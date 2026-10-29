Άγριος καβγάς Κωνσταντοπούλου-Γεωργιάδη στη Βουλή: «Από αντισημίτης στηρίζετε τον Νετανιάχου» – «Υπερασπίζεστε τον Κασιδιάρη»

Άγρια κόντρα με προσωπικούς χαρακτηρισμούς σημειώθηκε στη Βουλή ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Άδωνι Γεωργιάδη. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επιτέθηκε στον υπουργό Υγείας ότι παραμένει υπερασπιστής του Ολοκαυτώματος αν και υπερασπίζεται τον Νετανιάχου, που έχει καταδικαστεί από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, με τον τελευταίο να της απαντά ότι είναι «υπερασπίστρια» του Ηλία Κασιδιάρη.

Η ένταση ξεκίνησε όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου από το βήμα της Βουλής κατά την συζήτηση νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας είπε απευθυνόμενη στον Άδωνι Γεωργιάδη λέγοντας: «Μετά από αυτήν την εμβληματική και ιστορική ημέρα (σ.σ. την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου) για τον ελληνικό λαό, είναι πραγματικά δυστύχημα το γεγονός ότι στα υπουργικά έδρανα βρίσκεται ένας βιβλιοπώλης και τηλεβιβλιοπώλης που έκανε καριέρα πουλώντας αντισημιτικά βιβλία και βαυκαλίζεται για το πόσα χρήματα έβγαλε πουλώντας αντισημιτικά βιβλία».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «είστε αυτοί που υπερασπίζεστε την εισβολή και κατοχή, τον πόλεμο και τα διεθνή εγκλήματα». «Είστε αυτοί που συστήνεστε με προεξάρχοντα εδώ τον υπουργεύοντα, δεν μπορώ να τον χαρακτηρίσω αλλιώς, δεν μπορώ να δεχτώ ότι είναι μέλος της κυβέρνησης αυτό το πρόσωπο, ο οποίος τι λέει; Λέει ακόμη και ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο δεν είναι κάποιος σοβαρός θεσμός και γι’ αυτό δεν θα πρέπει να συλλάβει η Ελλάδα τον καταζητούμενο για διεθνή εγκλήματα Νετανιάχου, αλλά θα πρέπει να τον αγκαλιάζουν και ο πρωθυπουργός και τα μέλη της κυβέρνησης», συνέχισε στον ίδιο τόνο.

«Στη χώρα μας υπάρχει ζήτημα διείσδυσης ξένου κράτους»

Κάνοντας ειδική αναφορά στο ίδρυμα «Israel Allies Foundation», η Ζωή Κωνσταντινοπούλου είπε: «Φυσικά είναι προφανές ότι στη χώρα υπάρχει ζήτημα διείσδυσης ξένου κράτους και διείσδυσης συμφερόντων ξένου κράτους». «Είναι προφανές ότι αυτή η διείσδυση παίρνει πάρα πολλές μορφές και δεν ήταν καθόλου μεγάλη έκπληξη, ούτε το γεγονός ότι για την Israel Allies Foundation δεν είπε κουβέντα ο πρωθυπουργός, αλλά ούτε και το γεγονός ότι δεν είπε κουβέντα σήμερα και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Ανδρουλάκης, του οποίου ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος κατελήφθη να βρίσκεται μαζί με τον διατελέσαντα αρνητή του Ολοκαυτώματος, σε αυτήν την μυστική συνάντηση με σιωνιστικά ακροδεξιά στοιχεία και εκπροσώπους της κυβέρνησης Νετανιάχου», υπογράμμισε.

