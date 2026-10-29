Ισπανία: Σιδηροδρομική τραγωδία με 69 νεκρούς στο Τολέδο – Τα 17 μοιραία λεπτά, οι αστοχίες και η προειδοποίηση 23 ημέρες πριν από το δυστύχημα

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Στους 69 παραμένει ο επίσημος απολογισμός των νεκρών από τη σιδηροδρομική τραγωδία στο Τολέδο της Ισπανίας, παρά την προσωρινή αναφορά για 74 θύματα που εμφανίστηκε στην ιστοσελίδα της αρμόδιας αρχής διερεύνησης και στη συνέχεια διορθώθηκε. Καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες ταυτοποίησης των θυμάτων, νέα στοιχεία αποκαλύπτουν την αλληλουχία τεχνικών προβλημάτων και αποφάσεων που προηγήθηκαν της σύγκρουσης των δύο τρένων υψηλής ταχύτητας. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η προειδοποίηση που είχε απευθύνει ο επικεφαλής της εταιρείας Iryo για τη λειτουργία του συστήματος ασφαλείας LZB, μόλις 23 ημέρες πριν από το πολύνεκρο δυστύχημα.

Η σύγκρουση σημειώθηκε στις 08:53 το πρωί της Τετάρτης (28/10), κοντά στην Ούρδα της επαρχίας Τολέδο, όταν συρμός AVE της Renfe προσέκρουσε στο πίσω μέρος ακινητοποιημένου τρένου της Iryo, στη γραμμή υψηλής ταχύτητας Μαδρίτης–Σεβίλλης.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία των ισπανικών αρχών, τουλάχιστον 69 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 180 τραυματίστηκαν. Ο τελευταίος θάνατος καταγράφηκε σε νοσοκομείο, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη (29/10) ο πρόεδρος της Καστίλης-Λα Μάντσα, Εμιλιάνο Γκαρθία-Παχέ.

Η κατάσταση αρκετών τραυματιών παραμένει σοβαρή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της περιφερειακής υπηρεσίας εκτάκτων αναγκών, στις 14:00 της Πέμπτης νοσηλεύονταν 42 άνθρωποι σε νοσοκομεία της Καστίλης-Λα Μάντσα, ενώ άλλοι τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία της Μαδρίτης.

Γιατί εμφανίστηκαν 74 νεκροί – Η διόρθωση της αρμόδιας αρχής

Σύγχυση προκλήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, όταν στην ηλεκτρονική καταχώριση της διερεύνησης του δυστυχήματος δημοσιεύθηκε απολογισμός 74 νεκρών.

Σύμφωνα με το ισπανικό πρακτορείο EFE, η καταχώριση, που είχε δημοσιευθεί στον ιστότοπο του υπουργείου Μεταφορών, παρέμεινε για μικρό χρονικό διάστημα με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Ωστόσο, το υπουργείο ξεκαθάρισε ότι ο επίσημος απολογισμός εξακολουθούσε να είναι εκείνος της περιφερειακής κυβέρνησης, δηλαδή 69 νεκροί.

Λίγο μετά τις 18:10, ώρα Ισπανίας, ο αριθμός στην ιστοσελίδα διορθώθηκε από 74 σε 69.

Η υπόθεση διερευνάται στο πλαίσιο του φακέλου με αριθμό 146/2026, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες επισημαίνουν ότι τα στοιχεία για τις ανθρώπινες απώλειες παραμένουν προσωρινά.

Τα 17 λεπτά που οδήγησαν στην τραγωδία

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται το χρονικό διάστημα από τις 08:36 έως τις 08:53, όταν ο συρμός της Renfe συνέχισε την πορεία του, ενώ μπροστά του βρισκόταν ακινητοποιημένο το τρένο της Iryo.

Σύμφωνα με αναλυτική έρευνα της El País, περίπου στις 08:30 σημειώθηκε βλάβη στο σύστημα αυτόματης προστασίας LZB, το οποίο επιτηρεί την κίνηση των συρμών και μπορεί να προκαλέσει την αυτόματη ακινητοποίησή τους.

Η βλάβη επηρέασε έξι τρένα σε τμήμα περίπου 63 χιλιομέτρων της γραμμής Μαδρίτης–Σεβίλλης.

