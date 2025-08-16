Rack: Η απάντηση του τράπερ για το ξέσπασμα με τον 15χρονο – «Έχουμε θέμα με τα ανήλικα που πίνουν, η αστυνομία κάνει καλά και ελέγχει»

Την απόφασή του να διακόψει τη συναυλία του όταν εντόπισε έναν ανήλικο να καταναλώνει αλκοόλ, υπερασπίστηκε δημόσια ο γνωστός τράπερ Rack, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν σκοπεύει να μένει σιωπηλός σε τέτοια περιστατικά.

Με stories στο Instagram, έδωσε τη δική του εξήγηση για την αντίδρασή του, απαντώντας παράλληλα και σε όσους τον επέκριναν για τη στάση του.

«Έχουμε θέμα με τα ανήλικα, η αστυνομία ενοχλεί τα μαγαζιά και καλά κάνει. Τα παιδάκια πίνουν και πάνε στο σχολείο και είχαμε και άσχημα περιστατικά πρόσφατα, όποιος θυμάται», ανέφερε αρχικά ο Ρακ.

Περιγράφοντας τι συνέβη στη συναυλία του, ο ίδιος τόνισε: «Εγώ είδα ένα παιδάκι να πίνει χθες επιδεικτικά. Το ρώτησα πόσο χρονών είσαι και μου απάντησε “15”… Μάγκας, τρελάθηκα».

Ο καλλιτέχνης διευκρίνισε ότι δεν επρόκειτο για μεμονωμένο περιστατικό: «Δεν είναι ένα συμβάν, γι’ αυτό τρελάθηκα. Μακάρι να υπήρχε κάποιος όταν ήμουν στην ηλικία του να τα πει και σε μένα. Είναι καθημερινά αυτά που βλέπω να συμβαίνουν. Βλέπω καθημερινά πράγματα που απορώ και στεναχωριέμαι».

Σε όσους θεώρησαν υπερβολική την αντίδρασή του και τη σχολίασαν αρνητικά, ο Ρακ απάντησε: «Δεν μπορώ να μην μιλάω, ίσως φταίω εγώ, εγώ αυτό που νιώθω κάνω. Η γνώμη σας δεν με ενδιαφέρει, αυτό που βλέπω λάθος το λέω».

Κλείνοντας το μήνυμά του, ανέδειξε τον ρόλο που θεωρεί ότι πρέπει να έχουν τα δημόσια πρόσωπα που επηρεάζουν τη νεολαία: «Σαν άτομα με επιρροή έχουμε και άλλο έργο, οι γονείς μας εμπιστεύονται τα παιδιά τους. Θέλω φωτισμένα και γερά παιδιά».

Το χρονικό

Έντονη ήταν η αντίδραση του τράπερ Rack όταν κατά τη διάρκεια live εμφάνισής του, είδε έναν 15χρονο να πίνει αλκοόλ.

Ο Rack βρισκόταν στη σκηνή όταν παρατήρησε από κάτω έναν ανήλικο να καταναλώνει αλκοόλ. Τότε, διέκοψε το live του και με αυστηρό ύφος είπε, «Το πίνεις και πας νοσοκομείο, 15χρονο. Μην ξαναπιείς μπροστά μου». Λίγα δευτερόλεπτα μετά φαίνεται να αρπάζει ένα μπουκάλι αλκοόλ και να το δίνει σε συνεργάτη του.

Η ικανοποίηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αντίδραση του τράπερ να διακόψει τη συναυλία μόλις αντιλήφθηκε τον 15χρονο που έπινε αλκοόλ.

«Συγχαίρω τον τράπερ Ρακ για αυτή του την αντίδραση. Εάν όλοι μας έχουμε την ίδια αντίδραση όταν μπροστά μας πίνουν αλκοόλ ανήλικοι παραβιάζοντας το νόμο, θα σώσουμε ζωές» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός επισήμανε: «Έχουμε με πρόσφατο νόμο μας απαγορεύσει με αυστηρές κυρώσεις, την πώληση και κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους διότι είναι πολύ επικίνδυνο. Ας βοηθήσουμε όλοι σε αυτό. Και πάλι μπράβο για την συμπεριφορά αυτού του τραγουδιστού ήταν η σωστή».