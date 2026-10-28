Ισπανία: Εικόνες καταστροφής από τη σιδηροδρομική τραγωδία στο Τολέδο – «Αν ζω, είναι από θαύμα», λέει επιβάτης

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Εικόνες που αποτυπώνουν το μέγεθος της σιδηροδρομικής τραγωδίας στο Τολέδο της Ισπανίας έρχονται στο φως της δημοσιότητας, μετά τη σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας το πρωί της Τετάρτης (28/10). Εκτροχιασμένα βαγόνια, συντρίμμια δίπλα στις σιδηροδρομικές γραμμές και επιβάτες που προσπαθούν να απομακρυνθούν από το σημείο συνθέτουν το σκηνικό της καταστροφής. Τουλάχιστον 50 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα El Español, ενώ οι μαρτυρίες των επιζώντων περιγράφουν τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν τη σύγκρουση.

Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε η El Español αποκαλύπτουν την έκταση των ζημιών στα δύο τρένα που συγκρούστηκαν κοντά στην Ούρδα, στην επαρχία Τολέδο. Στις εικόνες διακρίνονται βαγόνια που έχουν εκτροχιαστεί, τμήματα των συρμών που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, καθώς και επιβάτες που έχουν εγκαταλείψει τα τρένα και βρίσκονται δίπλα στις γραμμές.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 08:54 τοπική ώρα, μεταξύ των περιοχών Λος Γέμπενες και Ούρδα, όταν ένας συρμός AVE της κρατικής εταιρείας Renfe προσέκρουσε στο πίσω μέρος ακινητοποιημένου τρένου της ιδιωτικής εταιρείας Iryo, στη γραμμή Μαδρίτης–Σεβίλλης.

Από τη σύγκρουση δύο βαγόνια της Iryo εκτροχιάστηκαν και κατέληξαν σε πρανές, δυσχεραίνοντας τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Σύμφωνα με την ισπανική δημόσια ραδιοτηλεόραση RTVE, στο τρένο της Renfe επέβαιναν 397 άνθρωποι, ενώ στον συρμό της Iryo ταξίδευαν 147 επιβάτες, μεταξύ των οποίων ένα βρέφος.

Στο σημείο αναπτύχθηκαν πυροσβεστικές δυνάμεις, διασώστες, αστυνομικοί και υγειονομικά συνεργεία, ενώ η κυκλοφορία των τρένων υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και Ανδαλουσίας διεκόπη.

«Αν ζω, είναι από θαύμα» – Οι συγκλονιστικές μαρτυρίες των επιβατών

Τις στιγμές της σύγκρουσης περιέγραψε ο Μιγκέλ Άνχελ Πέρεθ Λαγκούνα, ο οποίος επέβαινε στο τρένο AVE και κατάφερε να βγει από τον συρμό με ελαφρά τραύματα.

Μιλώντας στο Capital Radio, ανέφερε ότι η πρόσκρουση ήταν εξαιρετικά ισχυρή, περιγράφοντας τις σκηνές που εκτυλίχθηκαν μέσα στα βαγόνια.

«Το χτύπημα ήταν τρομακτικό. Αν ζω, είναι από θαύμα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιβάτες προσπάθησαν να απομακρυνθούν από τα κατεστραμμένα βαγόνια, ενώ ορισμένοι χρειάστηκε να σπάσουν ή να αφαιρέσουν παράθυρα για να μπορέσουν να βγουν έξω.

Ο Πέρεθ Λαγκούνα περιέγ

ραψε επίσης ότι οι επιβάτες κατέφυγαν σε παρακείμενη αγροτική έκταση, από όπου μπορούσαν να αντικρίσουν το μέγεθος της καταστροφής.

Ακόμη πιο δραματική ήταν η μαρτυρία ενός άλλου επιβάτη, ονόματι Χεσούς, ο οποίος μίλησε στον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena SER.

Όπως εξήγησε, εργαζόταν ήρεμα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, όταν ξαφνικά αισθάνθηκε ένα απότομο φρενάρισμα.

