Ο «Τζέιμι Λάνιστερ» του Game of Thrones στο Κίεβο: Κοιμήθηκε στο μετρό λόγω ρωσικών επιθέσεων – Γιατί επισκέφθηκε την Ουκρανία

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Στο Κίεβο βρέθηκε ο διάσημος Δανός ηθοποιός Νικολάι Κόστερ-Βαλντάου, γνωστός παγκοσμίως από τον ρόλο του Τζέιμι Λάνιστερ στη σειρά «Game of Thrones», βιώνοντας από κοντά την καθημερινότητα των Ουκρανών εν μέσω πολέμου. Ο ηθοποιός αναγκάστηκε να καταφύγει σε σταθμό του μετρό λόγω της απειλής ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων και επιδρομών με drones, περνώντας τη νύχτα σε πτυσσόμενο κρεβάτι, μαζί με κατοίκους της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Ο Νικολάι Κόστερ-Βαλντάου, ο οποίος είναι Πρεσβευτής Καλής Θέλησης του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP), επισκέφθηκε την Ουκρανία με σκοπό να στρέψει εκ νέου τη διεθνή προσοχή στις συνέπειες της ρωσικής εισβολής και στις ανάγκες του ουκρανικού πληθυσμού.

Σύμφωνα με το ουκρανικό δημόσιο μέσο Suspilne, ο ηθοποιός επιβεβαίωσε ότι το ταξίδι πραγματοποιήθηκε με δική του πρωτοβουλία, εκφράζοντας την ανησυχία του ότι η παρατεταμένη διάρκεια του πολέμου έχει οδηγήσει σε σταδιακή κόπωση της διεθνούς κοινότητας.

Παράλληλα, ενημερώθηκε για προγράμματα που υλοποιούνται με την υποστήριξη του ΟΗΕ στην Ουκρανία, στους τομείς της ενέργειας, του πολιτισμού και της αποναρκοθέτησης.

Η νύχτα στο μετρό του Κιέβου

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, την Τετάρτη (28/10), ο ηθοποιός χρειάστηκε να κατέβει σε σταθμό του μετρό της ουκρανικής πρωτεύουσας, όταν ενεργοποιήθηκε συναγερμός για πιθανή ρωσική πυραυλική επίθεση και επιδρομή με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Φωτογραφίες του Reuters καταγράφουν τον Κόστερ-Βαλντάου να μετακινείται με συρμό του μετρό και στη συνέχεια να ξαπλώνει σε πτυσσόμενο κρεβάτι στην αποβάθρα, όπου είχαν αναζητήσει καταφύγιο και άλλοι πολίτες.

Ο ηθοποιός συνομίλησε με κατοίκους της πόλης και φωτογραφήθηκε μαζί τους, ενώ περίμεναν να περάσει ο κίνδυνος.

Οι υπόγειοι σταθμοί του Κιέβου χρησιμοποιούνται ως καταφύγια από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, με χιλιάδες πολίτες να αναγκάζονται να περνούν εκεί πολλές ώρες, ακόμη και ολόκληρες νύχτες, κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδρομών.

«Ο πόλεμος διαρκεί τόσο πολύ που είναι εύκολο να τον ξεχάσει κανείς»

Σε συνέντευξή του στο Suspilne Kultura, ο 56χρονος ηθοποιός εξήγησε γιατί αποφάσισε να ταξιδέψει στην Ουκρανία.

Όπως ανέφερε, η μακρά διάρκεια του πολέμου έχει δημιουργήσει μια φυσιολογική, αλλά ανησυχητική κόπωση σε αρκετές ευρωπαϊκές κοινωνίες.

«Ο πόλεμος διαρκεί τόσο πολύ που ίσως είναι εύκολο να τον ξεχάσει κανείς», δήλωσε, προσθέτοντας ότι θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό να συνεχίσει να ακούγεται η ιστορία της Ουκρανίας.

Σε βίντεο που δημοσίευσε το India Global Review, ο Κόστερ-Βαλντάου επισήμανε ότι η χώρα εξακολουθεί να χρειάζεται διεθνή υποστήριξη, ιδιαίτερα καθώς πλησιάζει ο χειμώνας.

Ο ηθοποιός τόνισε ότι, παρά την ανθεκτικότητα που επιδεικνύουν οι Ουκρανοί, η διεθνής κοινότητα δεν πρέπει να θεωρεί δεδομένη την ικανότητά τους να αντιμετωπίζουν τις συνέπειες του πολέμου.

