Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 35χρονος για ληστεία σε ψιλικατζίδικο – Άρπαξε πάνω από 2.000 ευρώ και τσιγάρα

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Στη σύλληψη ενός 35χρονου αλλοδαπού προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της έρευνας για δύο ληστείες σε καταστήματα ψιλικών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατ’ εξακολούθηση, βία κατά υπαλλήλων και απείθεια.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 35χρονος εντοπίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (24/10) στο κέντρο της πόλης, έπειτα από αναζητήσεις των αστυνομικών.

Από την έρευνα προέκυψε ότι την Παρασκευή (23/10) φέρεται να εισέβαλε σε δύο καταστήματα ψιλικών και, απειλώντας με αιχμηρό αντικείμενο, να αφαίρεσε συνολικά χρηματικό ποσό άνω των 2.000 ευρώ, καθώς και καπνικά προϊόντα.

Αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του ο ληστής

Κατά την προσπάθεια σύλληψής του, ο 35χρονος επιχείρησε να διαφύγει και προέβαλε αντίσταση, ωστόσο οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να του περάσουν χειροπέδες.

Ο συλληφθείς, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.