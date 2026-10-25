Άρτα: Απατεώνες έπεισαν ανήλικο να παραδώσει χρήματα και χρυσαφικά αξίας 19.000 ευρώ για να μην πληρώσει πρόστιμο στην εφορία ο πατέρας του

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Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε ένας ανήλικος στην Άρτα, ο οποίος πείστηκε να παραδώσει χρήματα και χρυσαφικά από το σπίτι του.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (22/10) όταν άγνωστος τηλεφώνησε στο σταθερό τηλέφωνο κατοικίας σε περιοχή της Άρτας. Εκείνη την ώρα, ο ανήλικος βρισκόταν μόνος στο σπίτι.

Οι απατεώνες έπεισαν τον ανήλικο για… να μην πληρώσει πρόστιμο στην εφορία ο πατέρας του

Ο δράστης φέρεται να τον έπεισε ότι ο πατέρας του κινδύνευε να υποστεί χρηματικό πρόστιμο από την εφορία, επειδή δεν είχε δηλώσει τα χρήματα και τα χρυσαφικά που υπήρχαν στην κατοικία. Με αυτό το πρόσχημα, τον έπεισε να συγκεντρώσει τα τιμαλφή και τα χρήματα και να τα παραδώσει σε συγκεκριμένο σημείο.

Ο ανήλικος ακολούθησε τις οδηγίες και παρέδωσε στον κατηγορούμενο μια σακούλα με τα χρήματα και τα χρυσαφικά, η συνολική αξία των οποίων υπολογίζεται σε περίπου 19.000 ευρώ.

Ταυτοποιήθηκε ο δράστης

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας, το οποίο ταυτοποίησε τον δράστη. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας.