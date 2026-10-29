Φορτηγό πλοίο βυθίστηκε στη Μαύρη Θάλασσα έπειτα από χτύπημα drone – Καταδικάζει την επίθεση το ελληνικό ΥΠΕΞ – ΒΙΝΤΕΟ

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Ανοιχτά της Βουλγαρίας, φορτηγό πλοίο με σημαία Λιβερίας δέχθηκε επίθεση από drone, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών.

Η επίθεση συνέβη νωρίτερα σήμερα (29/10) στη Μαύρη Θάλασσα με τρία πλήγματα από τα drone. Ζημιές κατεγράφησαν από γαλλικό αεροσκάφος περιπολίας, ενώ το πλήρωμα του φορτηγού πλοίου διασώθηκε. Πρόκειται για το φορτηγό πλοίο «Contship Jet», το οποίο έπλεε από τη Χάιφα του Ισραήλ προς το ρουμανικό λιμάνι της Κωνστάντζας.

Οι ζημιές κατεγράφησαν από γαλλικό αεροσκάφος περιπολίας.

Να σημειωθεί ότι από τις αρχές Οκτωβρίου, μη επανδρωμένα σκάφη και drones επιτίθενται τακτικά σε πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, στα ανοιχτά των ακτών της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας. Στους στόχους περιλαμβάνονται πλοία που συνδέονται με τη μεταφορά ουκρανικών σιτηρών και άλλων φορτίων.

Συνολικά, τουλάχιστον εννέα μεγάλα εμπορικά πλοία έχουν δεχθεί επίθεση στα ανοιχτά των ακτών της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου. Η Ουκρανία κατηγορεί τη Ρωσία για τις επιθέσεις, ενώ το Βουκουρέστι και η Σόφια επιρρίπτουν επίσης την ευθύνη στη Μόσχα.

Από την πλευρά του το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών «καταδικάζει απερίφραστα την πρόσφατη επίθεση με θαλάσσιο drone κατά ελληνόκτητου εμπορικού πλοίου στα ανοικτά των ακτών της Βουλγαρίας». «Τέτοιες επιθέσεις είναι απαράδεκτες, θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και συνιστούν σοβαρή απειλή για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας» αναφέρει σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Στην ίδια ανάρτηση τονίζεται ότι «ως ναυτικό έθνος, η Ελλάδα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη θαλάσσια ασφάλεια και παραμένει σταθερά προσηλωμένη στο Διεθνές Δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του Δικαίου της Θάλασσας». Το ΥΠΕΞ καταλήγει λέγοντας: «Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας προς τη Βουλγαρία και τονίζουμε ότι οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν».