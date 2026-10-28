Μαύρη Θάλασσα: Επίθεση με θαλάσσια drones κατά ελληνόκτητου φορτηγού πλοίου στα ανοικτά της Βουλγαρίας

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Ένα ελληνόκτητο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων δέχθηκε επίθεση από τρία ναυτικά drones στα ανοικτά των ακτών της Βουλγαρίας, στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με το Reuters.

Όπως μεταδίδει το διεθνές πρακτορείο ειδήσεων, η επίθεση σημειώθηκε την Τετάρτη εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) της Βουλγαρίας. Στόχος ήταν ένα πλοίο ελληνικής ιδιοκτησίας, υπό σημαία Λιβερίας, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο από το ισραηλινό λιμάνι της Χάιφα προς την Κωνστάντζα της Ρουμανίας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί ποιος βρισκόταν πίσω από το πλήγμα, ούτε το ακριβές περιεχόμενο των 421 εμπορευματοκιβωτίων που μετέφερε το πλοίο.

Ο υπουργός Άμυνας της Βουλγαρίας, Ντιμίταρ Στογιάνοφ, δήλωσε στους δημοσιογράφους στο περιθώριο περιφερειακής διάσκεψης για την ασφάλεια: «Δέχθηκε πλήγμα ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων από τρία ναυτικά drones, περίπου 21 μίλια νοτιοανατολικά της Σάμπλα».



Το υπουργείο Μεταφορών της Βουλγαρίας ανακοίνωσε ότι τέσσερα σκάφη του πολεμικού ναυτικού και της αστυνομίας έσπευσαν αμέσως στο σημείο για να παράσχουν συνδρομή στο πληγωμένο πλοίο, καταφέρνοντας να απομακρύνουν με ασφάλεια και τα 18 μέλη του πληρώματος.

Η πλοιοκτήτρια εταιρεία Contships Management επιβεβαίωσε το συμβάν, με στέλεχός της να δηλώνει ότι και τα 18 μέλη του πληρώματος —14 ναυτικοί από τις Φιλιππίνες και 4 από την Ουκρανία— είναι σώα και έχουν μεταφερθεί στην ξηρά.

Πηγή της ναυτιλιακής ασφάλειας με γνώση του περιστατικού ανέφερε στο Reuters ότι το πλοίο έχει υποστεί σοβαρότατες ζημιές και παρουσιάζει κλίση.

Αυξανόμενες απώλειες και διεθνείς ανησυχίες

Η επίθεση αυτή αποτελεί το τελευταίο επεισόδιο σε μια σειρά από αλλεπάλληλα χτυπήματα κατά εμπορικών πλοίων στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις για αγνοούμενα μέλη πληρωμάτων, οι επιθέσεις με drones σε εμπορικά πλοία στα ανοικτά των ακτών της Βουλγαρίας υπολογίζεται ότι έχουν στοιχίσει τη ζωή σε περίπου 24 διεθνείς ναυτικούς τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ τουλάχιστον έξι εμπορικά πλοία έχουν δεχθεί πυρά.

Όλα τα πλήγματα έχουν σημειωθεί εντός της ΑΟΖ της Βουλγαρίας, μιας θαλάσσιας περιοχής που εκτείνεται πέραν των χωρικών υδάτων της χώρας, στην οποία όμως η Σόφια διατηρεί αποκλειστικά δικαιώματα εξερεύνησης και διαχείρισης των πόρων.

Οι επιθέσεις έχουν προκαλέσει τη διεθνή κατακραυγή και την έντονη ανησυχία για τη διευρυνόμενη γεωγραφική εμβέλεια του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Βουλγαρία, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, έχει ήδη ζητήσει τη συνδρομή των συμμαχικών δυνάμεων για την ενίσχυση της ναυτικής ασφάλειας στην περιοχή.

Το διπλωματικό παιχνίδι

Όσον αφορά τις ευθύνες, η Ουκρανία κατηγόρησε ευθέως τη Ρωσία για τις επιθέσεις, ενώ ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, σημείωσε ότι τα χτυπήματα αυτά φαίνεται να εξυπηρετούν τα συμφέροντα της Μόσχας.

Από την πλευρά της, η Ρωσία αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη στα περιστατικά.

Ενδεικτικό της διεθνούς ανησυχίας που επικρατεί στη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας είναι ο αυστηρός τόνος της Τουρκίας.

Ο υπουργός Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, απηύθυνε την Τετάρτη αυστηρή προειδοποίηση τόσο προς τη Ρωσία όσο και προς την Ουκρανία να αποφύγουν τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων, τονίζοντας με νόημα ότι η Άγκυρα διατηρεί το δικαίωμα να λάβει νομικά μέτρα απέναντι σε τέτοιου είδους ενέργειες.