«Ξαφνικά έγινε σαν ένα απότομο φρενάρισμα και όλοι εκτοξεύτηκαν», ανέφερε. Ο ίδιος χτύπησε πάνω σε άλλους επιβάτες και αρχικά πίστεψε ότι το τρένο είχε εκτροχιαστεί.

Μέσα στις εφιαλτικές σκηνές που εκτυλίσσονταν γύρω του, βρήκε τη δύναμη να προσφέρει βοήθεια στους τραυματίες. Την ώρα της συνέντευξης, όπως αποκάλυψε, κρατούσε τον ορό ενός τραυματισμένου επιβάτη για να συνδράμει το ιατρικό προσωπικό.

«Υπάρχουν πολλοί τραυματίες και νεκροί. Χρειάζεται να έρθει πολύς κόσμος για να βοηθήσει», δήλωσε, περιγράφοντας την κατάσταση ως εξαιρετικά επείγουσα.

«Είδα εγκλωβισμένους ανθρώπους να ουρλιάζουν»

Τις εικόνες που αντίκρισε μετά την έξοδό του από το τρένο περιέγραψε και ο Ιγνάθιο Ρελάνιο, επιβάτης του AVE, μιλώντας στη laSexta.

Ο ίδιος κατάφερε να εγκαταλείψει τον συρμό περπατώντας, ωστόσο όσα αντίκρισε πλησιάζοντας τα μπροστινά βαγόνια τον συγκλόνισαν.

«Είδα σορούς, εγκλωβισμένους ανθρώπους να ουρλιάζουν, έναν άνδρα χωρίς χέρι», ανέφερε.

Περιγράφοντας τη στιγμή της σύγκρουσης, είπε ότι προηγήθηκε ένα εξαιρετικά απότομο φρενάρισμα και ότι το βαγόνι στο οποίο βρισκόταν παραλίγο να ανατραπεί, προτού επανέλθει στη θέση του.

Όπως πρόσθεσε, οι αποσκευές εκτοξεύτηκαν μέσα στον συρμό, γεγονός που εκτιμά ότι προκάλεσε επιπλέον τραυματισμούς.

Οι μαρτυρίες των επιβατών αποτυπώνουν τις δραματικές συνθήκες που επικράτησαν τα πρώτα λεπτά μετά τη σύγκρουση, όταν πολλοί από τους επιζώντες προσπαθούσαν να απεγκλωβιστούν και να προσφέρουν βοήθεια σε άλλους ταξιδιώτες.

Εικόνες από τη σιδηροδρομική τραγωδία – Τα συντρίμμια, οι διασώστες και η αγωνία των επιβατών

Στο φωτογραφικό υλικό της El Español καταγράφονται επιβάτες δίπλα στα εκτροχιασμένα βαγόνια, διασώστες που επιχειρούν στην περιοχή, καθώς και οι σοβαρές ζημιές στους δύο συρμούς.

Οι εικόνες δείχνουν επίσης τα βαγόνια που κατέληξαν σε πρανές και την κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων, ενώ οι ισπανικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας.

Την ίδια ώρα, στους σιδηροδρομικούς σταθμούς της Μαδρίτης και της Σεβίλλης επικρατεί αναστάτωση, με επιβάτες να συγκεντρώνονται στις αίθουσες αναμονής και να αναζητούν πληροφορίες για τα δρομολόγιά τους, μετά την αναστολή της κυκλοφορίας των τρένων υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και Ανδαλουσίας.

Στο επίκεντρο της διερεύνησης βρίσκεται το ενδεχόμενο δυσλειτουργίας του συστήματος ασφαλείας της σιδηροδρομικής γραμμής, σε συνδυασμό με πιθανό ανθρώπινο λάθος στο κέντρο ελέγχου της Ατότσα στη Μαδρίτη. Πρόκειται για προκαταρκτικό σενάριο, χωρίς να έχει εκδοθεί οριστικό πόρισμα.

Την ίδια ώρα, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης συνεχίζουν τις επιχειρήσεις στην περιοχή, καθώς η Ισπανία βρίσκεται αντιμέτωπη με ακόμη μία πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία, μόλις εννέα μήνες μετά το δυστύχημα στο Αδαμούθ της Κόρδοβας.