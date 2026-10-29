Μαρίνα Σάττι: Φήμες ότι είναι ζευγάρι με τον Rack – Τι είχε δηλώσει ο ράπερ για την τραγουδίστρια και την προσωπική του ζωή

Πληροφορίες που μετέφερε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό», αναφέρουν ότι η Μαρίνα Σάττι ακούγεται πως είναι μαζί με τον ράπερ Rack. Λίγες ημέρες νωρίτερα, σε διαδικτυακό βίντεο του Fipster, ο καλλιτέχνης είχε χαρακτηρίσει την Μαρίνα Σάττι ως την «ωραιότερη Ελληνίδα». 

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Μαρίνα Σάττι
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος μέσα από το «Πρωινό» έκανε γνωστό ότι ακούγεται πως η Μαρίνα Σάττι είναι μαζί με τον ράπερ Rack.
  • Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο καλλιτέχνης δήλωσε σε διαδικτυακή εκπομπή του Fipster πως για εκείνον «η ωραιότερη Ελληνίδα είναι η Μαρίνα Σάττι».
  • Παράλληλα, απάντησε για το πόσο ερωτευμένος είναι αυτή την περίοδο, ενώ η τραγουδίστρια σχολίασε κάτω από το βίντεο: «Ειλικρινής».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η Μαρίνα Σάττι έχει καταφέρει να προστατέψει την προσωπική της ζωή σε μεγάλο βαθμό, με τα πράγματα που γνωρίζουμε για εκείνη να είναι στην πραγματικότητα λίγα. Το πρωί της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος μέσα από το «Πρωινό» μετέφερε τις πληροφορίες που έχει, οι οποίες αφορούν και έναν από τους πιο γνωστούς και επιτυχημένους Έλληνες ράπερ, τον Rack. 

Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος έκανε γνωστό ότι ακούγεται πως η Μαρίνα Σάττι είναι μαζί με τον Rack.

«Να σας πω ένα ζευγάρι καινούργιο που ακούγεται; Ακούγεται. Ωραίο είναι αυτό, αν ισχύει. Είστε έτοιμοι; Σάττι με Rack. Η Σάττι ακούγεται ότι είναι μαζί με τον Rack. Χαίρομαι πολύ αν ισχύει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος.

Τι είχε δηλώσει ο Rack πριν από λίγες ημέρες

Μέσα Οκτωβρίου, ο Rack ήταν καλεσμένος στη διαδικτυακή εκπομπή του Fipster στο Youtube.

Σε ένα βίντεο που είχε ανεβάσει ο Fipster στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έκανε δέκα γρήγορες ερωτήσεις στον ράπερ.

Ανάμεσα σε άλλα, ο Rack δήλωσε στο βίντεο πως για εκείνον «η ωραιότερη Ελληνίδα είναι η Μαρίνα Σάττι». 

 

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Filippos Ioannou (@fipsterr)

Παράλληλα, όταν ρωτήθηκε από το ένα μέχρι το 10, πόσο ερωτευμένος είναι αυτή την περίοδο, ο ράπερ απάντησε: «Ας πούμε, πριν από ένα μήνα ήμουνα 12. Τώρα που έχω βάλει και άλλες ισορροπίες για να μπορώ να ζήσω ξέρω γω, να φάω, θα σου πω επτά». 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η Μαρίνα Σάττι άφησε και το δικό της σχόλιο κάτω από την ανάρτηση, γράφοντας: «Ειλικρινής».

Μαρίνα Σάττι

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