Στις 08:36, το κέντρο ελέγχου της ADIF στον σταθμό Ατότσα έδωσε εντολή στο AVE της Renfe να συνεχίσει την πορεία του με κανονική ταχύτητα, παρά το γεγονός ότι το σύστημα LZB δεν λειτουργούσε κανονικά.

Η El País επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τους κανονισμούς κυκλοφορίας, υπό τέτοιες συνθήκες το τρένο θα έπρεπε να κινηθεί με περιορισμένη ταχύτητα και με δυνατότητα άμεσης ακινητοποίησης σε περίπτωση εμποδίου.

Αντίθετα, ο συρμός άρχισε να επιταχύνει, φτάνοντας σύμφωνα με την ανάλυση των διαθέσιμων δεδομένων σε ταχύτητα μεγαλύτερη των 200 χιλιομέτρων την ώρα.

Περίπου 17 λεπτά αργότερα προσέκρουσε στο ακινητοποιημένο Iryo.

Η μηχανοδηγός της Iryo προσπάθησε δύο φορές να ξεκινήσει το τρένο

Νεότερο ρεπορτάζ της El País αποκαλύπτει ότι η μηχανοδηγός του Iryo επιχείρησε δύο φορές να επανεκκινήσει το σύστημα ασφαλείας, ακολουθώντας τις οδηγίες που είχε λάβει από το κέντρο ελέγχου.

Κάθε προσπάθεια διήρκεσε περίπου τρία έως τέσσερα λεπτά, χωρίς όμως να αποκατασταθεί η σύνδεση με το LZB.

Στις 08:41, η μηχανοδηγός είχε ενημερώσει την ADIF ότι το τρένο της βρισκόταν ακινητοποιημένο μπροστά από την είσοδο του σταθμού της Ούρδα.

Στις 08:48 επικοινώνησε εκ νέου, εξηγώντας ότι εξακολουθούσε να μην μπορεί να ξεκινήσει.

«Το τρένο δεν μου επιτρέπει να επανεκκινήσω το σύστημα LZB και γι’ αυτό παραμένω ακινητοποιημένη μπροστά από το σήμα εισόδου», ανέφερε, σύμφωνα με τις συνομιλίες που δημοσίευσε η ισπανική εφημερίδα.

Από το κέντρο ελέγχου έλαβε την απάντηση να επικοινωνήσει ξανά εάν εξακολουθούσε να αντιμετωπίζει πρόβλημα.

Εκείνη τη στιγμή, το AVE της Renfe βρισκόταν ήδη καθ’ οδόν προς τον ακινητοποιημένο συρμό. Πέντε λεπτά αργότερα σημειώθηκε η σύγκρουση.

VIDEO | Grabaciones realizadas por los propios pasajeros muestran las escenas vividas a bordo tras la colisión de dos trenes en Urda, Toledo, en un accidente que deja, hasta el momento, 68 fallecidos y medio centenar de heridos. 📹 Imágenes cedidas por los pasajeros del tren https://t.co/DlDNSNvGZY — EFE Noticias (@EFEnoticias) October 28, 2026

Η προειδοποίηση του επικεφαλής της Iryo μόλις 23 ημέρες πριν

Μια ιδιαίτερα σημαντική αποκάλυψη αφορά τις προειδοποιήσεις που είχαν προηγηθεί για τη λειτουργία του συστήματος LZB.

Σύμφωνα με την El País, ο διευθύνων σύμβουλος της Iryo, Φαμπρίτσιο Φαβάρα, είχε μιλήσει στις 5 Οκτωβρίου ενώπιον επιτροπής της ισπανικής Γερουσίας για τα προβλήματα που προκαλούσαν οι αποσυνδέσεις του συστήματος σηματοδότησης στη γραμμή Μαδρίτης–Σεβίλλης.

Ο Φαβάρα είχε εξηγήσει ότι όταν διακόπτεται η επικοινωνία μεταξύ των συστημάτων του τρένου και της σιδηροδρομικής υποδομής, ο συρμός ακινητοποιείται και η επαναφορά του σε λειτουργία μπορεί να απαιτήσει σημαντικό χρόνο.

Είχε χαρακτηρίσει το LZB ασφαλές, αλλά παλαιό σύστημα, τονίζοντας ότι οι συγκεκριμένες δυσλειτουργίες αποτελούσαν ένα από τα συχνότερα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι αμαξοστοιχίες της εταιρείας στη συγκεκριμένη γραμμή.

