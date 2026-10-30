Υποψίες μεγάλης κυβερνοεπίθεσης στην αγορά κρυπτονομισμάτων: Η Binance παγώνει τις αναλήψεις και «δείχνει» προς Βόρεια Κορέα

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Σε προσωρινή αναστολή των αναλήψεων σε πολλαπλά δίκτυα blockchain προχώρησε η Binance, εν μέσω αναφορών για πιθανή κυβερνοεπίθεση μεγάλης κλίμακας. Το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, με 300 εκατομμύρια χρήστες, επιβεβαίωσε ότι αντιμετωπίζει «κρίσιμο ζήτημα ασφαλείας», ενώ οι εκτιμήσεις για το ύψος των κεφαλαίων που ενδέχεται να έχουν κλαπεί φτάνουν τα 5,57 δισεκατομμύρια δολάρια.

Αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνουν λόγο για τη μεγαλύτερη κυβερνοεπίθεση στην ιστορία της αγοράς κρυπτονομισμάτων. Οι αρχικές εκτιμήσεις τοποθετούσαν τις πιθανές απώλειες στα 3,5 δισ. δολάρια, ωστόσο μεταγενέστερη καταμέτρηση των δεδομένων ανέβασε το ποσό σε τουλάχιστον 5,57 δισ. δολάρια.

Οι πρώτες ενδείξεις προέκυψαν από ασυνήθιστα μεγάλες και ταχύτατες μεταφορές κεφαλαίων από τα «θερμά» πορτοφόλια (hot wallets) της Binance προς νέες, άγνωστες διευθύνσεις.

Μέσα σε διάστημα 15 λεπτών, ο παραλήπτης των κεφαλαίων μετέφερε 195.460 ETH, αξίας περίπου 450 εκατ. δολαρίων, σε νέα διεύθυνση. Παράλληλα, ποσά σε USDT άρχισαν να διασπώνται σε διαφορετικές διευθύνσεις και να πωλούνται μέσω αποκεντρωμένων ανταλλακτηρίων.

Στην προσπάθεια περιορισμού των απωλειών, οι εταιρείες Tether και Circle προχώρησαν στο πάγωμα stablecoins (USDT και USDC) συνολικής αξίας άνω των 1,8 δισ. δολαρίων, τα οποία συνδέονταν με τις ύποπτες διευθύνσεις.

Η αναφορά στη Βόρεια Κορέα και η παρέμβαση του Changpeng Zhao

Η υπόθεση συνδέεται χρονικά με προηγούμενη ανακοίνωση της Binance, στις 27 Οκτωβρίου, σύμφωνα με την οποία η ομάδα ασφαλείας της είχε αποκρούσει αρκετές κυβερνοεπιθέσεις που σχετίζονταν με τη Βόρεια Κορέα.

Για τις εξελίξεις τοποθετήθηκε μέσω της πλατφόρμας X ο συνιδρυτής και πρώην διευθύνων σύμβουλος της Binance, Changpeng Zhao (CZ).

«Τα κεφάλαια των χρηστών είναι ασφαλή. Φαίνεται ότι η Binance όντως δέχθηκε επίθεση χάκερ», ανέφερε.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Δεν διοικώ πλέον τη Binance, αλλά ως μέτοχος αναμένω ότι όλα τα κεφάλαια των χρηστών θα αποζημιωθούν πλήρως».

Η υποχώρηση του Bitcoin και οι προηγούμενες κυβερνοεπιθέσεις

Στην αγορά των κρυπτονομισμάτων, το Bitcoin υποχώρησε κάτω από το επίπεδο των 79.000 δολαρίων.

Μέχρι σήμερα, η μεγαλύτερη καταγεγραμμένη κλοπή από ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων ήταν η κυβερνοεπίθεση στην Bybit, τον Φεβρουάριο του 2025, με απώλειες περίπου 1,5 δισ. δολαρίων. Το FBI είχε αποδώσει την επίθεση σε χάκερ από τη Βόρεια Κορέα.

Η Binance είχε αποτελέσει στόχο κυβερνοεπίθεσης και το 2019, όταν οι δράστες απέσπασαν 7.000 BTC, αξίας περίπου 40 εκατ. δολαρίων με βάση τις τότε τιμές. Το ανταλλακτήριο κάλυψε τις απώλειες χρησιμοποιώντας κεφάλαια από το ταμείο SAFU.

Πηγή: Associated Press