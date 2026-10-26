Basketgate: Ώρα ανακριτή σήμερα για τους 3 διαιτητές για τους στημένους αγώνες – Προφυλακίστηκαν Λιόλιος και Μαυραγάνης

Ώρα ανακριτή σήμερα Δευτέρα (26/10) για τους 3 διαιτητές που κατηγορούνται για την υπόθεση των καταγγελλόμενων στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ. Το κατώφλι της Ευελπίδων θα διαβούν η διεθνής διαιτητής Βάσω Τσαρούχα, ο ειδικός σύμβουλος διαιτησίας Ηλίας Κορομηλάς και ο πρώην διαιτητής και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας Τάσος Πηλοΐδης.

Προφυλακίστηκαν Λιόλιος και Μαυραγάνης

Στο μεταξύ, προφυλακιστέοι για το Basketgate, κρίθηκαν χθες Κυριακή (25/10) ο Βαγγέλης Λιόλιος και ο Γιώργος Μαυραγάνης, οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι στην υπόθεση που έχει προκαλέσει «σεισμό» στο ελληνικό μπάσκετ. Αμφότεροι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Με τις δύο αυτές αποφάσεις της Δικαιοσύνης, οι προφυλακίσεις για την υπόθεση ανέρχονται συνολικά σε τρεις. Είχε προηγηθεί, την περασμένη Παρασκευή 23/10), η προφυλάκιση του πρώην διεθνούς διαιτητή Πέτρου Παπαπέτρου, ο οποίος απολογήθηκε επί εννέα ώρες.

Οι ισχυρισμοί του Βαγγέλη Λιόλιου

Κατά την απολογία του, ο παραιτηθείς πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος φέρεται να επέμεινε ότι είναι θύμα σκευωρίας από πρόσωπα με τα οποία βρίσκεται σε αντιδικία και τα οποία, όπως υποστήριξε, έχει μηνύσει στο παρελθόν. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υποστήριξε ακόμη ότι στόχος ήταν να απομακρυνθεί από την προεδρία της ΕΟΚ.

Κατά το κατηγορητήριο, στον κ. Λιόλιο αποδίδεται εμπλοκή στο στήσιμο 49 αγώνων μπάσκετ σε διάστημα δεκαετίας. Το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος του φέρεται να τον χαρακτηρίζει επικίνδυνο για την τέλεση νέων αδικημάτων, λόγω της ενεργού παρουσίας του στον χώρο του μπάσκετ.

Για την υπεράσπισή του, προσκόμισε στον ανακριτή στοιχεία από φορολογικούς ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί την τελευταία δεκαετία. Ο τελευταίος έλεγχος έγινε το 2025 και αφορούσε τα έτη 2019-2020. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, εξετάστηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και θυρίδες του κατηγορουμένου, χωρίς να εντοπιστεί κάτι μεμπτό.

Η απολογία Μαυραγάνη

Η απολογία του Γιώργου Μαυραγάνη διήρκεσε περίπου 40 λεπτά. Στο πλαίσιο της υπόθεσης, μάρτυρες φέρονται να έχουν καταθέσει ότι ο ίδιος παρουσιαζόταν συχνά ως το «δεξί χέρι» και αντιπρόσωπος του Βαγγέλη Λιόλιου, ενώ φέρεται να ζητούσε το στήσιμο αγώνων.

Οι «οικονομίες» του Παπαπέτρου

Από την πλευρά του, ο Πέτρος Παπαπέτρου, ο οποίος προφυλακίστηκε την Παρασκευή, επιχείρησε κατά την πολύωρη απολογία του να δικαιολογήσει το μεγάλο χρηματικό ποσό που εντοπίστηκε στο σπίτι του. Υποστήριξε ότι από το 2001 έως το 2026 είχε συνολικά εισοδήματα περίπου 1,5 εκατ. ευρώ από τη διαιτησία, την εργασία του στο δασαρχείο και οικογενειακά εισοδήματα.

«Ζω στην Κατερίνη σε ιδιόκτητο σπίτι, δεν έχω πολλά έξοδα και ήθελα ένα μέρος των χρημάτων αυτών να τα έχω στο σπίτι σε μετρητά», φέρεται να είπε, υποστηρίζοντας ότι συγκέντρωσε τα χρήματα μέσω τραπεζικών αναλήψεων στη διάρκεια των ετών και ότι το ποσό «δικαιολογείται απολύτως».

Έλεγχοι στα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων

Παράλληλα, η Ανεξάρτητη Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος έχει ξεκινήσει ελέγχους στις δηλώσεις πόθεν έσχες και στα περιουσιακά στοιχεία των έξι συλληφθέντων, καθώς και άλλων 11 προσώπων που αναφέρονται στη δικογραφία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι έλεγχοι θα επεκταθούν και σε πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται μέχρι στιγμής στη δικογραφία. Παράλληλα, σχεδιάζεται ευρύτερη έρευνα στον επαγγελματικό αθλητισμό, με ιδιαίτερη έμφαση στο ποδόσφαιρο.

Βρούτσης: Θα πέσει «φως» στα οικονομικά της Ομοσπονδίας – Το κράτος θα κάνει αυτό που πρέπει

Έχει ανοίξει μία βαθιά «πληγή», αυτό που συμβαίνει είναι τοξικό, αποκαρδιωτικό, δημιουργεί αισθήματα θλίψης, επανέλαβε το πρωί της Δευτέρας (26/10) ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης ο οποίος το Σάββατο (24/10) μίλησε στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου στον Realfm 97,8.

Ο κύριος Βρούτσης μιλώντας στον ΑΝΤ1, τόνισε πως «έχουμε χρέος όλοι μαζί να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία του πρωταθλήματος και του αθλήματος» και υπογράμμισε πως η πολιτεία αντέδρασε με ταχύτατα αντανακλαστικά, χωρίς, όπως είπε, «να φοβηθεί ο,τιδήποτε».

Επεσήμανε πως «θα πέσει φως» σε όλα τα οικονομικά της Ομοσπονδίας», σημειώνοντας πως «το κράτος είναι κράτος και έχει τα εργαλεία να κάνει αυτό που πρέπει».

Αναφερόμενος δε στη σημερινή συνάντησή του με μέλη του ΔΣ της ΕΟΚ, στον απόηχο των ραγδαίων εξελίξεων με την παραίτηση και προφυλάκιση του Βαγγέλη Λιόλιου για τα «στημένα», ο κ. Βρούτσης προανήγγειλε πως θα «τοποθετηθεί αμέσως μετά».

Στο επίκεντρο της συζήτησης αναμένεται να βρεθεί η επόμενη ημέρα του ελληνικού μπάσκετ, υπό το βάρος των σοβαρών εξελίξεων και των καταγγελιών που διερευνά η Δικαιοσύνη και αφορούν πρόσωπα με θεσμικούς ρόλους στη διοίκηση και τη διαιτησία της Ομοσπονδίας.

Βασικός στόχος είναι να αξιολογηθούν τα νέα δεδομένα και να εξεταστούν οι απαραίτητες πρωτοβουλίες για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και την ενίσχυση της αξιοπιστίας του αθλήματος. Από την πλευρά του υπουργείου, προτεραιότητα αποτελεί η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση του κύρους του ελληνικού μπάσκετ.