Πούτιν: «Η Ρωσία είναι προετοιμασμένη για έναν ενδεχόμενο πόλεμο με την Ευρώπη, αλλά δεν τον επιθυμεί»

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε εκ νέου την προειδοποίηση ότι η Ρωσία είναι προετοιμασμένη για έναν ενδεχόμενο πόλεμο με την Ευρώπη αλλά δεν τον επιθυμεί, εκτιμώντας ότι σε περίπτωση κλιμάκωσης δεν θα υπάρξουν νικητές. Παράλληλα, αναφερόμενος σε τηλεφωνική επικοινωνία με τους ηγέτες της Νορβηγίας και της Φινλανδίας, σημείωσε ότι η Μόσχα στηρίζει βήματα για την αποκατάσταση των σχέσεων με τις ευρωπαϊκές χώρες και τόνισε πως δεν επιθυμεί να δημιουργηθεί στη Βαλτική Θάλασσα κατάσταση αντίστοιχη με εκείνη στα Στενά του Ορμούζ.

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Φωτογραφία: Reuters
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την προειδοποίηση ότι «η Ρωσία είναι προετοιμασμένη για έναν ενδεχόμενο πόλεμο με την Ευρώπη, αλλά δεν τον επιθυμεί», εξέφρασε εκ νέου σήμερα ο Βλαντίμιρ Πούτιν.
  • Σχολιάζοντας την επικοινωνία με τους ηγέτες της Νορβηγίας και της Φινλανδίας, δήλωσε ότι «Η Ρωσία στηρίζει ενδεχόμενα βήματα που έχουν ως στόχο την αποκατάσταση των σχέσεων με τις ευρωπαϊκές χώρες», εκτιμώντας πως «αν κλιμακωθεί η ένταση, δεν θα υπάρξουν νικητές».
  • «Η Μόσχα δεν θέλει να δημιουργηθεί στη Βαλτική Θάλασσα μια κατάσταση παρόμοια με αυτή στα Στενά του Ορμούζ», υπογράμμισε ο Ρώσος πρόεδρος.

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Την προειδοποίηση ότι «η Ρωσία είναι προετοιμασμένη για έναν ενδεχόμενο πόλεμο με την Ευρώπη, αλλά δεν τον επιθυμεί», εξέφρασε εκ νέου σήμερα ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

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Στο μεταξύ, ο ίδιος σχολιάζοντας την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τους ηγέτες της Νορβηγίας και της Φινλανδίας είπε: «Η Ρωσία στηρίζει ενδεχόμενα βήματα που έχουν ως στόχο την αποκατάσταση των σχέσεων με τις ευρωπαϊκές χώρες». Στο ίδιο πνεύμα είπε: «Η Ρωσία είναι προετοιμασμένη για έναν ενδεχόμενο πόλεμο με την Ευρώπη, αλλά δεν τον επιθυμεί». Βέβαια, εκτίμησε ότι «αν κλιμακωθεί η ένταση, δεν θα υπάρξουν νικητές».

«Η Μόσχα δεν θέλει να δημιουργηθεί στη Βαλτική Θάλασσα μια κατάσταση παρόμοια με αυτή στα Στενά του Ορμούζ», υπογράμμισε ο Ρώσος πρόεδρος. Αναφορικά με τη συνομιλία που είχε με τους πρωθυπουργούς της Νορβηγίας και της Φινλανδίας, σημείωσε ότι και οι δύο του είπαν αμέσως ότι δεν εκπροσωπούν την Ευρωπαϊκή Ένωση.

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