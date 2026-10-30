Binance: Κλοπή-μαμούθ 6,3 δισ. δολαρίων – Τα 20 λεπτά που συγκλόνισαν την αγορά κρυπτονομισμάτων

Μία από τις μεγαλύτερες κυβερνοεπιθέσεις στην ιστορία σημειώθηκε σε βάρος της Binance, του μεγαλύτερου ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, με τους δράστες να αφαιρούν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 6,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων μεταφέρθηκε μέσα σε μόλις 20 λεπτά, ενώ εταιρείες ανάλυσης ψηφιακών συναλλαγών εκτιμούν ότι πίσω από την επίθεση βρίσκεται ομάδα χάκερ που συνδέεται με τη Βόρεια Κορέα.

Η επίθεση σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (29/10), προκαλώντας αναταραχή στην παγκόσμια αγορά κρυπτονομισμάτων και θέτοντας σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των ψηφιακών συναλλαγών.

Σύμφωνα με το Reuters, πρόκειται για τη μεγαλύτερη γνωστή κλοπή κρυπτονομισμάτων, με την αξία των περιουσιακών στοιχείων που επηρεάστηκαν να ξεπερνά κατά πολύ εκείνη προηγούμενων κυβερνοεπιθέσεων στον συγκεκριμένο κλάδο.

Η Binance επιβεβαίωσε ότι το εκτιμώμενο ύψος της ζημιάς ανέρχεται σε περίπου 6,3 δισεκατομμύρια δολάρια, ανακοινώνοντας ότι συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές και εξειδικευμένες εταιρείες για τον εντοπισμό των δραστών και τη δέσμευση των κλεμμένων περιουσιακών στοιχείων.

Πώς εξαφανίστηκαν δισεκατομμύρια μέσα σε 20 λεπτά

Σύμφωνα με την αμερικανική εταιρεία ανάλυσης ψηφιακών συναλλαγών TRM Labs, οι δράστες κατάφεραν να μεταφέρουν κρυπτονομίσματα από ηλεκτρονικά πορτοφόλια της Binance σε διευθύνσεις που βρίσκονταν υπό τον έλεγχό τους.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε δέκα διαφορετικά δίκτυα κρυπτονομισμάτων, μεταξύ των οποίων τα Bitcoin, Ethereum, Tron και Solana.

Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων μεταφέρθηκε μέσα σε περίπου 20 λεπτά, γεγονός που, σύμφωνα με τους ειδικούς, υποδηλώνει ότι η επίθεση είχε προετοιμαστεί προσεκτικά.

Όπως αναφέρει το περιοδικό Wired, τα πρώτα ίχνη προετοιμασίας εντοπίζονται τουλάχιστον 36 ώρες πριν από την κλοπή.

Οι δράστες φέρονται να πραγματοποίησαν δοκιμαστικές συναλλαγές, προκειμένου να ελέγξουν τη λειτουργία του μηχανισμού που θα χρησιμοποιούσαν. Ακολούθησε η μαζική μεταφορά ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων προς ηλεκτρονικά πορτοφόλια που είχαν δημιουργηθεί για την επίθεση.

Οι κινήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν τόσο γρήγορα, ώστε οι εταιρείες που επιχείρησαν να μπλοκάρουν τις συναλλαγές βρέθηκαν αντιμέτωπες με μια ιδιαίτερα δύσκολη διαδικασία εντοπισμού και δέσμευσης των χρημάτων.

Ένας φορητός υπολογιστής στο επίκεντρο των ερευνών

Η Binance ανακοίνωσε ότι, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, η κυβερνοεπίθεση ενδέχεται να ξεκίνησε από την παραβίαση του φορητού υπολογιστή ενός μηχανικού της, ο οποίος εργαζόταν στη διαχείριση των τεχνικών συστημάτων της εταιρείας.

Η παραβίαση φέρεται να επέτρεψε στους δράστες να αποκτήσουν πρόσβαση σε μέρος της υποδομής της πλατφόρμας και να υποβάλουν εντολές μη εξουσιοδοτημένων αναλήψεων.

Ωστόσο, η εταιρεία διευκρίνισε ότι δεν έχει εντοπιστεί διαρροή των ιδιωτικών κλειδιών των ηλεκτρονικών πορτοφολιών, δηλαδή των ψηφιακών στοιχείων που χρησιμοποιούνται για την έγκριση συναλλαγών.

Ο Ρίτσαρντ Τενγκ, συνδιευθύνων σύμβουλος της Binance, επισήμανε ότι η επίθεση ήταν πιο σύνθετη από μια απλή παραβίαση λογαριασμού εργαζομένου.

Η πλήρης τεχνική διερεύνηση βρίσκεται σε εξέλιξη, με την εταιρεία να έχει δεσμευτεί ότι θα δημοσιοποιήσει αναλυτική έκθεση για τις συνθήκες της επίθεσης μόλις επαληθευτούν τα ευρήματα.

Στο μικροσκόπιο χάκερ που συνδέονται με τη Βόρεια Κορέα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εκτιμήσεις των εταιρειών TRM Labs και Chainalysis, οι οποίες συνδέουν την επίθεση με την ομάδα χάκερ TraderTraitor, που αποδίδεται στη Βόρεια Κορέα.

Σύμφωνα με το Reuters, οι αναλυτές διαπίστωσαν ομοιότητες ανάμεσα στον τρόπο εκτέλεσης της συγκεκριμένης επίθεσης και σε προηγούμενες επιχειρήσεις της ίδιας ομάδας.

