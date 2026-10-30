Βουλή: Αποσύρθηκε το άρθρο 23 από το νομοσχέδιο για τους servicers – Μαρκόπουλος: «Βάζουμε κανόνες στην ασυδοσία των funds»

Την απόσυρση του άρθρου 23 που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για το ιδιωτικό χρέος ανακοίνωσε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, ο υφυπουργός Οικονομικών, Δημήτρης Μαρκόπουλος, μετά τις αντιδράσεις που είχαν προκληθεί γύρω από τη συγκεκριμένη διάταξη. Παράλληλα, κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να τοποθετηθούν επί των υπόλοιπων άρθρων του νομοσχεδίου.

Σύμφωνα με τις αντιδράσεις που διατυπώθηκαν από την πλευρά των επικριτών της διάταξης, το άρθρο 23 προέβλεπε ότι οι συμβάσεις ρύθμισης οφειλών που υπογράφουν οι δανειολήπτες με τράπεζες ή servicers θα μπορούσαν να αποκτούν ισχύ εκτελεστού τίτλου. Αυτό θα έδινε τη δυνατότητα στα funds και τους servicers, σε περίπτωση αθέτησης της συμφωνίας, να προχωρούν σε αναγκαστική εκτέλεση, κατασχέσεις και πλειστηριασμούς χωρίς να απαιτείται προηγουμένως η έκδοση δικαστικής απόφασης ή διαταγής πληρωμής. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη αποτέλεσε τον βασικό λόγο των αντιδράσεων, καθώς εκφράστηκαν φόβοι ότι περιορίζονται οι δικαστικές εγγυήσεις προστασίας των δανειοληπτών.

Κατά τη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής, ο υφυπουργός Οικονομικών, Δημήτρης Μαρκόπουλος είπε σε υψηλούς τόνους: «Εμείς να το ξεκαθαρίσουμε και θα είναι σαφές. Δεν παίζουμε παιχνίδια. Θέλουμε να δώσουμε λύσεις. Κάποιοι άλλοι δίνουν μάχη εντυπώσεων». «Εμείς δίνουμε μάχη ουσίας. Φέραμε ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Βάζουμε κανόνες στους servicers. Θα τους βάλουμε τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι και είναι ξεκάθαρη η πολιτική μας βούληση», τόνισε. Απευθυνόμενος, μάλιστα, στην αντιπολίτευση, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος υποστήριξε: «Βρήκατε να κολλήσετε σε ένα άρθρο και να δημιουργήσετε εντυπώσεις. Δημιουργείτε μία παραπλανητική εικόνα». «Για να μην υπάρχει καμία δικαιολογία από εσάς, αποσύρουμε το άρθρο 23 και σας πετάμε το γάντι», τόνισε.

Απευθυνόμενος στα έδρανα της αντιπολίτευσης, ο υφυπουργός Οικονομικών, Δημήτρης Μαρκόπουλος ρώτησε: «Θα ψηφίσετε τα υπόλοιπα άρθρα; Θα τα ψηφίσετε; Έχετε το θάρρος; Σας προκαλούμε. Σας προκαλούμε να τοποθετηθείτε. Έχετε πολιτικό θάρρος; Επιλέξτε. Θα συνεχίσετε να είστε υποκριτές και να πετάτε το κουβαδάκι πιο κάτω; Ή θα έρθετε να κάνουμε μια μεγάλη πολιτική συμμαχία ευεργετική για τους πολίτες;». «Σας προσκαλούμε και σας προκαλούμε να τοποθετηθείτε. Όχι υπεκφυγές. Εμείς λέμε δεν θα χάσουμε και αυτήν την ευκαιρία», είπε στον ίδιο υψηλό τόνο.

«Είμαστε εδώ και είμαστε αποφασισμένοι. Να πείτε σε κάθε δανειολήπτρια και δανειολήπτη ότι το παρών και η καταψήφιση δεν είναι η λύση», είπε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος για να προσθέσει: «Η ασυδοσία από τα funds τέλος. Μπαίνουν κανόνες. Η απουσία εκπροσώπων τους ήταν μεγάλο ατόπημα και είναι κάτι που δεν θα το επιτρέψουμε». «Επειδή μιλάμε με κοινωνικό και λαϊκό πρόσημο θα δώσουμε την απάντηση ενωμένοι όλοι μαζί; Θα την δώσουμε συντεταγμένα; Η θα κλειστείτε πάλι στο μικροπολιτικό σας συμφέρον;», είπε ο υφυπουργός Οικονομικών, Δημήτρης Μαρκόπουλος απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση.

Μιλένα Αποστολάκη: «Άτακτη η φυγή της κυβέρνησης για το άρθρο 23»

Μετά την απόσυρση του άρθρου 23 του νομοσχεδίου για το ιδιωτικό χρέος, με δήλωσή της η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη έκανε λόγο για «άτακτη φυγή» της κυβέρνησης, καθώς, όπως είπε «αναγκάστηκε να αποσύρει το προκλητικό άρθρο 23 υπέρ των τραπεζών και των servicers»

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αναγκάστηκε, να αποσύρει το απαράδεκτο άρθρο 23 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Μια διάταξη που επιχειρούσε να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θέση των τραπεζών και των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων εις βάρος των δανειοληπτών», τόνισε η Μιλένα Αποστολάκη.

Εξήγησε, μάλιστα, ότι «με τη συγκεκριμένη ρύθμιση προβλεπόταν ότι οι συμβάσεις ρύθμισης οφειλών θα αποτελούσαν αυτόματα εκτελεστούς τίτλους, παρέχοντας στους πιστωτές ένα πρόσθετο ισχυρό μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης και στερώντας τους οφειλέτες από στάδια δικαστικής προστασίας».

«Είχε προηγηθεί η παρεμπόδιση της κλήσης της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, προκειμένου να φιμωθεί η θεσμική αντίδραση του νομικού κόσμου της χώρας», υπενθύμισε η Μιλένα Αποστολάκη. «Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε την απόσυρση της διάταξης, η οποία και επιβλήθηκε στην κυβέρνηση, μετά την παρέμβαση της αντιπολίτευσης και όσων φορέων τοποθετήθηκαν στην Επιτροπή», υπογράμμισε η Μιλένα Αποστολάκη για να προσθέσει: «Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται τη νομοθετική διαδικασία, πρώτα επιχειρεί να θεσμοθετήσει ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους ισχυρούς και στη συνέχεια, όταν προκαλούνται αντιδράσεις, υποχωρεί άτακτα».

Στον ίδιο τόνο, η Μιλένα Αποστολάκη υποστήριξε: «Η απόσυρση της προκλητικής διάταξης δεν είναι αρκετή. Η κυβέρνηση οφείλει να τροποποιήσεις μια σειρά από διατάξεις που καθιστούν την σχέση οφειλέτη πιστωτή εξαιρετικά ετεροβαρή και δεν διασφαλίζουν μια πραγματική και βιώσιμη δεύτερη ευκαιρία για τον αδύναμο και συνεπή δανειολήπτη». «Το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην ανάγκη ουσιαστικής προστασίας των δανειοληπτών, αποκατάστασης της ισορροπίας μεταξύ πιστωτών και οφειλετών και θέσπισης αποτελεσματικών εγγυήσεων απέναντι στην αυθαιρεσία και καλεί τον Πρόεδρο της Βουλής να φέρει στην Ολομέλεια προς συζήτηση και ψήφιση την πρόταση νόμου που έχουμε καταθέσει», κατέληξε στην δήλωσή της η Μιλένα Αποστολάκη.