Σέρρες: Δύο γυναίκες τραυματίστηκαν έπειτα από πτώση ασανσέρ σε κατάστημα

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Πανικός επικράτησε στις Σέρρες όπου δύο γυναίκες τραυματίστηκαν, όταν ένα ασανσέρ τύπου αναβατόριο, έπεσε σε κατάστημα με εποχιακά ήδη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, το περιστατικό συνέβη στις περίπου 12:30 το μεσημέρι, όταν μέσα στο συγκεκριμένο αναβατόριο, το οποίο χρησιμοποιείται μόνο το προσωπικό για να πηγαίνει από το υπόγειο στο ισόγειο και όχι από τους πελάτες, βρισκόταν η 56χρονη ιδιοκτήτρια της επιχείρησης καθώς και μία 29χρονη.

Από το συμβάν τραυματίστηκαν οι δύο γυναίκες και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Σερρών χωρίς ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.