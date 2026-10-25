Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 35χρονος για ληστεία σε ψιλικατζίδικο – Άρπαξε πάνω από 2.000 ευρώ και τσιγάρα

Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 35χρονος κατηγορούμενος για ληστεία σε ψιλικατζίδικο. Ο δράστης αφαίρεσε χρηματικό ποσό που ξεπερνά τα 2.000 ευρώ καθώς και προϊόντα καπνού.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνελήφθη 35χρονος στη Θεσσαλονίκη για υπόθεση ληστείας σε ψιλικατζίδικο.
  • Ο δράστης κατάφερε να αποσπάσει περισσότερα από 2.000 ευρώ και πακέτα τσιγάρων.
  • Οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές προχώρησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

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Στη σύλληψη ενός 35χρονου αλλοδαπού προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της έρευνας για δύο ληστείες σε καταστήματα ψιλικών.

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Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατ’ εξακολούθηση, βία κατά υπαλλήλων και απείθεια.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 35χρονος εντοπίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (24/10) στο κέντρο της πόλης, έπειτα από αναζητήσεις των αστυνομικών.

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Από την έρευνα προέκυψε ότι την Παρασκευή (23/10) φέρεται να εισέβαλε σε δύο καταστήματα ψιλικών και, απειλώντας με αιχμηρό αντικείμενο, να αφαίρεσε συνολικά χρηματικό ποσό άνω των 2.000 ευρώ, καθώς και καπνικά προϊόντα.

Αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του ο ληστής

Κατά την προσπάθεια σύλληψής του, ο 35χρονος επιχείρησε να διαφύγει και προέβαλε αντίσταση, ωστόσο οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να του περάσουν χειροπέδες.

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Ο συλληφθείς, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

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