Η προειδοποίηση είχε διατυπωθεί μόλις 23 ημέρες πριν από το δυστύχημα.

Το στοιχείο αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η αδυναμία επανεκκίνησης του ακινητοποιημένου συρμού της Iryo βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της εταιρείας είχε επισημάνει ότι, παρότι οι μηχανοδηγοί ενημερώνουν την ADIF για τις τεχνικές ανωμαλίες, οι ισχύοντες κανονισμοί δεν προβλέπουν υποχρεωτική ενημέρωση των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων για τις παρεμβάσεις που ακολουθούν.

Ανθρώπινο λάθος ή αλληλουχία αστοχιών;

Η ισπανική κυβέρνηση έχει επισημάνει ότι η εντολή που δόθηκε στο AVE να συνεχίσει με κανονική ταχύτητα αποτελεί ένα από τα βασικότερα ζητήματα της διερεύνησης.

Ωστόσο, η έρευνα δεν περιορίζεται στην απόφαση ενός χειριστή.

Η El País, αναλύοντας τα διαθέσιμα στοιχεία, εντοπίζει τρεις κρίσιμους παράγοντες: την αρχική βλάβη του LZB, την εντολή συνέχισης της κυκλοφορίας με κανονική ταχύτητα και την αδυναμία του ακινητοποιημένου Iryo να ξεκινήσει, χωρίς να αποτραπεί η προσέγγιση του δεύτερου τρένου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά και ένα ακόμη στοιχείο που εξετάζουν οι ερευνητές.

Σύμφωνα με νεότερο δημοσίευμα της El País, μηχανοδηγός άλλου τρένου είχε επισημάνει στο κέντρο ελέγχου ότι έπρεπε να κινηθεί με περιορισμένη ταχύτητα και αυξημένη προσοχή, αντί να συνεχίσει κανονικά.

Ο χειριστής αναγνώρισε την επισήμανση, ωστόσο παραμένει άγνωστο γιατί αντίστοιχη διόρθωση δεν διαβιβάστηκε εγκαίρως στο AVE που συγκρούστηκε με το Iryo.

Οι αρχές εξετάζουν επίσης κατά πόσο η βλάβη του συστήματος είχε αυξήσει τον φόρτο εργασίας στο κέντρο ελέγχου, επηρεάζοντας τη δυνατότητα των χειριστών να παρακολουθούν ταυτόχρονα την κατάσταση πολλών αμαξοστοιχιών.

Η ανάλυση αυτή εγείρει ένα ευρύτερο ερώτημα: εάν μία λανθασμένη εντολή μπορούσε να οδηγήσει σε τόσο καταστροφικό αποτέλεσμα, ποιες πρόσθετες δικλίδες ασφαλείας θα έπρεπε να είχαν αποτρέψει τη σύγκρουση;

Τι αναζητούν οι ερευνητές στα «μαύρα κουτιά»

Τη διερεύνηση της τραγωδίας έχουν αναλάβει η ισπανική Πολιτοφυλακή (Guardia Civil) και η Ανεξάρτητη Αρχή Τεχνικής Διερεύνησης Ατυχημάτων Μεταφορών (AITAT).

Οι ερευνητές εξετάζουν τα δεδομένα των καταγραφέων των δύο τρένων, τις ηχογραφημένες συνομιλίες με το κέντρο ελέγχου, τα ηλεκτρονικά στοιχεία του συστήματος σηματοδότησης και τα πρωτόκολλα που εφαρμόστηκαν μετά τη βλάβη.

Σύμφωνα με την El País, οι καταγραφείς των συρμών βρίσκονται ήδη υπό την εποπτεία των διωκτικών αρχών.

Οι ειδικοί θα επιχειρήσουν επίσης να συγχρονίσουν με ακρίβεια τα δεδομένα των τηλεφωνικών συνομιλιών και των συστημάτων κυκλοφορίας, ώστε να εξακριβώσουν τι γνώριζαν οι χειριστές κάθε στιγμή και εάν υπήρχε χρόνος για να αποτραπεί η σύγκρουση.

Ο εργαζόμενος που φέρεται να έδωσε την εντολή στο AVE εξετάστηκε από την Guardia Civil και, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η El País, υποστήριξε ότι ακολούθησε τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα. Οι έλεγχοι για κατανάλωση αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών ήταν αρνητικοί.

