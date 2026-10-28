Λαβρόφ: Μεταβαίνει στην Ατλάντα των ΗΠΑ για τη σύνοδο των G20 – Αιχμές Ζαχάροβα για εμπόδια από την Ουάσινγκτον

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ θα ηγηθεί της ρωσικής αντιπροσωπείας στη διήμερη υπουργική σύνοδο των G20 στην Ατλάντα των ΗΠΑ στις 30 και 31 Οκτωβρίου. Η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, Μαρία Ζαχάροβα, κατήγγειλε διαδικαστικά εμπόδια και καθυστερήσεις στην έκδοση βίζας από την αμερικανική πλευρά, τα οποία επιλύθηκαν την τελευταία στιγμή. Στο επίκεντρο των επαφών της Μόσχας θα βρεθούν η παγκόσμια οικονομία, οι γεωπολιτικές προκλήσεις και η προώθηση των θέσεων για έναν πολυπολικό κόσμο.

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Διεθνή Νέα

Σεργκέι Λαβρόφ
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ θα ταξιδέψει στις ΗΠΑ, όπου θα ηγηθεί της ρωσικής αντιπροσωπείας στη διήμερη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών των G20 στην Ατλάντα στις 30 και 31 Οκτωβρίου.
  • Η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ Μαρία Ζαχάροβα άφησε αιχμές για καθυστερήσεις στην έκδοση βίζας από την Ουάσινγκτον, σημειώνοντας πως τα περισσότερα οργανωτικά ζητήματα επιλύθηκαν την τελευταία στιγμή.
  • Η ρωσική αποστολή αναμένεται να αξιοποιήσει τη σύνοδο για να θέσει στο επίκεντρο τις γεωπολιτικές προκλήσεις και την παγκόσμια οικονομία, προωθώντας παράλληλα την ιδέα ενός πολυπολικού κόσμου.

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O Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ ετοιμάζει τις βαλίτσες του για τις ΗΠΑ, όπου θα ηγηθεί της ρωσικής αντιπροσωπείας στη διήμερη υπουργική σύνοδο της Ομάδας των 20 (G20).

Τα εμπόδια της τελευταίας στιγμής

Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας θα ταξιδέψει στις ΗΠΑ για τις εργασίες της συνόδου των υπουργών Εξωτερικών των G20, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 30 και 31 Οκτωβρίου στην Ατλάντα, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων στη Μόσχα η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, Μαρία Ζαχάροβα.

Η ίδια αποκάλυψε ότι η ρωσική πλευρά βρέθηκε αντιμέτωπη με διαδικαστικά εμπόδια, σημειώνοντας πως τα περισσότερα οργανωτικά ζητήματα σχετικά με την παραμονή της ρωσικής αποστολής στις ΗΠΑ «καταφέραμε να τα λύσουμε την τελευταία στιγμή».

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου άφησε αιχμές για τη στάση των ΗΠΑ, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Υπήρχε η εντύπωση -ειδικά, φυσικά, αναφορικά με την κατάσταση με την αμερικανική πρεσβεία στη Μόσχα να εκδίδει αμερικανικές βίζες στους Ρώσους αντιπροσώπους που κατευθύνονται προς τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της G20- ότι δεν ήταν όλοι στην Ουάσινγκτον χαρούμενοι με την προγραμματισμένη επίσκεψη της ρωσικής αντιπροσωπείας».

Η ατζέντα της Μόσχας

Αναφερόμενη στην ουσία των συζητήσεων, η Ζαχάροβα τόνισε ότι η ρωσική αποστολή θα αξιοποιήσει τη σύνοδο προκειμένου να προωθήσει τις θέσεις της Μόσχας.

«Όσον αφορά το ουσιαστικό κομμάτι της διαδικασίας εργασίας, κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναμένεται μια εις βάθος συζήτηση για ένα ευρύ φάσμα γεωπολιτικών προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων συγκρούσεων και τάσεων αντιπαράθεσης που υποσκάπτουν τα θεμέλια της παγκόσμιας οικονομίας», επεσήμανε.

«Φυσικά, το κεντρικό θέμα είναι η παγκόσμια οικονομία σε αυτή την περίπτωση, αλλά όχι χωρίς ανάλυση εκείνων των τάσεων στη γεωπολιτική που λαμβάνουν χώρα, συμπεριλαμβανομένων και κυρίως των καταστροφικών».

Η Μαρία Ζαχάροβα πρόσθεσε ότι η ρωσική αντιπροσωπεία θα χρησιμοποιήσει τη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της G20 «Για να προωθήσει τις ρωσικές ιδέες που αποσκοπούν στην ενίσχυση των θεμελίων ενός πολυπολικού κόσμου βασισμένου στο σύνολο των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, στον σεβασμό της κυριαρχίας των χωρών και στην ανάπτυξη ισότιμης και αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας μεταξύ τους».

 

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