Φορτηγό πλοίο βυθίστηκε στη Μαύρη Θάλασσα έπειτα από χτύπημα drone – Καταδικάζει την επίθεση το ελληνικό ΥΠΕΞ – ΒΙΝΤΕΟ

Ανοιχτά της Βουλγαρίας, φορτηγό πλοίο με σημαία Λιβερίας δέχθηκε επίθεση από drone, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών.
Η επίθεση συνέβη νωρίτερα σήμερα (29/10) στη Μαύρη Θάλασσα με τρία πλήγματα από τα drone. Ζημιές κατεγράφησαν από γαλλικό αεροσκάφος περιπολίας, ενώ το πλήρωμα του φορτηγού πλοίου διασώθηκε. Πρόκειται για το φορτηγό πλοίο «Contship Jet», το οποίο έπλεε από τη Χάιφα του Ισραήλ προς το ρουμανικό λιμάνι της Κωνστάντζας.
Οι ζημιές κατεγράφησαν από γαλλικό αεροσκάφος περιπολίας.
🇧🇬 Container ship sinks off Bulgaria after naval drone attack
As previously reported by Bulgaria’s Defense Ministry, the Liberia-flagged Contship Jet was sailing from Haifa, Israel, to the Romanian port of Constanța and was hit three times.
The damage was recorded by a French patrol aircraft. The crew of the container ship was rescued.
Since the beginning of October, unmanned boats and drones have regularly attacked vessels in the Black Sea off the coasts of Romania and Bulgaria. Targets have included ships linked to the transport of Ukrainian grain and other cargo.
In total, at least nine large commercial vessels have been attacked off the coasts of Bulgaria and Romania during October.
Ukraine accuses Russia of the attacks. Bucharest and Sofia also place responsibility on Moscow.
— Visegrád 24 (@visegrad24) October 29, 2026
Να σημειωθεί ότι από τις αρχές Οκτωβρίου, μη επανδρωμένα σκάφη και drones επιτίθενται τακτικά σε πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, στα ανοιχτά των ακτών της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας. Στους στόχους περιλαμβάνονται πλοία που συνδέονται με τη μεταφορά ουκρανικών σιτηρών και άλλων φορτίων.
Συνολικά, τουλάχιστον εννέα μεγάλα εμπορικά πλοία έχουν δεχθεί επίθεση στα ανοιχτά των ακτών της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου. Η Ουκρανία κατηγορεί τη Ρωσία για τις επιθέσεις, ενώ το Βουκουρέστι και η Σόφια επιρρίπτουν επίσης την ευθύνη στη Μόσχα.
Από την πλευρά του το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών «καταδικάζει απερίφραστα την πρόσφατη επίθεση με θαλάσσιο drone κατά ελληνόκτητου εμπορικού πλοίου στα ανοικτά των ακτών της Βουλγαρίας». «Τέτοιες επιθέσεις είναι απαράδεκτες, θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και συνιστούν σοβαρή απειλή για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας» αναφέρει σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.
Στην ίδια ανάρτηση τονίζεται ότι «ως ναυτικό έθνος, η Ελλάδα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη θαλάσσια ασφάλεια και παραμένει σταθερά προσηλωμένη στο Διεθνές Δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του Δικαίου της Θάλασσας». Το ΥΠΕΞ καταλήγει λέγοντας: «Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας προς τη Βουλγαρία και τονίζουμε ότι οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν».
🇬🇷 Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα την πρόσφατη επίθεση με θαλάσσιο drone κατά ελληνόκτητου εμπορικού πλοίου στα ανοικτά των ακτών της Βουλγαρίας. Τέτοιες επιθέσεις είναι απαράδεκτες, θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και συνιστούν σοβαρή απειλή για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. https://t.co/DQJxz0rGkK
— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 29, 2026