θα σου στείλω 2000 με REVOLUT να τα κάνεις ότι θες.

«Τώρα παίζουν, χώσε στο ημίχρονο»

Φ.Κ: Παίξε παίξε όβερ δυόμισι Ηρακλή και γκολ γκολ UNDER 19. Βάλε βάλε χώσε χώσε.

Τ.Μ.: Τι ώρα παίζουν αυτά;

Φ.Κ.: Τώρα παίζουν, χώσε στο ημίχρονο.

Τ.Μ.: Πως το είπες; Ηρακλή;

Φ.Κ.: Ηρακλή UNDER 19 με Αστέρας Τρίπολης όβερ και γκολ γκολ.

Τ.Μ.: Όβερ δυόμισι και γκολ γκολ;

Φ.Κ.: Ναι.

Τ.Μ.: ΟΚ.

«Μου λένε μετά 80 θα μπει και άλλο»

Φ.Κ.: Για να καταλάβεις πόσο στη, μ@λ@κ@ μέχρι και στοοο γίνεται 2-2 και μου λένε μετά 80 θα μπει και άλλο μου λέει περίμενε ξέρω ’γω λίγο και φτάνει στο 88΄ 87΄ ξέρω ’γω και το πατάω.

Π.Δ.:Πωωω.

Φ.Κ.: Στο 93΄ 3-2.

Π.Δ.: Άρα ήταν ζωηροί αυτοί που στα είπανε; Όχι αστεία.

Φ.Κ.: Ναι ναι ρε πολλοί καλοί.

«Αν βγάλεις κόκκινη τον Α… ή τον Π… θα πάρεις άλλα 300»

Φ.Κ.: Ναι, ρε. Βρέθηκα χθες το βράδυ με τον, αυτόν τον Αρχιδιαιτητή, τον Κ…

Τ.Μ.: Και;

Φ.Κ.: Και του λέω ξέρω ‘γω, θέλω να μου κάνεις ορισμούς, αυτούς που θέλω εγώ. Και μου λέει τώρα ανάγκη.. με το Αιγίνιο το ‘χεις ανάγκη; Λέω δεν το έχω αλλά επειδή έχουν βγάλει πολύ μεγάλη γλώσσα, λέω θέλω να τους την κόψω, να κάνω επίδειξη δύναμης.

Τ.Μ.: Χαχαχαχα.

Φ.Κ.: Και και μου λέει ποιόν θες να βάλουμε; Λέω πες μου κάποιον που και μου λέει θες να δώσεις χαρτζιλίκι; Λέω ναι. Και μου λέει άστο πάνω μου, λέει. Να πω τον Α…, 120 να χρειαστεί να παίζουμε, θα παίζουμε για να κερδίσεις.

Τ.Μ.: Χαχαχαχα. Κάνα πεντακοσάρικο;

Φ.Κ.: Πεντα. 300€. 300€ και τον είπα αν βγάλεις κόκκινη τον Α… ή τον Π… θα πάρεις άλλα 300.

Τ.Μ.: Τι λες ρε;

Φ.Κ.: Ναι, ναι.

Τ.Μ.: Ααα.

Φ.Κ.: Χαχαχα.

«Θέλω επίδειξη δύναμης»

Φ.Κ.: Ποιόν θα βάλει;

Χ.Κ.: Ά…, Ά…

Φ.Κ.: Χεχεχεχεχε.

Χ.Κ.: Χεχεχεχε.

Φ.Κ.: Ακούς; Πέστονα 100-0 όμως.

Χ.Κ.: Αυτό με είπε ρε. Αυτό είναι κερδισμένο το παιχνίδι, λέει. Τελείωσε λέει.

Φ.Κ.: Ναι, αλλά 100-0.

Χ.Κ.: Λέει ε και μπάλα ε, 100-0. Και να μην μπαίνει, λέει, θα λήξει στο 1.200 λεπτό, λέει.

Φ.Κ.: Χαχαχαχα.

Χ.Κ.: Δε θα λήξει λέει.

Φ.Κ.: Θέλω, ξες τι θέλω; Επί, επίδειξη δύναμης.

Χ.Κ.: Μ’ αρέσει πως το λες ρε μ@λ@κ@. Χαχαχαχα.

