Πέθανε σε ηλικία 86 ετών ο σερ Πάτρικ Στιούαρτ

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Διεθνή Νέα

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Ο βρετανός ηθοποιός, σερ Πάτρικ Στιούαρτ, ο οποίος θα μείνει κυρίως στην ιστορία για τους ρόλους του ως καπετάνιος Ζαν-Λουκ Πικάρντ στη σειρά «Star Trek: The Next Generation» και ως καθηγητής Τσαρλς Ξαβιέ στις ταινίες «X-Men», πέθανε σε ηλικία 86 ετών.

 

 

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