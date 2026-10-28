LIVE εικόνα από την Ισπανία: Τουλάχιστον 68 νεκροί από τη σύγκρουση των τρένων, τριήμερο εθνικό πένθος κήρυξε ο Σάντσεθ

Σε τριήμερο εθνικό πένθος βυθίζεται η Ισπανία μετά τη φονική σύγκρουση των τρένων υψηλής ταχύτητας στην Ούρντα, στην επαρχία του Τολέδο, με τον αριθμό των νεκρών να αυξάνεται στους 68 και την κυβέρνηση Σάντσεθ να δεσμεύεται για πλήρη διαλεύκανση των αιτίων της τραγωδίας.

Παράλληλα, 58 τραυματίες νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, εκ των οποίων οι 15 φέρουν πολύ σοβαρά ή κρίσιμα τραύματα, ενώ 53 άτομα χρειάστηκαν νοσηλεία για ελαφρύτερα ή μέτριας σοβαρότητας τραύματα.

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Σάντσεθ: «Απαράδεκτα δύο τέτοια δυστυχήματα σε λιγότερο από έναν χρόνο»

Σε δηλώσεις του προς τον ισπανικό λαό, ο Ισπανός Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την κήρυξη τριήμερου εθνικού πένθους από αύριο, 29 Οκτωβρίου, έως τις 31 Οκτωβρίου.

«Η Ισπανία πενθεί και αγκαλιάζει τα θύματα. Η κυβέρνηση της Ισπανίας, και ολόκληρο το κράτος, στέκεται στο πλευρό των θυμάτων και των οικογενειών τους», δήλωσε ο Σάντσεθ, εκφράζοντας τη «συμπαράσταση και την εμψύχωσή του» σε όλους όσοι επλήγησαν.

Ο Σάντσεθ υπογράμμισε ότι πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η παροχή βοήθειας στα θύματα και τις οικογένειές τους, ενώ ευχαρίστησε θερμά όλες τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για το έργο τους.

Παράλληλα, ήταν κατηγορηματικός όσον αφορά την απόδοση ευθυνών: «Πρέπει να διαλευκάνουμε τι συνέβη, γιατί συνέβη αυτή η τραγωδία, σε συνεργασία με τους ανεξάρτητους ερευνητές σιδηροδρομικών ατυχημάτων και τις δικαστικές αρχές. Εάν υπήρξε αμέλεια, θα αποκαλυφθεί. Και αν υπήρξαν αστοχίες στο σύστημα ασφαλείας, θα αντιμετωπιστούν με τη μέγιστη αυστηρότητα».

Ο Ισπανός Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι τα δύο μεγάλα δυστυχήματα με τρένα υψηλής ταχύτητας των τελευταίων μηνών -το σημερινό και εκείνο στο Αδαμούθ τον Ιανουάριο- φαίνεται να οφείλονται σε διαφορετικές αιτίες.

🎥 Sánchez, sobre el accidente de tren en Toledo : “Hay que esclarecer qué es lo que ha sucedido. (..) vamos a llegar hasta el final, si ha habido negligencias, se sabrá” https://t.co/x57fHAuv0Z https://t.co/saqDTUNeHd — Cadena SER (@La_SER) October 28, 2026



Ωστόσο, τόνισε την ανάγκη λήψης δραστικών μέτρων.

«Η κυβέρνηση πρέπει να ενισχύσει περαιτέρω την ασφάλεια για να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στο δίκτυο αμαξοστοιχιών υψηλής ταχύτητας. Αυτό είναι ουσιαστικής σημασίας, καθώς είναι απαράδεκτο για μια χώρα όπως η Ισπανία να βιώνει δύο ατυχήματα υψηλής ταχύτητας μέσα σε ένα μόνο έτος», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Σάντσεθ αποχώρησε χωρίς να δεχθεί ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους.

Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης της Καστίλλης–Λα Μάντσα, Εμιλιάνο Γκαρθία-Πάχε, εξέφρασε τη «βαθιά και ειλικρινή θλίψη του» για το συμβάν, επιβεβαιώνοντας ότι τα τελευταία δεδομένα δείχνουν τουλάχιστον 68 νεκρούς.

Ανθρώπινο και τεχνικό λάθος

Ο υπουργός Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε, χαρακτήρισε το ατύχημα «απολύτως αδιανόητο», αποδίδοντάς το αρχικά σε βλάβη του συστήματος LZB, ενός εκ των συστημάτων ασφαλείας της σιδηροδρομικής γραμμής.

Πρόσθεσε δε ότι, χωρίς να έχει αποκατασταθεί η βλάβη, δόθηκε «ανεξήγητα» η εντολή να συνεχιστεί η κυκλοφορία των τρένων.

Αυτή τη στιγμή, η Πολιτοφυλακή (Civil Guard) και η Επιτροπή Έρευνας Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων ανακρίνουν τον χειριστή του κέντρου ελέγχου που ρύθμιζε την κυκλοφορία στη γραμμή υψηλής ταχύτητας Μαδρίτης-Σεβίλλης κατά τη στιγμή της σύγκρουσης.

