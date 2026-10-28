Ζωή Κωνσταντοπούλου για 28η Οκτωβρίου: Σήμερα είναι η μέρα που είπαμε ένα μεγάλο ΟΧΙ στον φασισμό, στον ναζισμό, στον πόλεμο

Το δικό της μήνυμα για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου έστειλε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Έπειτα από την ολοκλήρωση της μαθητικής παρέλασης στο Σύνταγμα, η κ. Κωνσταντοπούλου, δήλωσε:

«Χρόνια πολλά σε όλες και όλους. Σήμερα είναι μία μεγάλη μέρα για την Ελλάδα μας, για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες και για όλον τον κόσμο. Είναι η μέρα που είπαμε ένα μεγάλο ΟΧΙ πριν από 86 χρόνια. Όχι στον φασισμό, Όχι στον ναζισμό, Όχι στον πόλεμο, Όχι στον ολοκληρωτισμό, Όχι στα διεθνή εγκλήματα, Όχι στην κατοχή, Όχι στην υποταγή και την υποδούλωση.

Ο λαός μας έχει μια περήφανη παρακαταθήκη αντίστασης και όπως είπαμε Όχι τότε, έτσι λέμε Όχι και σήμερα. Είμαστε μαζί με τους αγωνιζόμενους ανθρώπους, μαζί με τους αντιστεκόμενους ανθρώπους σε όλον τον κόσμο. Είμαστε με τη Δημοκρατία, με την Ελευθερία, με τον Άνθρωπο. Χρόνια πολλά», τόνισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.