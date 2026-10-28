Δένδιας από Θεσσαλονίκη: «Η ταχύτατη εξέλιξη των Ενόπλων Δυνάμεων στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030» είναι απαραίτητος όρος για την εθνική επιβίωση»

«Σήμερα, νομίζω, τιμήσαμε την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου εδώ στη Θεσσαλονίκη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έχω τη βεβαιότητα ότι τόσο οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης, αλλά και όλοι οι Έλληνες μέσα από τους τηλεοπτικούς δέκτες, είδαν τη μεγάλη διαδρομή που έχουν διανύσει οι Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας στο πλαίσιο της “Ατζέντας 2030″», δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής παρέλασης για την 28η Οκτωβρίου, στη Θεσσαλονίκη.

«Δεν μπορούμε παρά να επαγρυπνούμε, διότι η τεχνολογία εξελίσσεται ταχύτατα και θα πρέπει και εμείς να ακολουθήσουμε», πρόσθεσε.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας στάθηκε στη συμμετοχή αμερικανικών τμημάτων στην παρέλαση, καθώς και τμημάτων της Εθνικής Φρουράς από την Κύπρο, και ευχαρίστησε τον υπουργό Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Βασίλη Πάλμα, για την παρουσία του.

«Η ταχύτατη εξέλιξη των Ενόπλων Δυνάμεων στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030» είναι απαραίτητος όρος για την εθνική επιβίωση. Ζήτω η 28η Οκτωβρίου, ζήτω η Θεσσαλονίκη, ζήτω η Ελλάς», υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.