Ο Πουέντε εξήγησε ότι, αν και μια βλάβη στη σηματοδότηση «μπορεί να συμβεί», υπάρχουν αυστηρά πρωτόκολλα για τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθούνται σε τέτοιες περιπτώσεις, αφήνοντας σαφείς αιχμές για συνδυασμό τεχνικού και ανθρώπινου λάθους.

«Η εντολή επανεκκίνησης της κυκλοφορίας δεν έπρεπε να είχε δοθεί. Ακόμη όμως κι αν λαμβανόταν μια τέτοια απόφαση, το εμπλεκόμενο τρένο έπρεπε να είχε λάβει οδηγία να κινηθεί “με οπτική επαφή” — δηλαδή ο μηχανοδηγός να προχωρά πολύ αργά, υπό αυστηρούς περιορισμούς, με μέγιστη ταχύτητα τα 40 χλμ./ώρα, και όχι με την κανονική ταχύτητα», εξήγησε.

Ο υπουργός τόνισε ότι το πρόσωπο που ήταν υπεύθυνο για τη λήψη αυτής της απόφασης βρίσκεται πλέον υπό έρευνα, ενώ απέφυγε να απαντήσει σε ερώτηση σχετικά με το αν προτίθεται να παραιτηθεί.

Óscar Puente sobre la persona que decidió que se reanudara la marcha del tren: “Ni yo ni creo que tampoco el resto del centro ha hablado con esta persona, que ahora está sometida a lo que la investigación determine” https://t.co/xh9soXuinT — RTVE Noticias (@rtvenoticias) October 28, 2026

Δραματικές στιγμές για τις οικογένειες των θυμάτων

Στο αυτοσχέδιο κέντρο που στήθηκε σε σχολείο της περιοχής για την αντιμετώπιση της κατάστασης, οι σκηνές που εκτυλίσσονται είναι σπαρακτικές.

Μέσα σε διάστημα μόλις μισής ώρας, οι οικογένειες δύο εκ των θυμάτων έλαβαν την επιβεβαίωση ότι οι δικοί τους άνθρωποι βρίσκονται μεταξύ των νεκρών.

Διασώστες και ψυχολόγοι προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες σε μια καταρρακωμένη γυναίκα, ενώ δεκάδες άλλοι συγγενείς συνεχίζουν να περιμένουν με αγωνία κάποιο νέο για τους ανθρώπους τους.

Απεργία των μηχανοδηγών

Παράλληλα, το σωματείο των μηχανοδηγών διατηρεί την προγραμματισμένη για αύριο απεργία του, η οποία είχε προκηρυχθεί πριν από το δυστύχημα με αίτημα τη βελτίωση των μέτρων ασφαλείας.

Η Ένωση Σιδηροδρομικών Μηχανοδηγών Ισπανίας (Semaf) επιβεβαίωσε ότι η απεργία στον Όμιλο Renfe θα πραγματοποιηθεί κανονικά την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, από τις 00:01 έως τις 23:59 τοπική ώρα.

«Η Semaf διατηρεί την απεργία που προκηρύχθηκε για την υπεράσπιση της σιδηροδρομικής ασφάλειας, καθώς και για την υλοποίηση των δεσμεύσεων για μια δομική αλλαγή στην ασφάλεια. Θέλουμε επίσης να μεταφέρουμε σε όλους τους μηχανοδηγούς και τους επαγγελματίες του κλάδου ότι […] μελετάμε νέες δράσεις και μέτρα για την υπεράσπιση της ασφάλειας. Τέλος, καλούμε όλους τους μηχανοδηγούς να λάβουν ακραία μέτρα προφύλαξης», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Η απεργία είχε αποφασιστεί ως αντίδραση στο «διοικητικό αδιέξοδο στις συμφωνίες που υπεγράφησαν σχετικά με τη σιδηροδρομική ασφάλεια, τα πρωτόκολλα για έκτακτες καιρικές συνθήκες, την πρόσληψη νέων μηχανοδηγών, την ανταπόκριση σε συγκρούσεις και την αξιοπιστία του τροχαίου υλικού».

Μεταξύ των λόγων της κινητοποίησης, όπως είχε δηλώσει η Semaf στις 16 Οκτωβρίου, ήταν να διασφαλιστεί ότι «η ασφάλεια και οι συνθήκες εργασίας βαδίζουν χέρι-χέρι» και να εγγυηθεί ότι «η βιαστή εκτέλεση των δρομολογίων δεν θα τίθεται ποτέ πάνω από την ασφάλεια».

Σε σημερινή της συμπληρωματική δήλωση, η Semaf εξέφρασε τη «βαθιά της θλίψη» για το περιστατικό.

«Επιθυμούμε να εκφράσουμε τα συλλυπητήριά μας σε όλα τα θύματα, αν και συνειδητοποιούμε ότι η πλήρης έκταση της τραγωδίας δεν έχει ακόμη γίνει γνωστή. Αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε ακόμη πληροφορίες για τους συναδέλφους μηχανοδηγούς που βρίσκονταν στην καμπίνα του τρένου της Renfe. Όσον αφορά τα αίτια του ατυχήματος, επιθυμούμε να παραμείνουμε επιφυλακτικοί μέχρι να μάθουμε όλες τις λεπτομέρειες για το τι πραγματικά συνέβη».