Ηράκλειο: 16χρονος καταγγέλλει ξυλοδαρμό από άτομα που προσποιήθηκαν ότι είχαν υποστεί μηχανική βλάβη

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Περιστατικό ξυλοδαρμού ενός 16χρονου διερευνά η Αστυνομία στο Ηράκλειο Κρήτης τις τελευταίες ώρες, όπου σύμφωνα με την καταγγελία του ανηλίκου, δύο άγνωστοι τον ξυλοκόπησαν σε χωριό της περιοχής.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε νωρίς το βράδυ της 27ης Οκτωβρίου, σε χωριό του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, ο 16χρονος βρισκόταν κοντά στο γήπεδο του χωριού, όταν δύο άγνωστοι φέρονται να προσποιήθηκαν ότι το αυτοκίνητό τους είχε υποστεί μηχανική βλάβη. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, οι δύο άνδρες φέρονται να επιτέθηκαν στον ανήλικο και να τον χτύπησαν.

Την υπόθεση κατήγγειλε στις Αρχές η μητέρα του 16χρονου, με την Αστυνομία να διερευνά την καταγγελία.

Στο πλαίσιο της έρευνας, αστυνομικοί μετέβησαν στην περιοχή, αναζητώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας που ενδέχεται να συμβάλει στην ταυτοποίηση των εμπλεκομένων και στη διαλεύκανση της υπόθεσης.