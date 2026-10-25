Νίκος Γκάλης για Basketgate: «Ας ξεκαθαρίσει τα πάντα η Δικαιοσύνη και η Πολιτεία ας θωρακίσει το αγαπημένο μας άθλημα»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τη θέση του για το ζήτημα που έχει προκαλέσει σάλο στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ εξέφρασε ο Νίκος Γκάλης μέσα από τα social media.

Ο κορυφαίος Έλληνας καλοθοσφαιριστής τόνισε πως η καρδιά του αθλήματος χτυπά στους παίκτες και τους προπονητές, από τις ανοιχτές γειτονιές και τα σχολικά γήπεδα μέχρι τα μεγάλα επαγγελματικά παρκέ, ενώ κάλεσε τις αρμόδιες αρχές να ρίξουν άλεξες φως στην υπόθεση και να προστατεύσουν το άθλημα.

«Το μπάσκετ ανήκει στους χιλιάδες αθλητές του και στους προπονητές τους, από τα γηπεδάκια στις αυλές των σχολείων και στις γειτονιές μέχρι τα επαγγελματικά γήπεδα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Από εκεί προκύπτουν και οι υγιείς φίλαθλοι».

«Ας ξεκαθαρίσει τα πάντα η Δικαιοσύνη και η Πολιτεία ας θωρακίσει το αγαπημένο μας άθλημα», κατέληξε.