Βουλή: Αντιπαράθεση Μαρκόπουλου – Αυλωνίτη για τα funds, τους servicers και τα κόκκινα δάνεια

Ανέβηκαν οι τόνοι νωρίτερα σήμερα στη Βουλή με αντικείμενο τη λειτουργία των funds, των servicers, αλλά και τα κόκκινα δάνεια, εν όψει της ψηφοφορίας της Τετάρτης επί του σχετικού νομοσχεδίου. Στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο βουλευτής Κέρκυρας του ΠΑΣΟΚ, Αλέξανδρος Αυλωνίτης απευθυνόμενος στον υφυπουργό Οικονομικών, Δημήτρη Μακρόπουλο ζήτησε να του απαντήσει γιατί οι οφειλέτες δεν λαμβάνουν ενημέρωση για το ακριβές ποσό της οφειλής.

«Τι ρωτάει ο μέσος Έλληνας οφειλέτης, που χρωστάει στα funds και στους servicers ‘πόσο είναι το δάνειο μου και πόσο το αγοράσατε’. Και δεν του το λέτε. Λες και είναι επτασφράγιστο μυστικό. Τι είναι εκείνο που σας εμποδίζει; Ποιος νόμος, ποια οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσής σας», ήταν το ερώτημα που απηύθυνε ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης στον υφυπουργό Οικονομικών. Κατηγόρησε, μάλιστα, την κυβέρνηση πως δεν πήρε «ένα μέτρο έτσι ώστε να απαλύνει λίγο αυτή η ψυχοφθόρα κατάσταση, τον ψυχοφθόρο πόλεμο στη μέση ελληνική οικογένεια».

Σε υψηλούς τόνους ήταν η απάντηση του υφυπουργού Οικονομικών, Δημήτρη Μαρκόπουλου. «Ο πρώην αρχηγός σας, ο κύριος Τσίπρας, άνοιξε το δρόμο για τα funds στη χώρα μας». «Εμείς είμαστε εκείνοι που βάζουμε κανόνες, επιδιώκουμε να απαλυνθεί, να διευκολυνθεί ο πολίτης από αυτό το, το δύσκολο το οποίο τον φέρνει, τη δύσκολη, τη σύνθετη κατάσταση στην οποία τον φέρνουν τα κόκκινα δάνεια», απάντησε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. «Στην ολομέλεια την Τετάρτη θα αναπτύξουμε την τοποθέτησή μας, μια αδιαπραγμάτευτη, αδιαπραγμάτευτη και σαφής τοποθέτηση ότι πρέπει να μπουν κανόνες στα funds», σημείωσε. «Εμείς φέρνουμε ένα νομοσχέδιο το οποίο για πρώτη φορά βάζει κανόνες στα funds. Για πρώτη φορά προσδιορίζει πράγματα υπέρ των δανειοληπτών με τόσο σαφή τρόπο», τόνισε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος.

Απαντώντας ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης είπε: «Σύμφωνα με τα λόγια τα δικά σας, 1 δισ. 700 εκατομμύρια είναι η αύξηση των κόκκινων δανείων το πρώτο εξάμηνο του 2026. Είχαμε 77 δισ. κόκκινα δάνεια χρέος το 2025 και τώρα υπολογίζεται ότι είναι 87 δισ. Πού πάμε; Ποιον υπερασπίζουμε; Τον Έλληνα πολίτη ή τους άγνωστους, που βρίσκονται σε όλα τα σημεία του ορίζοντα;».

«Η αλήθεια είναι ότι εμείς διαχειριζόμαστε με έναν βέλτιστο τρόπο τα δικά σας χάλια», είπε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος απευθυνόμενος στον Αλέξανδρο Αυλωνίτη. «Εγώ όμως θέλω να δω πώς θα τοποθετηθείτε σε ένα νομοσχέδιο το οποίο έρχεται και το οποίο είναι σαφές. Συγκεκριμένα, 30, 40, 50% ήταν οι προκαταβολές που ζητούσαν επί της πρώην κυβέρνησής σας. Τώρα εμείς πάμε στο όριο το 15%. Άμεση ενημέρωση με μηδέν κόστος από τα funds και από τους servicers για το ύψος των δανείων», υπογράμμισε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Κατέληξε, μάλιστα, λέγοντας «σας προκαλώ και σας προσκαλώ να υπερψηφίσετε το νομοσχέδιο της Τετάρτης. Αν όμως δεν το ψηφίσετε, θα ‘χω κι εγώ το δικαίωμα να σας αποκαλέσω εσάς και το κόμμα σας, ή όποιους δεν ψηφίσουν, νεροκουβαλητές των funds. Delivery boys των funds. Γιατί στα λόγια είστε καλοί».