Σέρρες: Δύο γυναίκες τραυματίστηκαν έπειτα από πτώση ασανσέρ σε κατάστημα

Στις Σέρρες, δύο γυναίκες τραυματίστηκαν όταν ασανσέρ τύπου αναβατόριο έπεσε σε κατάστημα εποχιακών ειδών περίπου στις 12:30 το μεσημέρι. Στο αναβατόριο, το οποίο εξυπηρετεί αποκλειστικά το προσωπικό για τη διαδρομή από το υπόγειο στο ισόγειο, επέβαιναν η 56χρονη ιδιοκτήτρια και μία 29χρονη. Αμφότερες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Σερρών, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους

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ΕΚΑΒ- Θεσσαλονίκη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πανικός επικράτησε στις Σέρρες όπου δύο γυναίκες τραυματίστηκαν, όταν ασανσέρ τύπου αναβατόριο έπεσε σε κατάστημα με εποχιακά είδη.
  • Μέσα στο αναβατόριο, το οποίο χρησιμοποιείται μόνο από το προσωπικό για μετακίνηση από το υπόγειο στο ισόγειο, βρίσκονταν η 56χρονη ιδιοκτήτρια της επιχείρησης καθώς και μία 29χρονη.
  • Από το συμβάν τραυματίστηκαν και οι δύο γυναίκες, οι οποίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Σερρών χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Πανικός επικράτησε στις Σέρρες όπου δύο γυναίκες τραυματίστηκαν, όταν ένα ασανσέρ τύπου αναβατόριο, έπεσε σε κατάστημα με εποχιακά ήδη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, το περιστατικό συνέβη στις περίπου 12:30 το μεσημέρι, όταν μέσα στο συγκεκριμένο αναβατόριο, το οποίο χρησιμοποιείται μόνο το προσωπικό για να πηγαίνει από το υπόγειο στο ισόγειο και όχι από τους πελάτες, βρισκόταν η 56χρονη ιδιοκτήτρια της επιχείρησης καθώς και μία 29χρονη.

Από το συμβάν τραυματίστηκαν οι δύο γυναίκες και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Σερρών χωρίς ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.

 

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