Η αρμόδια δικαστής έχει διατάξει τη διατήρηση των αποδεικτικών στοιχείων και τον περιορισμό της πρόσβασης στην περιοχή του δυστυχήματος, προκειμένου να προστατευτεί η έρευνα.

Vagones descarrilados y heridos en el suelo en accidente tren Toledo. https://t.co/WUPG2ri761 — RescueYou (@RescueYou247TW) October 28, 2026

Οι οικογένειες περιμένουν απαντήσεις – Συνεχίζονται οι ταυτοποιήσεις

Την ίδια ώρα, δεκάδες οικογένειες εξακολουθούν να αναζητούν πληροφορίες για την τύχη συγγενών τους που επέβαιναν στα δύο τρένα.

Η Guardia Civil είχε λάβει μέχρι το πρωί της Πέμπτης 64 δηλώσεις εξαφάνισης, ενώ η διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι αρχές συλλέγουν δείγματα γενετικού υλικού από συγγενείς και εξετάζουν προσωπικά στοιχεία των αγνοουμένων, προκειμένου να προχωρήσουν στην αναγνώριση των σορών.

Οι δηλώσεις εξαφάνισης δεν αποτελούν πρόσθετο αριθμό θυμάτων, καθώς ορισμένοι αγνοούμενοι ενδέχεται να περιλαμβάνονται ήδη στον επίσημο απολογισμό των νεκρών.

Στο σημείο της σύγκρουσης συνεχίζονται οι εργασίες απομάκρυνσης των κατεστραμμένων βαγονιών, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες επιχειρούν να ολοκληρώσουν τις έρευνες χωρίς να αλλοιωθούν στοιχεία που θα μπορούσαν να αποδειχθούν καθοριστικά για τη διαλεύκανση των αιτίων.

Δεύτερη σιδηροδρομική τραγωδία μέσα σε εννέα μήνες

Η τραγωδία της Ούρδα σημειώθηκε μόλις εννέα μήνες μετά το πολύνεκρο δυστύχημα στο Αδαμούθ της Κόρδοβας, τον Ιανουάριο του 2026, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 46 άνθρωποι.

Οι δύο τραγωδίες έχουν αναζωπυρώσει τη συζήτηση στην Ισπανία για την ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου, τη συντήρηση των συστημάτων σηματοδότησης και την ανάγκη εκσυγχρονισμού των υποδομών.

Τα συνδικάτα των μηχανοδηγών ζητούν ανεξάρτητη και ολοκληρωμένη διερεύνηση του δυστυχήματος, προειδοποιώντας ότι η συχνή λειτουργία του δικτύου υπό υποβαθμισμένες συνθήκες ασφαλείας δημιουργεί πρόσθετους κινδύνους.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δεσμεύτηκε ότι θα ενισχυθούν τα μέτρα ασφαλείας, ενώ η χώρα βρίσκεται σε τριήμερο εθνικό πένθος.

Παράλληλα, η σιδηροδρομική κυκλοφορία στη γραμμή υψηλής ταχύτητας Μαδρίτης–Ανδαλουσίας εξακολουθεί να έχει ανασταλεί, με τη Renfe να προετοιμάζει εναλλακτικές επιλογές μεταφοράς για τους επιβάτες από την Παρασκευή (30/10).

Minut de silenci a Aarhus en memòria de les víctimes del greu accident ferroviari a Urda (Toledo). https://t.co/cfddDccQMY — Barça Handbol (@FCBhandbol) October 29, 2026

Η σιδηροδρομική τραγωδία συγκλόνισε και τον αθλητικό κόσμο, με την ομάδα χάντμπολ της Μπαρτσελόνα να τηρεί ενός λεπτού σιγή στο Άαρχους της Δανίας, στη μνήμη των θυμάτων της πολύνεκρης σύγκρουσης στην Ούρδα του Τολέδο, όπως γνωστοποίησε ο σύλλογος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Καθώς η Ισπανία θρηνεί τους 69 νεκρούς, το βασικό ερώτημα παραμένει αναπάντητο: πώς μια τεχνική βλάβη, που αρχικά ακινητοποίησε τα τρένα για λόγους ασφαλείας, εξελίχθηκε μέσα σε λίγα λεπτά σε μία από τις μεγαλύτερες σιδηροδρομικές τραγωδίες της χώρας;