Κωνσταντίνος Τασούλας από Θεσσαλονίκη: «Η Ελλάδα έχει όλες τις δυνατότητες να κατατροπώνει κάθε απειλή εάν χρειαστεί»

Ενωμένοι και με ομοψυχία οι Έλληνες μπορούν να κάνουν και σήμερα άλματα και θαύματα, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, αμέσως έπειτα από την ολοκλήρωση της στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη, για την 28η Οκτωβρίου. Όπως επεσήμανε, η Ελλάδα διαθέτει όλες τις δυνατότητες όχι μόνο να αποτρέπει αλλά και να κατατροπώνει κάθε απειλή, επισημαίνοντας τον ρόλο των σύγχρονων οπλικών συστημάτων, των Ενόπλων Δυνάμεων.

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ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠτΔ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΑΣΟΥΛΑ ΣΤΟ ΗΡΩΟ ΤΟΥ Γ΄ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ
Πηγή: Intime
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το μήνυμα ότι «ενωμένοι και με ομοψυχία οι Έλληνες, μπορούν να κάνουν και σήμερα άλματα και θαύματα» έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, μετά το τέλος της στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη.
  • Ο κ. Τασούλας υπογράμμισε πως «η Ελλάδα έχει και πάλι όλες τις δυνατότητες όχι μόνο να αποτρέπει κάθε απειλή, αλλά, εάν χρειαστεί, και να κατατροπώνει κάθε απειλή».
  • Τόνισε επίσης ότι «όπως και τότε έτσι και πάντα έτσι και τώρα η Ελλάδα, με ενότητα και ομοψυχία, μπορεί να ατενίσει τις προοπτικές της αισιόδοξα και με σιγουριά».

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Το μήνυμα ότι «ενωμένοι και με ομοψυχία οι Έλληνες, μπορούν να κάνουν και σήμερα άλματα και θαύματα» και πως «η Ελλάδα έχει και πάλι όλες τις δυνατότητες όχι μόνο να αποτρέπει κάθε απειλή, αλλά, εάν χρειαστεί, και να κατατροπώνει κάθε απειλή», έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, με τη δήλωση που έκανε, αμέσως έπειτα από το τέλος της στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη.

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«Σήμερα από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και από όλη την Ελλάδα, τιμήσαμε με μεγαλοπρέπεια και λαμπρές παρελάσεις τον Ενόπλων Δυνάμεων και πολιτικών τμημάτων την εξαιρετική ιστορική επέτειο του «ΟΧΙ», την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου του βορειοηπειρωτικού έπους. Θυμηθήκαμε, και είμαστε υπερήφανοι για αυτό, για μία ακόμη φορά πως οι Έλληνες ενωμένοι και με ομοψυχία μπορούν να κάνουν άλματα και θαύματα», είπε ο κ. Τασούλας και συνέχισε:

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«Υπερασπίσαμε, τότε, την ελευθερία μας, όταν σχεδόν όλη η Ευρώπη είχε υποκύψει στα στρατεύματα του ναζισμού. Μόνον η Αγγλία, η Σουηδία και η Ελβετία δεν είχαν καταληφθεί τότε από το Γ’ Ράιχ. Και η Ελλάδα μεγαλουργούσε. Η Ελλάδα όχι μόνο αντιστεκόταν, αλλά και νικούσε. Σήμερα, σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον, η χώρα μας μπορεί με ενότητα και ομοψυχία, αναγνωρίζοντας την προσφορά εκείνων που έπεσαν τότε, μπορεί να κάνει και πάλι άλματα και θαύματα.

Το διαπιστώσαμε βλέποντας τη λαμπρή παρέλαση των Ενόπλων μας Δυνάμεων. Τα νέα σύγχρονα οπλικά συστήματα, τα συστήματα τα οποία έχουν προσαρμοστεί στις τελευταίες ανάγκες της τεχνολογίας. Και βλέπουμε ότι η Ελλάδα έχει και πάλι όλες τις δυνατότητες όχι μόνο να αποτρέπει κάθε απειλή, αλλά, εάν χρειαστεί, και να κατατροπώνει κάθε απειλή. Θυμόμαστε, τιμούμε αυτή την επέτειο και είμαστε βέβαιοι ότι όπως και τότε έτσι και πάντα έτσι και τώρα η Ελλάδα, με ενότητα και ομοψυχία, μπορεί να ατενίσει τις προοπτικές της αισιόδοξα και με σιγουριά. Χρόνια πολλά», ευχήθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

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