Άρτα: Απατεώνες έπεισαν ανήλικο να παραδώσει χρήματα και χρυσαφικά αξίας 19.000 ευρώ για να μην πληρώσει πρόστιμο στην εφορία ο πατέρας του

Ένας ανήλικος στην Άρτα έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης και παρέδωσε χρήματα και χρυσαφικά αξίας περίπου 19.000 ευρώ, όταν άγνωστος τον έπεισε ότι ο πατέρας του κινδύνευε με πρόστιμο από την εφορία. Ο δράστης ταυτοποιήθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας και η σχηματισθείσα δικογραφία υποβάλλεται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε ένας ανήλικος στην Άρτα, ο οποίος πείστηκε να παραδώσει χρήματα και χρυσαφικά από το σπίτι του ενώ βρισκόταν μόνος.
  • Ο δράστης τον έπεισε ότι ο πατέρας του κινδύνευε με πρόστιμο από την εφορία, με αποτέλεσμα ο ανήλικος να του παραδώσει τιμαλφή και μετρητά αξίας περίπου 19.000 ευρώ.
  • Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας, το οποίο ταυτοποίησε τον δράστη και σχημάτισε δικογραφία σε βάρος του.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε ένας ανήλικος στην Άρτα, ο οποίος πείστηκε να παραδώσει χρήματα και χρυσαφικά από το σπίτι του.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (22/10) όταν άγνωστος τηλεφώνησε στο σταθερό τηλέφωνο κατοικίας σε περιοχή της Άρτας. Εκείνη την ώρα, ο ανήλικος βρισκόταν μόνος στο σπίτι.

Οι απατεώνες έπεισαν τον ανήλικο για… να μην πληρώσει πρόστιμο στην εφορία ο πατέρας του

Ο δράστης φέρεται να τον έπεισε ότι ο πατέρας του κινδύνευε να υποστεί χρηματικό πρόστιμο από την εφορία, επειδή δεν είχε δηλώσει τα χρήματα και τα χρυσαφικά που υπήρχαν στην κατοικία. Με αυτό το πρόσχημα, τον έπεισε να συγκεντρώσει τα τιμαλφή και τα χρήματα και να τα παραδώσει σε συγκεκριμένο σημείο.

Ο ανήλικος ακολούθησε τις οδηγίες και παρέδωσε στον κατηγορούμενο μια σακούλα με τα χρήματα και τα χρυσαφικά, η συνολική αξία των οποίων υπολογίζεται σε περίπου 19.000 ευρώ.

Ταυτοποιήθηκε ο δράστης

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας, το οποίο ταυτοποίησε τον δράστη. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας.

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