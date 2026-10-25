Νίκος Γκάλης για Basketgate: «Ας ξεκαθαρίσει τα πάντα η Δικαιοσύνη και η Πολιτεία ας θωρακίσει το αγαπημένο μας άθλημα»

Ο Νίκος Γκάλης εξέφρασε τη θέση του μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το ζήτημα που έχει προκαλέσει σάλο στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ. Ο κορυφαίος Έλληνας καλαθοσφαιριστής υπογράμμισε ότι το άθλημα ανήκει στους αθλητές και τους προπονητές, καλώντας τη Δικαιοσύνη και την Πολιτεία να ξεκαθαρίσουν τα πάντα και να θωρακίσουν το μπάσκετ.

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Αθλητισμός

Νίκος Γκάλης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τη θέση του για το ζήτημα που έχει προκαλέσει σάλο στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ εξέφρασε ο Νίκος Γκάλης μέσα από τα social media.
  • «Το μπάσκετ ανήκει στους χιλιάδες αθλητές του και στους προπονητές τους, από τα γηπεδάκια στις αυλές των σχολείων και στις γειτονιές μέχρι τα επαγγελματικά γήπεδα», δήλωσε χαρακτηριστικά.
  • «Ας ξεκαθαρίσει τα πάντα η Δικαιοσύνη και η Πολιτεία ας θωρακίσει το αγαπημένο μας άθλημα», κατέληξε.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τη θέση του για το ζήτημα που έχει προκαλέσει σάλο στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ εξέφρασε ο Νίκος Γκάλης μέσα από τα social media.

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Ο κορυφαίος Έλληνας καλοθοσφαιριστής τόνισε πως η καρδιά του αθλήματος χτυπά στους παίκτες και τους προπονητές, από τις ανοιχτές γειτονιές και τα σχολικά γήπεδα μέχρι τα μεγάλα επαγγελματικά παρκέ, ενώ κάλεσε τις αρμόδιες αρχές να ρίξουν άλεξες φως στην υπόθεση και να προστατεύσουν το άθλημα.

«Το μπάσκετ ανήκει στους χιλιάδες αθλητές του και στους προπονητές τους, από τα γηπεδάκια στις αυλές των σχολείων και στις γειτονιές μέχρι τα επαγγελματικά γήπεδα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Από εκεί προκύπτουν και οι υγιείς φίλαθλοι».

«Ας ξεκαθαρίσει τα πάντα η Δικαιοσύνη και η Πολιτεία ας θωρακίσει το αγαπημένο μας άθλημα», κατέληξε.

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