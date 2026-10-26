Κωνσταντίνος Τασούλας από Θεσσαλονίκη: «Η Ελλάδα ενωμένη έγραψε πριν από 114 χρόνια ένα νέο ιστορικό κεφάλαιο»

Μήνυμα για ελευθερία με ασφάλεια, ειρήνη, προκοπή και ευημερία έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, μετά την επίσημη δοξολογία στον ιερό ναό του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Τασούλας υπογράμμισε ότι η πόλη τιμά τον πολιούχο της και την 114η επέτειο απελευθέρωσής της από τον οθωμανικό ζυγό, τιμώντας όσους έπεσαν για να περιέλθει η Μακεδονία στον εθνικό κορμό. Στην τελετή, στην οποία χοροστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, παρέστη ευρύτατη εκπροσώπηση της πολιτικής, στρατιωτικής και αυτοδιοικητικής ηγεσίας.

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ΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μήνυμα για ελευθερία με ασφάλεια, ειρήνη, προκοπή και ευημερία, έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, αμέσως έπειτα από την επίσημη δοξολογία στον ναό του Αγίου Δημητρίου.
  • «Σήμερα η Θεσσαλονίκη γιορτάζει διπλή γιορτή. Γιορτάζει τον ακοίμητο φρουρό της, τον Άγιο Δημήτριο τον Μυροβλήτη, και την 114η επέτειο απελευθέρωσης της από περίπου πέντε αιώνες οθωμανικού ζυγού», δήλωσε ο κ. Τασούλας.
  • Στη δοξολογία παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης και ο Επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας.

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Μήνυμα για ελευθερία με ασφάλεια, ειρήνη, προκοπή και ευημερία, έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, στη δήλωση που έκανε αμέσως μετά την επίσημη δοξολογία που τελέστηκε στον ναό του Αγίου Δημητρίου, προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου.

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«Σήμερα η Θεσσαλονίκη γιορτάζει διπλή γιορτή. Γιορτάζει τον ακοίμητο φρουρό της, τον Άγιο Δημήτριο τον Μυροβλήτη, και την 114η επέτειο απελευθέρωσης της από περίπου πέντε αιώνες οθωμανικού ζυγού», δήλωσε ο κ. Τασούλας και συνέχισε:

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«Σήμερα εδώ επαναλάβαμε νοερά μέσα στην ψυχή μας την τιμή με την οποία περιβάλλουμε όσους έπεσαν για να περιέλθει η Μακεδονία και η Θεσσαλονίκη στον εθνικό κορμό. Σήμερα εδώ θυμηθήκαμε πως πριν από 114, στον πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο, η χώρα μας, η Ελλάδα, ενωμένη στάθηκε μπροστά στο βιβλίο της μοίρας της κι έγραψε ένα νέο ιστορικό κεφάλαιο. Ένα κεφάλαιο το οποίο έφερε τις ελληνικές σημαίες και τον ελληνικό στρατό και πάλι εδώ, στην ελληνική Μακεδονία.

Υπό τη σκέπη πάντα του Αγίου Δημητρίου θα συνεχίσει η Θεσσαλονίκη και η Μακεδονία να πρωτοστατεί και να είναι άξια εκείνης της ελευθερίας που κατακτήθηκε τότε. Και άξια της ελευθερίας σημαίνει με ασφάλεια, με ειρήνη, με προκοπή και με ευημερία για τον λαό της. Χρόνια πολλά από τη Θεσσαλονίκη», ανέφερε με νόημα ο Κωνσταντίνος Τασούλας.

Κατά την άφιξη του στον ναό του Αγίου Δημητρίου τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας υποδέχθηκαν ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης), Κώστας Γκιουλέκας, ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης, ο βουλευτής Δημήτρης Κούβελας, ως εκπρόσωπος του προέδρου της Βουλής, ο αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Κωνσταντίνος Γιουτίκας, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης και ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, ενώ άγημα απέδωσε τιμές.

Στη δοξολογία παραβρέθηκαν ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ, Δημήτρης Νατσιός, η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, Μαρία Καρυστιανού, οι υφυπουργοί Σταύρος Καλαφάτης, Νίκος Ταχιάος, Ελενα Ράπτη, Αννα Ευθυμίου, Νίκος Παπαιωάννου, οι βουλευτές Στράτος Σιμόπουλος, Διαμαντής Γκολιδάκης, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Φάνης Παπάς, Πέτρος Παππάς, Ράνια Θρασκιά, Μιχάλης Χουρδάκης, Γιάννης Αμανατίδης, ο ευρωβουλευτής Εμμανουήλ Φράγκος, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου κ.ά.

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