Φ.Κ.: Ειδικά, ειδικά σ’ αυτά τα μ@@νι@ μ@λ@κ@. Να με κάνουν εμένα τέτοια σκηνικά τώρα;

Χ.Κ.: Ε, κι αυτό που με είπες με εξόργισε μ@λ@κ@. Που παν στον πεθερό και πουλάν μ@λ@κ@, λεν μ@λ@κί@ς, μ@λ@κ@. Θα γ@μ@θ@ύν.

Φ.Κ.: Ε, μ@λ@κ@ τώρα σου λέω παν στα, να παν στα καφενεία και να λεν τρέλες τώρα; Κι έχω βάλει διακόσια χιλιάρικα στην ομάδα του ρε μ@λ@κ@; Τους έκανα τα πάντα. Θα σας γ@μ@σ@ ρε μ@λ@κ@.

Ο τρόπος δράσης του κυκλώματος

Η οργάνωση φέρεται να ξεκίνησε τη δράση της τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2018. Ως βασικά πρόσωπα εμφανίζονται ο 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ και παράγοντας του τοπικού ποδοσφαίρου και η 35χρονη σύντροφός του, οι οποίοι φέρονται να είχαν αναλάβει τον συντονισμό της δραστηριότητας.

Η μέθοδος που ακολουθούσαν βασιζόταν στη δημοσιοποίηση φωτογραφιών παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην προβολή των οικονομικών αναγκών των οικογενειών τους. Οι δωρητές καλούνταν να συνεισφέρουν για θεραπείες, νοσηλείες και έξοδα διαβίωσης, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι συγκεκριμένες δαπάνες είχαν ήδη καλυφθεί από ασφαλιστικά ταμεία ή εμφανίζονταν τεχνητά διογκωμένες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, καταγράφηκαν συνολικά 92 ερανικές δράσεις για 74 ωφελούμενα πρόσωπα, από τα οποία τα 55 έχουν ταυτοποιηθεί. Οι έρανοι πραγματοποιούνταν χωρίς τις προβλεπόμενες νόμιμες άδειες. Από την εξέταση 34 οικογενειών διαπιστώθηκε ότι, ενώ συγκεντρώθηκαν 3.940.692 ευρώ, στους δικαιούχους αποδόθηκαν μόλις 1.111.176 ευρώ. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται σε 2.829.516 ευρώ, σύμφωνα με τη δικογραφία.

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικές είναι οι περιπτώσεις οικογενειών που περίμεναν να λάβουν την οικονομική βοήθεια που είχε συγκεντρωθεί στο όνομα των παιδιών τους. Για παιδί που έπασχε από λευχαιμία και κατέληξε το 2021 συγκεντρώθηκαν περισσότερα από 136.000 ευρώ για έξοδα διαβίωσης και κηδείας. Στην οικογένεια, ωστόσο, φέρεται να αποδόθηκαν μόλις 7.000 ευρώ.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στην περίπτωση 14χρονου παιδιού που πέθανε το 2026. Για την ενίσχυση της οικογένειάς του συγκεντρώθηκαν 340.421 ευρώ, ωστόσο στους οικείους του φέρεται να έφτασαν μόλις 55.800 ευρώ.

Σε άλλη περίπτωση, οικογένεια 15χρονου δεν έλαβε κανένα ποσό από τον έρανο, ύψους 73.000 ευρώ, με την οργάνωση να επικαλείται, σύμφωνα με την έρευνα, τραπεζικά κωλύματα, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Η εκμετάλλευση επώνυμων δωρητών

Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της δραστηριότητας της ΜΚΟ φέρεται να έπαιξε η εμπιστοσύνη που κέρδισε από γνωστούς καλλιτέχνες, αθλητές και επιχειρηματίες.

Οι δωρεές επωνύμων δημοσιοποιούνταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και χρησιμοποιούνταν ως διαπιστευτήριο αξιοπιστίας, προσελκύοντας ακόμη περισσότερους πολίτες.