Επίθεση Κωνσταντοπούλου στο ΠΑΣΟΚ

Απευθυνόμενη στα έδρανα του ΠΑΣΟΚ, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε ότι «ότι το κόμμα σας επισήμως στηρίζει μια κυβέρνηση που διαπράττει γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου και όχι απλώς στηρίζετε, αλλά δεν το λέτε κιόλας. Το κάνετε υπογείως και θέλετε αυτό να περάσει και νομίζετε ότι θα περάσει από εμάς. Από εμάς δεν θα περάσει. Λοιπόν να είστε βέβαιοι γι’ αυτό».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου συνεχίζοντας την ομιλία της, στο ίδιο μήκος κύματος σημείωσε ότι «αυτό το οποίο συνέβη στην Αθηναϊκή Λέσχη στις 12 Οκτωβρίου είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό γεγονός, που καταδεικνύει διείσδυση ξένης κυβέρνησης, ξένου κράτους και μάλιστα κυβέρνησης που διαπράττει διεθνή εγκλήματα και δυνάμεων που στηρίζουν τα διεθνή εγκλήματα, στηρίζουν την εκκαθάριση των Παλαιστινίων από τον τόπο τους, από τη Γάζα, στηρίζουν τη διεκδίκηση της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του Ισραήλ, στηρίζουν δηλαδή όλη την σχεδιασμένη εκκαθάριση ενός ολόκληρου λαού, ενός ολόκληρου πληθυσμού από τα χώματά του και από τη ζωή».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας συμπλήρωσε για τον Νίκο Ανδρουλάκη: «Ο αρχηγός σας νίβει τα χέρια της σιωνιστικής και εγκληματικής κυβέρνησης Νετανιάχου και όχι μόνο αυτό, αλλά σιωπηρά στέλνει τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ να συμμετέχει σε αυτή τη συνάντηση. Δεν μπορείτε να κρυφτείτε και να λέτε ‘εμείς δεν το ξέραμε, τα έκανε ο Χρηστίδης’. Είναι σαφές ότι τον Χρηστίδη τον έστειλε ο αρχηγός σας».

Στη συνέχεια, η Ζωή Κωνσταντοπούλου μίλησε για «αυτά που έγιναν χθες στην Θεσσαλονίκη… ανήμερα της εθνικής επετείου», επισημαίνοντας: «Η αστυνομία πήγε να καλύψει την συγκέντρωση του Κασιδιάρη, αυτού δηλαδή που έχει τον αγκυλωτό σταυρό, τη σβάστικα χαραγμένη επάνω του... Φυλούσε η αστυνομία χθες τη συγκέντρωση και έφτασε ο αρμόδιος υπουργός να μας λέει ότι ‘δεν μπορούσε ο καημένος να κάνει κάτι άλλο’, αλλά μπορούσε να στείλει τις αστυνομικές δυνάμεις να ξυλοκοπήσουν τους ανθρώπους που συμμετείχαν στην αντιφασιστική διαδήλωση, ανήμερα του ‘Όχι’. Αυτό μπορούσε. Αυτά δείχνουν και το ποιοι είστε πράγματι. Γιατί πράγματι θάλπετε τον φασισμό και τον ναζισμό».

Σφοδρή η απάντηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Από την πλευρά του, ο Άδωνις Γεωργιάδης επιτέθηκε στην Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι είναι υπερασπίστρια του Ηλία Κασιδιάρη. «Καλύτερη φίλη του Κασιδιάρη στη Βουλή δεν έχει υπάρξει. Ψήφιζαν τα πάντα από κοινού. Ως πρόεδρος της Βουλής διαμαρτυρήθηκε σφόδρα όταν πήγαν να τους κλείσουν φυλακή. Ήθελε να σταματά η συνεδρίαση της Βουλής, εάν δεν τους έδιναν άδεια για να έρθουν από τη φυλακή στο κοινοβούλιο», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Ντρέπεται και η ντροπή κυρία μου που είναι η καλύτερη φίλη του Ηλία Κασιδιάρη», είπε σε υψηλούς τόνους ο Άδωνις Γεωργιάδης. «Αλλά να ξέρεις ότι αυτό που δεν θα σου κάνει η Καρυστιανού, θα στο κάνει ο φίλος σου, διότι οι μισοί που σε ψηφίζουν, θα σε ψηφίζουν Κασιδιάρη», είπε στον ίδιο τόνο ο Άδωνις Γεωργιάδης απευθυνόμενος στη Ζωή Κωνσταντοπούλου.