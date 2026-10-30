Γάζα: 1.574 Παλαιστίνιοι νεκροί από ισραηλινά πλήγματα μετά την εκεχειρία της 10ης Οκτωβρίου

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Διεθνή Νέα

Γάζα
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Τουλάχιστον 1.574 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη της εκεχειρίας, στις 10 Οκτωβρίου 2025, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Υγείας της περιοχής.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο, κατά το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν έξι νέοι θάνατοι Παλαιστινίων, ενώ ακόμη 38 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τις ισραηλινές επιθέσεις.

Παράλληλα, από την έναρξη της εκεχειρίας έχουν καταγραφεί συνολικά 5.687 τραυματίες, ενώ 845 σοροί έχουν ανασυρθεί από τα συντρίμμια κατεστραμμένων κτηρίων.

Την ίδια ώρα, ο συνολικός απολογισμός των θυμάτων από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, στις 7 Οκτωβρίου 2023, ανέρχεται σε 74.570 νεκρούς και 175.808 τραυματίες, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Γάζας.

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