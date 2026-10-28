Κακοκαιρία στη Μαγνησία: Ήχησε το 112 για την περιοχή του Πλατανιά – «Μεταβείτε προς υψηλότερους ορόφους λόγω πλημμυρικών φαινομένων»

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Η κακοκαιρία «σφυροκοπά» τη Μαγνησία με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Μεγάλα προβλήματα καταγράφονται στην περιοχή του Πλατανιά, όπου παρατηρήθηκε αύξηση της στάθμης των υδάτων στην ευρύτερη περιοχή με αποτέλεσμα να εκδηλωθούν πλημμυρικά φαινόμενα. Γι ΄αυτό το λόγο στις 14:15, εκδόθηκε μήνυμα από το 112, προκειμένου όσοι βρίσκονται στην περιοχή να μεταβούν σε υψηλότερους ορόφους.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει:

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Πλατανιά της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, μεταβείτε προς υψηλότερους ορόφους λόγω πλημμυρικών φαινομένων. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

«Χάθηκε» μέσα στα νερά το λιμανάκι του Πλατανιά – Δείτε βίντεο

Το Νότιο Πήλιο βρίσκεται στο… μάτι της κακοκαιρίας που πλήττει πολλές περιοχές της χώρας. Οι δρόμοι που καταλήγουν στο λιμάνι του Πλατανιά μετατράπηκαν σε ποτάμια. Το λιμάνι “χάθηκε” από τα νερά των χειμάρρων που υπερχείλισαν λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Τις τελευταίες ώρες βρέχει ασταμάτητα στη Μαγνησία. Το Νότιο Πήλιο έχει δεχθεί μεγάλες ποσότητες βροχής. Τρεις χείμαρροι έχουν υπερχειλίσει λόγω της στάθμης της βροχής και τα νερά έχουν πλημμυρίσει δρόμους και το λιμανάκι του Πλατανιά.

Το βίντεο είναι χαρακτηριστικό της κατάστασης με τα νερά να παρασέρνουν κάδους, κορμούς κλαδιών και δένδρων.

Στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται σε διασπορά πυροσβεστικά οχήματα με κατάλληλο εξοπλισμό προκειμένου να παρέμβουν για παροχές βοηθείας εφόσον απαιτηθεί.

Επίσης, στο νησί της Σκιάθου, λόγω ανόδου της στάθμης των υδάτων και των φερτών υλικών στο οδόστρωμα, έχει πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο Σκιάθου – Κουκουναριών από την περιοχή Ακρόπολη Σκιάθου έως κουκουναριές Σκιάθου.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε σήμερα Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026 από την ΕΜΥ, βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε αρκετές περιοχές της ανατολικής χώρας, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα πιο έντονα φαινόμενα (κόκκινη προειδοποίηση) προβλέπονται στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα Δωδεκάνησα.

Πιο συγκεκριμένα,

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα Τετάρτη (28-10-2026):

α) Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας), τις Σποράδες και την Εύβοια έως αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

β) Στα Δωδεκάνησα (κόκκινη προειδοποίηση).

γ) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ) Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φωκίδας, ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας), κατά διαστήματα έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).