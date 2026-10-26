Βρούτσης για Basketgate: Σε αναστολή οι επιχορηγήσεις στην ΕΟΚ – Συστήνω εκλογές το συντομότερο δυνατό

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Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, μετά τη συνάντηση που είχε την Δευτέρα (26/10) με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΚ για το Basketgate, υπογράμμισε ότι η κρίση στην Ομοσπονδία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί απλώς με ανακατανομή ρόλων στο εσωτερικό της ίδιας διοίκησης.

Ο κύριος Βρούτσης, συστήνει άμεση προσφυγή στις κάλπες για την ανάδειξη νέας διοίκησης στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, τονίζοντας ότι η διοίκηση πρέπει να διαθέτει ξεκάθαρη νομιμοποίηση από τα αθλητικά σωματεία του μπάσκετ.

«Σέβομαι το αυτοδιοίκητο της Ομοσπονδίας, όπως έχω δηλώσει πολλές φορές δημόσια, και δεν επιβάλλω αποφάσεις. Συστήνω, όμως, ξεκάθαρα τον δρόμο των εκλογών το ταχύτερο δυνατόν, άμεσα αν γίνεται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, σε μια τέτοια συγκυρία είναι σημαντικό όποιος βρίσκεται στη διοίκηση να μην αμφισβητείται και να αντλεί τη νομιμοποίησή του από μια νέα, καθαρή εντολή των σωματείων.

Συνεχίζονται οι αγωνιστικές δραστηριότητες

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού διευκρίνισε ότι η διαδικασία των εκλογών δεν αποτελεί εμπόδιο για την ομαλή λειτουργία της Ομοσπονδίας. Όπως σημείωσε, μπορούν να συνεχιστούν κανονικά οι αγωνιστικές δραστηριότητες, καθώς και οι υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων, έως την ολοκλήρωση των διαχειριστικών ελέγχων που έχουν ήδη ανακοινωθεί.

Σε αναστολή οι επιχορηγήσεις προς την ΕΟΚ

Αναφερόμενος στις οικονομικές ενισχύσεις, ο κ. Βρούτσης επανέλαβε ότι οι επιχορηγήσεις προς την Ομοσπονδία παραμένουν σε αναστολή, με εξαίρεση τις ανελαστικές λειτουργικές δαπάνες, όπως είναι η μισθοδοσία.

Αντίθετα, όπως ξεκαθάρισε, τα αθλητικά σωματεία του μπάσκετ θα συνεχίσουν να επιχορηγούνται κανονικά.

Κλείνοντας, ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού υπογράμμισε την ανάγκη συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων πλευρών για την αντιμετώπιση της κρίσης. «Όλοι μαζί, η Πολιτεία, τα σωματεία, οι αθλητές και οι προπονητές, πρέπει να κλείσουμε αυτή την πληγή», τόνισε.