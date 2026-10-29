Ούτε μαθηματικά, ούτε φιλοσοφία: Πριν από 2.200 χρόνια, αυτοί οι δάσκαλοι ήταν οι πιο ακριβοπληρωμένοι – Οι αποκαλυπτικές επιγραφές σε αρχαία ελληνική πόλη

Σήμερα, η συζήτηση γύρω από τις αμοιβές των εκπαιδευτικών και τις ισότητες στην παιδεία μονοπωλεί το ενδιαφέρον. Κι όμως, αν γυρίσουμε το ρολόι του χρόνου πίσω, θα δούμε ότι τα ίδια ακριβώς ζητήματα απασχολούσαν τους ανθρώπους πριν από χιλιάδες χρόνια.

Μια πρόσφατη, εντυπωσιακή αρχαιολογική ανακάλυψη έρχεται να ανατρέψει όσα ξέραμε για την καθημερινότητα στην αρχαιότητα, αποδεικνύοντας ότι το εκπαιδευτικό σύστημα του παρελθόντος ήταν πολύ πιο προοδευτικό –και γεμάτο εκπλήξεις– από όσο φανταζόμασταν.

Αρχαίες επιγραφές από την Τέω της δυτικής Τουρκίας αποκαλύπτουν ένα αξιοσημείωτο εκπαιδευτικό σύστημα, στο οποίο οι δάσκαλοι μουσικής κέρδιζαν περισσότερα από τους συναδέλφους τους, κορίτσια και αγόρια παρακολουθούσαν μαζί μαθήματα, και οι μαθητές έδιναν εξετάσεις στο κτίριο του βουλευτηρίου της πόλης. Παράλληλα, 13 επιγραφές που ανακαλύφθηκαν κατά τις ανασκαφές του 2026 προσθέτουν νέες λεπτομέρειες στην πολιτική ιστορία της πόλης.

Οι «χρυσές» αμοιβές των μουσικών και το προοδευτικό μοντέλο εκπαίδευσης

Πριν από περίπου 2.200 χρόνια, οι δάσκαλοι μουσικής στην αρχαία ελληνική πόλη της Τέω κέρδιζαν υψηλότερους μισθούς από τους δασκάλους της λογοτεχνίας, της ανάγνωσης ή της φυσικής αγωγής. Μια αρχαία επιγραφή καταγράφει ετήσιες αμοιβές ύψους 700 δραχμών για τη διδασκαλία της μουσικής, σε σύγκριση με 500–600 δραχμές για άλλους καθηγητές ακαδημαϊκών μαθημάτων.

Τα αρχεία περιγράφουν επίσης ένα εξαιρετικά οργανωμένο εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο περιλάμβανε εξετάσεις, διοικητικούς κανόνες και προβλέψεις για την εκπαίδευση τόσο των κοριτσιών όσο και των αγοριών.

Οι αρχαιολογικές εργασίες στην Τέω, κοντά στο σημερινό Σεφερίχισαρ στην επαρχία της Σμύρνης, στη δυτική Τουρκία, συνεχίστηκαν το 2026 με την ανακάλυψη 13 νέων επιγραφών. Μία από αυτές αναφέρει τον Παρμενίωνα, έναν εξέχοντα στρατηγό που υπηρέτησε υπό τον Μέγα Αλέξανδρο.

Ένας εύπορος πολίτης που χρηματοδότησε την εκπαίδευση των παιδιών

Το αρχαίο εκπαιδευτικό σύστημα όφειλε πολλά σε έναν εύπορο πολίτη ονόματι Πόλυθρο, ο οποίος ίδρυσε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα με μια δωρεά 34.000 δραχμών πριν από περίπου 2.200 χρόνια.

Το ίδρυμα βοήθησε στη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης για ελεύθερα αγόρια και κορίτσια, παρέχοντας μια σπάνια γραπτή μαρτυρία για το πώς μια ελληνική πόλη οργάνωνε και χρηματοδοτούσε την παιδεία κατά την ελληνιστική περίοδο.

Οι μαθητές διδάσκονταν ανάγνωση, γραφή, γραμματική, λογοτεχνία και μουσική, παράλληλα με τη φυσική αγωγή και τις στρατιωτικές ασκήσεις. Το πρόγραμμα σπουδών αντανακλούσε τη σημασία τόσο της πνευματικής όσο και της σωματικής διάπλασης στην ελληνική κοινωνική και πολιτική ζωή, αν και οι επιγραφές δεν αποδεικνύουν ότι όλοι οι μαθητές λάμβαναν την ίδια ακριβώς εκπαίδευση.

Το ίδρυμα καθόριζε επίσης σαφείς αρμοδιότητες για τους δασκάλους. Σύμφωνα με τον διευθυντή των ανασκαφών, καθηγητή Μουσά Καντίογλου (Musa Kadıoğlu) του Πανεπιστημίου της Άγκυρας, οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν στη λήψη αποφάσεων για τα μαθήματα που θα διδάσκονταν οι μαθητές, ενώ ένας επόπτης ηλικίας άνω των 40 ετών είχε το δικαίωμα να παρεμβαίνει όταν προέκυπταν διαφωνίες μεταξύ του διδακτικού προσωπικού.

Το παρασκήνιο πίσω από τις υψηλές αμοιβές των μουσικών

Ίσως οι πιο ενδιαφέρουσες πληροφορίες αφορούν τους μισθούς. Η δημοσιευμένη έκθεση του αρχαιολογικού προγράμματος για το Γυμνάσιο του Πολύθρου προσδιορίζει την ετήσια αμοιβή ενός δασκάλου μουσικής στις 700 δραχμές, ενώ τρεις δάσκαλοι υπεύθυνοι για την ανάγνωση, τη γραφή και τη λογοτεχνία λάμβαναν μεταξύ 500 και 600 δραχμών. Δύο εκπαιδευτές φυσικής αγωγής λάμβαναν από 500 δραχμές ο καθένας.

