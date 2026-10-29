Πέθανε σε ηλικία 86 ετών ο σερ Πάτρικ Στιούαρτ

Ο βρετανός ηθοποιός, σερ Πάτρικ Στιούαρτ, ο οποίος θα μείνει κυρίως στην ιστορία για τους ρόλους του ως καπετάνιος Ζαν-Λουκ Πικάρντ στη σειρά «Star Trek: The Next Generation» και ως καθηγητής Τσαρλς Ξαβιέ στις ταινίες «X-Men», πέθανε σε ηλικία 86 ετών.
In lieu of flowers, memorial contributions may be made to:
Johns Hopkins Alzheimer’s Disease Research Center Fund
https://t.co/luC5CdcWDy
Alzheimer’s Foundation of America Caregiver Resources
https://t.co/zvNptfyuNd
Photo Credit: Tommy Garcia https://t.co/XNncEVq56X
— Patrick Stewart (@SirPatStew) October 29, 2026