Σέρρες: Δύο γυναίκες τραυματίστηκαν έπειτα από πτώση ασανσέρ σε κατάστημα

Πανικός επικράτησε στις Σέρρες όπου δύο γυναίκες τραυματίστηκαν, όταν ένα ασανσέρ τύπου αναβατόριο, έπεσε σε κατάστημα με εποχιακά ήδη.
Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, το περιστατικό συνέβη στις περίπου 12:30 το μεσημέρι, όταν μέσα στο συγκεκριμένο αναβατόριο, το οποίο χρησιμοποιείται μόνο το προσωπικό για να πηγαίνει από το υπόγειο στο ισόγειο και όχι από τους πελάτες, βρισκόταν η 56χρονη ιδιοκτήτρια της επιχείρησης καθώς και μία 29χρονη.
Από το συμβάν τραυματίστηκαν οι δύο γυναίκες και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Σερρών χωρίς ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.