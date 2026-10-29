Ηράκλειο: 16χρονος καταγγέλλει ξυλοδαρμό από άτομα που προσποιήθηκαν ότι είχαν υποστεί μηχανική βλάβη

Έρευνα διεξάγει η αστυνομία στο Ηράκλειο έπειτα από καταγγελία μητέρας για ξυλοδαρμό του 16χρονου γιου της από δύο αγνώστους σε χωριό του νομού. Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το βράδυ της 27ης Οκτωβρίου κοντά στο γήπεδο του χωριού, όταν δύο άτομα που προσποιήθηκαν μηχανική βλάβη στο αυτοκίνητό τους επιτέθηκαν στον ανήλικο. Οι αστυνομικές αρχές μετέβησαν στην περιοχή αναζητώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας για τον εντοπισμό των δραστών

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Περίεργο περιστατικό ερευνά η αστυνομία στο Ηράκλειο, καθώς ένας 16χρονος σε χωριό του νομού κατήγγειλε ξυλοδαρμό από δύο αγνώστους.
  • Οι δύο άγνωστοι εμφανίστηκαν να έχουν πρόβλημα με το αυτοκίνητό τους λόγω μηχανικής βλάβης και, υπό συνθήκες που διερευνώνται, φέρονται να χτύπησαν τον ανήλικο.
  • Την καταγγελία έκανε στις αρχές η μητέρα του 16χρονου, ενώ η αστυνομία διεξάγει έρευνα αναζητώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Περιστατικό ξυλοδαρμού ενός 16χρονου διερευνά η Αστυνομία στο Ηράκλειο Κρήτης τις τελευταίες ώρες, όπου σύμφωνα με την καταγγελία του ανηλίκου, δύο άγνωστοι τον ξυλοκόπησαν σε χωριό της περιοχής.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε νωρίς το βράδυ της 27ης Οκτωβρίου, σε χωριό του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, ο 16χρονος βρισκόταν κοντά στο γήπεδο του χωριού, όταν δύο άγνωστοι φέρονται να προσποιήθηκαν ότι το αυτοκίνητό τους είχε υποστεί μηχανική βλάβη. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, οι δύο άνδρες φέρονται να επιτέθηκαν στον ανήλικο και να τον χτύπησαν.

Την υπόθεση κατήγγειλε στις Αρχές η μητέρα του 16χρονου, με την Αστυνομία να διερευνά την καταγγελία.

Στο πλαίσιο της έρευνας, αστυνομικοί μετέβησαν στην περιοχή, αναζητώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας που ενδέχεται να συμβάλει στην ταυτοποίηση των εμπλεκομένων και στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

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