Ο Καντίογλου εξήγησε ότι οι πιο ακριβοπληρωμένοι εκπαιδευτικοί δίδασκαν έγχορδα όργανα, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία που απέδιδε το εκπαιδευτικό ίδρυμα της πόλης στη μουσική παιδεία. Αν και οι επιγραφές τεκμηριώνουν τις μισθολογικές διαφορές, δεν εξηγούν τον λόγο για τον οποίο η διδασκαλία της μουσικής απαιτούσε την υψηλότερη αμοιβή.

Οι μαθητές έδιναν ακόμη απαιτητικές εξετάσεις. Οι αξιολογήσεις στη μουσική και στα ακαδημαϊκά μαθήματα πραγματοποιούνταν στο βουλευτήριο, το κτίριο του συμβουλίου της πόλης, ενώ οι ερευνητές πιστεύουν ότι οι εξετάσεις που αφορούσαν τη φυσική αγωγή και τη στρατιωτική εκπαίδευση γίνονταν στο γυμνάσιο, προς τα βόρεια.

Αυτή η διευθέτηση έδινε στο κτίριο του συμβουλίου έναν ρόλο που ξεπερνούσε την πολιτική. Η δομή, η οποία μπορούσε να χωρέσει περίπου 800 άτομα σε 17 σειρές καθισμάτων, φιλοξενούσε τις συνελεύσεις των πολιτών αλλά και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, φέρνοντας διαφορετικές πτυχές της δημόσιας ζωής στον ίδιο αρχιτεκτονικό χώρο.

Τα νέα ευρήματα του 2026 που αλλάζουν τα δεδομένα

Ενώ τα αρχεία για την εκπαίδευση ήταν γνωστά στους ερευνητές εδώ και χρόνια, η αρχαιολογική περίοδος του 2026 έφερε στο φως μια ακόμη σημαντική συλλογή επιγραφών στην Τέω. Οι ανασκαφές γύρω από τον Ναό της Ρώμης και του Αυγούστου αποκάλυψαν νέες βάσεις μνημείων και αρχιτεκτονικά μέλη που είχαν επαναχρησιμοποιηθεί στα θεμέλια μιας λιθόστρωτης πλατείας.

Οι αρχαιολόγοι ταύτισαν 13 επιγραφές πάνω σε αυτούς τους λίθους, οι οποίες παρέχουν πληροφορίες για τις παλαιότερες πολιτικές και κοινωνικές σχέσεις της πόλης. Μία από τις επιγραφές αναφέρει τον Παρμενίωνα, έναν από τους κορυφαίους στρατιωτικούς διοικητές του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Άλλα κείμενα καταγράφουν αποφάσεις που αφορούν δικαστές οι οποίοι είχαν προσκληθεί από τη Μίλητο, τη Σμύρνη και τη Μυτιλήνη, προκειμένου να βοηθήσουν στην επίλυση δημόσιων νομικών διαφορών στην Τέω. Τα αρχεία αυτά τεκμηριώνουν μια πρακτική κατά την οποία οι ελληνικές πόλεις στρέφονταν σε εξωτερικούς παράγοντες για τη διευθέτηση ορισμένων αντιδικιών.

Οι Τήιοι τιμούσαν επίσης τους φιλοξενούμενους δικαστές και τις κοινότητες που τους έστελναν, προσφέροντας αποδείξεις για τη διπλωματική και νομική συνεργασία ανάμεσα σε γειτονικές πόλεις-κράτη. Η ανασκαφική ομάδα έχει εντοπίσει επιπλέον βάσεις μνημείων γύρω από τον ναό, αν και οι ταυτότητες των προσώπων που τιμούνταν κάποτε με τα αγάλματά τους παραμένουν άγνωστες.

Όταν το αρχαίο Βουλευτήριο «ξαναζωντανεύει» στη δημόσια ζωή

Οι συνεχιζόμενες ανασκαφές μεταμορφώνουν επίσης την εικόνα του βουλευτηρίου της αρχαίας πόλης. Όταν οι συστηματικές αρχαιολογικές εργασίες ξανάρχισαν το 2010, μόνο λίγες σειρές καθισμάτων παρέμεναν ορατές πάνω από το έδαφος.

Έκτοτε, οι ανασκαφείς έχουν αποκαλύψει το μεγαλύτερο μέρος της δομής και έχουν ολοκληρώσει σημαντικές εργασίες αποκατάστασης. Το πρόγραμμα υλοποιείται υπό την αιγίδα του Τουρκικού Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και του Πανεπιστημίου της Άγκυρας, με τη χρηματοδοτική στήριξη του Δήμου Σμύρνης.

Οι εργασίες αποκατάστασης σημείωσαν σημαντική πρόοδο κατά τη διάρκεια του 2026, επιτρέποντας στο αρχαίο κτίριο του συμβουλίου να φιλοξενήσει και πάλι πολιτιστικές δραστηριότητες. Η Τέως ήταν μία από τις δώδεκα ιωνικές πόλεις και εξελίχθηκε σε σημαντικό κέντρο εμπορίου και καλλιτεχνικής δραστηριότητας, χάρη στα δύο λιμάνια της. Ήταν επίσης η γενέτειρα του λυρικού ποιητή Ανακρέοντα και αργότερα συνδέθηκε με μια εξέχουσα ένωση Διονυσιακών τεχνιτών (μουσικών και ηθοποιών).