Η TraderTraitor είχε συνδεθεί από το FBI με την κυβερνοεπίθεση εναντίον του ανταλλακτηρίου Bybit τον Φεβρουάριο του 2025, όταν είχαν κλαπεί κρυπτονομίσματα αξίας περίπου 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Η TRM Labs αναφέρει ότι διαθέτει ισχυρές ενδείξεις για τη σύνδεση της νέας επίθεσης με τη συγκεκριμένη ομάδα, βασισμένες στην ανάλυση των συναλλαγών και σε πρόσθετα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει.

Πάντως, η ταυτότητα των δραστών δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως από τη Binance ή τις διωκτικές αρχές.

Hackers stole $6.3 billion from Binance, the world’s largest cryptocurrency exchange, in what analysts say is the biggest crypto hack ever, an attack that could prompt investors to rethink the risks of owning digital assets https://t.co/0oa56SQpJj https://t.co/gWZiB7nivK — Reuters (@Reuters) October 30, 2026

Πάγωσαν περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια – Τι θα γίνει με τα χρήματα των πελατών

Μετά τον εντοπισμό της παραβίασης, η Binance προχώρησε σε προσωρινή αναστολή των αναλήψεων, ενώ ανακάλεσε τις εξουσιοδοτήσεις που θεωρήθηκαν ότι είχαν επηρεαστεί από την επίθεση.

Παράλληλα, ξεκίνησε συνεργασία με εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, προκειμένου να εμποδίσει τη μεταφορά των κλεμμένων χρημάτων σε νέες διευθύνσεις.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωσή της την Παρασκευή (30/10), περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια είχαν ήδη δεσμευτεί, ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στο μισό της συνολικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων που επηρεάστηκαν.

Binance’s initial investigation suggests that the security incident may involve a compromised DevOps engineer’s laptop, which allowed an attacker to gain access to a service container and submit unauthorized withdrawal transactions. We have found no evidence of any wallet private key leak. We will share a detailed technical post-mortem once the investigation is complete and the facts are fully verified. The estimated total impact sits at around $6.3B. We have worked with blockchain partners to freeze affected assets, with ~$3 billion frozen on-chain so far.

Binance will cover all losses from the SAFU fund and the company’s funds. User funds are safe. We will also publish an updated Proof of Reserves once the remediation is complete. As an immediate precaution, Binance has: – temporarily suspended deposits and withdrawals while security checks are completed;

– revoked the affected address authorisation;

– engaged law enforcement and blockchain intelligence partners to trace and recover funds. Our teams are working around the clock to resolve this issue safely and thoroughly. We are working closely with our law enforcement partners to confirm the identity of these criminals and bring them to justice. Please rely only on official Binance channels for updates. Please feel free to contact Binance Customer Support if you have any further questions. https://t.co/ywB2mKFy0p — Binance (@binance) October 30, 2026

Στην επιχείρηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, οι εταιρείες Tether και Circle, οι οποίες εκδίδουν ψηφιακά νομίσματα σταθερής αξίας και έχουν τη δυνατότητα να παγώνουν συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία.

Ωστόσο, η δέσμευση δεν ισοδυναμεί αυτομάτως με την επιστροφή των χρημάτων στους νόμιμους κατόχους τους. Επιπλέον, κρυπτονομίσματα όπως το Bitcoin δεν μπορούν να παγώσουν με τον ίδιο τρόπο, γεγονός που περιπλέκει την προσπάθεια ανάκτησης του υπόλοιπου ποσού.

Η Binance διαβεβαίωσε ότι τα χρήματα των πελατών της παραμένουν ασφαλή και ότι θα καλύψει όλες τις απώλειες, αξιοποιώντας τόσο δικά της κεφάλαια όσο και το ειδικό ταμείο προστασίας χρηστών SAFU.

Η εταιρεία διευκρίνισε επίσης ότι οι καταθέσεις συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά, ενώ οι αναλήψεις ανεστάλησαν προσωρινά για την πραγματοποίηση ελέγχων ασφαλείας.

Αναταραχή στην αγορά και ερωτήματα για την ασφάλεια των κρυπτονομισμάτων

Η είδηση της κυβερνοεπίθεσης προκάλεσε αναταράξεις στις αγορές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Σύμφωνα με το Associated Press, το Bitcoin κατέγραψε πτώση 3,2% το βράδυ της Πέμπτης, υποχωρώντας κάτω από τα 79.000 δολάρια.

Η έκταση της κλοπής επαναφέρει στο προσκήνιο τα ζητήματα κυβερνοασφάλειας που αντιμετωπίζουν οι μεγαλύτερες πλατφόρμες διαχείρισης κρυπτονομισμάτων.

Παρά τα προηγμένα συστήματα προστασίας, οι επιθέσεις μπορούν να αξιοποιήσουν αδυναμίες όχι μόνο στα ίδια τα ψηφιακά πορτοφόλια, αλλά και στις τεχνικές υποδομές και στις διαδικασίες εξουσιοδότησης συναλλαγών.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ παραμένει αδιευκρίνιστο πόσο μεγάλο μέρος των χρημάτων θα μπορέσει τελικά να ανακτηθεί.

Η κλοπή των 6,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα από τα συστήματα ενός από τους μεγαλύτερους παίκτες της παγκόσμιας αγοράς κρυπτονομισμάτων αφήνει ένα κρίσιμο ερώτημα: πόσο ασφαλής μπορεί να θεωρείται μια ψηφιακή περιουσία όταν τόσο τεράστια ποσά μπορούν να μετακινηθούν μέσα σε λίγα λεπτά;