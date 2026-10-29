Κατερίνα Καινούργιου: Το λαχανικό που έδωσε στην κόρη της και δεν της άρεσε – «Τέτοια αηδία στο πρόσωπό της δεν έχω ξαναδεί»

Η κόρη της Κατερίνα Καινούργιου και του Παναγιώτη Κουτσουμπή, Ξένια, έχει αρχίσει να δοκιμάζει στερεές τροφές. Η παρουσιάστρια, μέσα από την εκπομπή της το πρωί της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου, μοιράστηκε με τους συνεργάτες της και το τηλεοπτικό κοινό, το λαχανικό που έδωσε στο μωρό της και δεν ενθουσιάστηκε.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής, η Κατερίνα Καινούργιου μιλώντας με τους συνεργάτες της, είπε: «Τον παιδίατρο μου τον σύστησε ο Πέτρος. Χθες που λέγαμε για το σκόρδο, μου στέλνει ο παιδίατρος: “Επιτρέπεται το σκόρδο. Είμαι της άποψης σαν γιατρός, πως ό,τι φυτρώνει στη γη, αρχίζεις και το δοκιμάζεις στο παιδί”».

Στη συνέχεια, η αγαπημένη παρουσιάστρια αποκάλυψε: «Χθες λοιπόν να σας πω ότι έφαγε σπανάκι και τέτοια αηδία στο πρόσωπό της δεν έχω ξαναδεί. Δεν το ήθελε το σπανάκι. Έβαλα και πατάτα και γλυκοπατάτα και λαδάκι. Τι να βάλω;».