Βενεζουέλα: Η Ματσάδο ευχαριστεί τον Τραμπ για τη σύλληψη Μαδούρο, αλλά αμφισβητεί τη διαφάνεια της πετρελαϊκής συμφωνίας με τις ΗΠΑ

Την ευγνωμοσύνη της προς τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και την κυβέρνησή του εξέφρασε η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, υποστηρίζοντας ότι οι ενέργειές τους συνέβαλαν στο άνοιγμα του δρόμου για την ελευθερία στη χώρα, μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, την αμερικανική κυβέρνηση και τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, καθώς χάρη στο όραμα, το θάρρος και τις ενέργειές τους στις 3 Ιανουαρίου άνοιξε αυτή η πόρτα της ελευθερίας», δήλωσε η Ματσάδο, στην πρώτη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά την επιστροφή της στη Βενεζουέλα την Κυριακή.

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης, η οποία επέστρεψε στη χώρα έπειτα από δέκα μήνες εξορίας, σημείωσε ότι στόχος της είναι να κινητοποιήσει την κοινωνία, ενόψει της προοπτικής διεξαγωγής νέων προεδρικών εκλογών.

Όπως ανέφερε, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, έχει προτείνει έναν οδικό χάρτη με διαδοχικά βήματα για τη μετάβαση της χώρας στη δημοκρατία, ο οποίος προβλέπει τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών το 2027.

Ταυτόχρονα, η Ματσάδο διατύπωσε επιφυλάξεις σχετικά με τη διαφάνεια της πετρελαϊκής συμφωνίας που υπεγράφη τον Αύγουστο μεταξύ της προσωρινής κυβέρνησης της Βενεζουέλας και των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Η συμφωνία αυτή δεν ανταποκρίνεται στα επίπεδα διαφάνειας που επιθυμεί η κοινωνία της Βενεζουέλας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η συμφωνία προβλέπει την παραχώρηση στις Ηνωμένες Πολιτείες της διαχείρισης πετρελαϊκών κοιτασμάτων με εκτιμώμενα αποθέματα περίπου 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 20% των συνολικών αποθεμάτων πετρελαίου της Βενεζουέλας. Το περιεχόμενό της δεν έχει δημοσιοποιηθεί επισήμως, ωστόσο λεπτομέρειές της ήρθαν στο φως μέσω διαρροών στον αμερικανικό Τύπο τις προηγούμενες εβδομάδες.

Τη διαχείριση της συμφωνίας έχει αναλάβει η εταιρεία North American Blue Energy Partners (NABEP), με επικεφαλής τον δισεκατομμυριούχο Αλεχάντρο Μπετανκούρ, το όνομα του οποίου έχει συνδεθεί με υποθέσεις που αφορούν τους πρώην προέδρους της Βενεζουέλας, Ούγκο Τσάβες (1999-2013) και Νικολάς Μαδούρο (2013-2026).

Αναφερόμενη στον επικεφαλής της εταιρείας, η Ματσάδο υποστήριξε ότι πρόκειται για πρόσωπο που βρίσκεται στο επίκεντρο ερευνών σε διάφορες χώρες για σοβαρές υποθέσεις.

Συγκεκριμένα, ο Αλεχάντρο Μπετανκούρ φέρεται να ερευνάται στην Ισπανία για υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και φορολογικής απάτης, ενώ στην Ελβετία βρίσκεται επίσης υπό έρευνα για ξέπλυμα χρήματος.

Στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε βρεθεί αντιμέτωπος με έρευνα για υπεξαίρεση κεφαλαίων.