Συγκλονίστηκε από θεατρική παράσταση Ουκρανού βετεράνου

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Κίεβο, ο Νικολάι Κόστερ-Βαλντάου παρακολούθησε απόσπασμα της παράστασης «Ήρωας για μία ημέρα», που παρουσιάστηκε από τον Ουκρανό ηθοποιό, μουσικό και βετεράνο πολέμου Βολοντίμιρ Τούκα.

Πρόκειται για μονόλογο του Περιφερειακού Ακαδημαϊκού Μουσικοδραματικού Θεάτρου του Χερσώνα, ο οποίος βασίζεται στις προσωπικές εμπειρίες του δημιουργού του.

Ο Τούκα έζησε τη ρωσική κατοχή, κατατάχθηκε στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις και τραυματίστηκε στον πόλεμο. Η παράσταση είναι αφιερωμένη στους στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους κατά την πρώτη ημέρα της συμμετοχής τους σε πολεμική επιχείρηση.

Μιλώντας στο Suspilne Kultura, ο Κόστερ-Βαλντάου παραδέχθηκε ότι συγκινήθηκε βαθιά από την παράσταση, χαρακτηρίζοντας θαρραλέα την προσπάθεια του βετεράνου να μεταφέρει στη σκηνή τις εμπειρίες του από τον πόλεμο.

Μετά την παρουσίαση ακολούθησε συζήτηση για τον ρόλο της τέχνης και του πολιτισμού στην επανένταξη των βετεράνων στην κοινωνία και στην αποκατάσταση των κοινοτήτων που έχουν πληγεί από τη ρωσική εισβολή.

Η συνάντηση με έναν Ουκρανό που έχασε την όρασή του και τα δύο του πόδια

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης στη συνάντησή του με έναν άνδρα ονόματι Σερχίι, ο οποίος έχασε την όρασή του και τα δύο του πόδια εξαιτίας του πολέμου.

Ο Κόστερ-Βαλντάου εξομολογήθηκε ότι δυσκολεύεται να αντιληφθεί το μέγεθος των όσων έχουν βιώσει οι Ουκρανοί, αλλά και την ψυχική δύναμη που απαιτείται για να συνεχίσουν τη ζωή τους έπειτα από τόσο σοβαρούς τραυματισμούς.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι άνθρωποι μοιράζονται κοινές εμπειρίες και ανάγκες, ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους, επισημαίνοντας τη σημασία της αλληλεγγύης.

Η βόλτα σε μπαρ του Κιέβου και οι φωτογραφίες με θαυμάστρια

Η παρουσία του διάσημου ηθοποιού στην ουκρανική πρωτεύουσα δεν πέρασε απαρατήρητη.

Εκτός από τις φωτογραφίες από το μετρό, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησε και στιγμιότυπο από επίσκεψή του σε μπαρ στην περιοχή Ποντίλ του Κιέβου.

Η Ουκρανή Βέτα Ζαντορόζνα δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Threads φωτογραφία στην οποία ποζάρει μαζί του.

Όπως έγραψε, ο ηθοποιός ήταν ιδιαίτερα ευγενικός και προσιτός, ωστόσο δεν είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν περισσότερο, καθώς εκείνος βιαζόταν να αποχωρήσει.

Ο Νικολάι Κόστερ-Βαλντάου είναι Πρεσβευτής Καλής Θέλησης του UNDP από το 2016 και έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμες διεθνείς δράσεις για την καταπολέμηση της φτώχειας, της ανισότητας και της κλιματικής αλλαγής.

Τον Απρίλιο του 2022 συμμετείχε στην πρωτοβουλία Stand Up for Ukraine, με στόχο τη συγκέντρωση πόρων για τους πρόσφυγες και τους ανθρώπους που είχαν πληγεί από τη ρωσική εισβολή.

Τον Φεβρουάριο του 2026 συμμετείχε επίσης στην εκδήλωση «Ukrainian Voices – Stories of Freedom» στην Κοπεγχάγη, όπου διαβάστηκαν έργα Ουκρανών συγγραφέων, στο πλαίσιο δράσεων πολιτιστικής αλληλεγγύης προς την Ουκρανία.