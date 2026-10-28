Νίκος Ανδρουλάκης μετά την παρέλαση στη Θεσσαλονίκη: «Για εμάς, η δημοκρατία και η εθνική αξιοπρέπεια, είναι οι δύο όψεις της ίδιας ευθύνης»

Έπειτα από την ολοκλήρωση της στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, δήλωσε ότι απέναντι στον αναθεωρητισμό η εθνική κυριαρχία, τα κυριαρχικά δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο δεν τίθενται υπό διαπραγμάτευση. Παράλληλα, τόνισε ότι ο αγώνας απέναντι στον σύγχρονο αυταρχισμό για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου αποτελεί καθημερινό καθήκον, υπογραμμίζοντας πως η δημοκρατία και η εθνική αξιοπρέπεια συνιστούν τις δύο όψεις της ίδιας ευθύνης.

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Πολιτική

Ανδρουλάκης/παρέλαση/Θεσσαλονίκη
Πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη, ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι το «ΟΧΙ» του ελληνικού λαού, έστειλε ένα πανανθρώπινο μήνυμα ελευθερίας και εθνικής αξιοπρέπειας.
  • Απαντώντας στις δυνάμεις του αναθεωρητισμού, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ υπογράμμισε ότι «η εθνική μας κυριαρχία, τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο δεν μπαίνουν σε καμία διαπραγμάτευση».
  • Παράλληλα, απέναντι στον σύγχρονο αυταρχισμό σημείωσε ότι «Για εμάς, η δημοκρατία και η εθνική αξιοπρέπεια είναι οι δύο όψεις της ίδιας ευθύνης».

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«Για εμάς, η δημοκρατία και η εθνική αξιοπρέπεια είναι οι δύο όψεις της ίδιας ευθύνης», ανέφερε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, απαντώντας, όπως είπε, στις δυνάμεις του αναθεωρητισμού και του σύγχρονου αυταρχισμού, στη δήλωση που έκανε, ύστερα από την ολοκλήρωση της στρατιωτικής παρέλασης, στη Θεσσαλονίκη.

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«Πριν από 86 χρόνια, το «ΟΧΙ» του ελληνικού λαού στον φασισμό και στις δυνάμεις του άξονα έστειλε ένα πανανθρώπινο μήνυμα ελευθερίας και εθνικής αξιοπρέπειας. Μήνυμα που δίνει δύναμη, συγκινεί και εμπνέει διαχρονικά όλον τον ελληνικό λαό. Ακριβώς με τις ίδιες αξίες, σήμερα απαντάμε στις δυνάμεις του αναθεωρητισμού ότι η εθνική μας κυριαρχία, τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο δεν μπαίνουν σε καμία διαπραγμάτευση.

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Αλλά και στις δυνάμεις του σύγχρονου αυταρχισμού ότι ο αγώνας για δημοκρατία, σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ισχυρό κράτος δικαίου είναι καθημερινό μας καθήκον. Γιατί, για εμάς, η δημοκρατία και η εθνική αξιοπρέπεια είναι οι δύο όψεις της ίδιας ευθύνης», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.

 

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