Κίεβο: Ένας νεκρός από ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από τη ρωσική πυραυλική επίθεση που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης στο Κίεβο, με τη χρήση βαλλιστικών πυραύλων. Από τα πλήγματα προκλήθηκαν επίσης ζημιές σε κτήρια, ενώ ξέσπασαν πυρκαγιές σε διάφορα σημεία της πρωτεύουσας, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Η στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου ανακοίνωσε ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε κατά την επίθεση, η οποία εκδηλώθηκε λίγα λεπτά πριν από τις 23:00, τοπική ώρα.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος της πόλης, Βιτάλι Κλίτσκο, γνωστοποίησε ότι πλήγμα σε αποθηκευτικούς χώρους στην ανατολική όχθη του ποταμού Δνείπερου προκάλεσε πυρκαγιά.

Παράλληλα, σε γειτονική συνοικία, η πτώση συντριμμιών προκάλεσε ζημιές σε κτήριο και οδήγησε στην εκδήλωση δεύτερης πυρκαγιάς, η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τέθηκε υπό έλεγχο.

Την ίδια ώρα, αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται το πρακτορείο Reuters ανέφεραν ότι άκουσαν ισχυρές εκρήξεις σε διάφορα σημεία της πόλης.