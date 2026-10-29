ΗΠΑ: Στο μικροσκόπιο του υπουργείου Δικαιοσύνης υποψηφιότητα Ρεπουμπλικάνου με σχεδόν ίδιο όνομα με τον επίσημο υποψήφιο

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Την έρευνά του σχετικά με την υποψηφιότητα ενός Ρεπουμπλικάνου στην Αλάσκα, ο οποίος φέρει σχεδόν το ίδιο ονοματεπώνυμο με τον επίσημο υποψήφιο του κόμματος για τη Γερουσία και νυν γερουσιαστή, Νταν Σάλιβαν, εντείνει το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Στο πλαίσιο της έρευνας, το υπουργείο εξέδωσε σήμερα περισσότερες από 40 κλητεύσεις, οι οποίες απευθύνονται, μεταξύ άλλων, στα προεκλογικά επιτελεία του διεκδικητή της έδρας Νταν Τζ. Σάλιβαν και της Δημοκρατικής υποψήφιας, Μέρι Πελτόλα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times την Τετάρτη, το επιτελείο της Πελτόλα φέρεται να είχε εμπλοκή στη στρατολόγηση του Νταν Τζ. Σάλιβαν, προκειμένου να συμμετάσχει στην εκλογική αναμέτρηση για τη Γερουσία.

Παράλληλα, το υπουργείο Δικαιοσύνης υπέβαλε αίτημα με το οποίο ζητά να μην επικυρωθούν τα εκλογικά αποτελέσματα σε περίπτωση που ο επίσημος υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων, Νταν Σάλιβαν, ηττηθεί με μικρή διαφορά.

Την ίδια ώρα, η αμερικανική κυβέρνηση δρομολογεί ξεχωριστή ποινική έρευνα στην Καλιφόρνια, με αντικείμενο το ενδεχόμενο να περιλαμβάνονται στους εκλογικούς καταλόγους της πολιτείας χιλιάδες πρόσωπα που δεν διαθέτουν την αμερικανική υπηκοότητα.