Μεταξύ όσων συνέβαλαν οικονομικά ήταν και ο αντιδήμαρχος Κορδελιού – Ευόσμου, Παναγιώτης Καμπαρούδης. «Ένας από αυτούς ήμουν και εγώ, που για άλλο παιδί έχω καταθέσει χρήματα σε λογαριασμούς που κατά καιρούς δημοσίευσε η οργάνωση. Απογοήτευση και μόνο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το «ξέπλυμα» και τα στοιχήματα

Συνολικά, στους τραπεζικούς λογαριασμούς της ΜΚΟ εντοπίστηκαν καταθέσεις που ξεπερνούν τα 5,8 εκατομμύρια ευρώ. Οι αρχές εξετάζουν τη διαδρομή των χρημάτων και τον τρόπο, με τον οποίο φέρονται να διοχετεύονταν σε προσωπικούς λογαριασμούς και άλλες δραστηριότητες.

Για την απόκρυψη της προέλευσης των χρημάτων φέρεται να αναπτύχθηκε σύνθετος μηχανισμός ξεπλύματος, με διαδοχικές τραπεζικές μεταφορές, αναλήψεις και επανακαταθέσεις, εικονικές εταιρείες, πλαστά παραστατικά και στοιχηματικούς λογαριασμούς. Συνολικά ελέγχθηκαν 29 τραπεζικοί λογαριασμοί και περισσότερες από 246.000 συναλλαγές, ενώ οι πιστώσεις σε λογαριασμούς του σωματείου – ΜΚΟ και του βασικού κατηγορουμένου ξεπέρασαν τα 5,8 εκατ. ευρώ.

Η υπόθεση φαίνεται να συνδέεται και με παράνομο στοιχηματισμό. Όπως έχει προκύψει από την αστυνομική έρευνα, ο 37χρονος φέρεται να πίστωσε σε στοιχηματικούς λογαριασμούς περισσότερα από 2,6 εκατομμύρια ευρώ, επιχειρώντας να εμφανίσει χρήματα από τις δωρεές ως νόμιμα κέρδη από τυχερά παιχνίδια.

Ο 37χρονος φέρεται, επιπλέον, να χρηματοδότησε με περίπου 250.000 ευρώ δύο ερασιτεχνικές ομάδες στην Πιερία. Στόχος, σύμφωνα με τις αρχές, ήταν η εξαγορά διαιτητών με αμοιβές που έφταναν έως και τα 1.000 ευρώ ανά αγώνα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η άνοδος συγκεκριμένης ομάδας στη Γ’ Εθνική.

Σύμφωνα με την έρευνα, το κύκλωμα φέρεται να χρησιμοποιούσε τον τοπικό αρχιδιαιτητή για να επηρεάζει την έκβαση αγώνων και να αποκομίζει κέρδη μέσω παράνομου στοιχηματισμού.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται, επίσης, στοιχεία για live στοιχηματισμό με εσωτερική πληροφόρηση σε αγώνα της Super League Κ19, καθώς και 62 προσωπικά στοιχήματα του 37χρονου, ο οποίος φέρεται να πόνταρε συστηματικά στην ήττα συγκεκριμένης ομάδας.

Από την πλευρά του, ο συνήγορος του κατηγορουμένου, Κώστας Παπαδόπουλος, αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του εντολέα του σε στημένους ποδοσφαιρικούς αγώνες. «Δεν έχει καμία απολύτως σχέση με στημένα παιχνίδια. Ενοχοποιείται διότι σε κάποιες τηλεφωνικές συνομιλίες τρίτων γινόταν αναφορά στο όνομά του ως διαιτητή τον οποίο δήθεν ήλεγχαν», δήλωσε.

Ως σημείο συνάντησης και συντονισμού της οργάνωσης φέρεται να χρησιμοποιούνταν καφετέρια στην Καλαμαριά, την οποία είχε ανοίξει ο 37χρονος. Εκεί πραγματοποιούνταν συναντήσεις και λαμβάνονταν αποφάσεις για τη διαχείριση και την κατανομή των χρημάτων που συγκεντρώνονταν από τις δωρεές. Παράλληλα, ο 32χρονος κουνιάδος του φερόμενου ως αρχηγού φέρεται να είχε αναλάβει τη λογιστική διαχείριση εικονικών εταιρειών που συνδέονται με τη δραστηριότητα της οργάνωσης.