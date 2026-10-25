Κωνσταντίνος Τασούλας: Τριήμερη επίσκεψη του ΠτΔ στη Θεσσαλονίκη για τον εορτασμό του Αγίου Δημητρίου και την 28η Οκτωβρίου

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Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη για τον εορτασμό του Πολιούχου Αγίου Δημητρίου και των επετείων της απελευθέρωσης της πόλης και της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Ειδικότερα, αύριο Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ο κ. Τασούλας θα παραστεί στις 11:00 το πρωί στην Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου και στις 12:30 στα εγκαίνια έκθεσης «Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης. Θρέμμα του ‘Αθω» στην Αγιορειτική Εστία.

Στις 13:30 θα παρακαθίσει σε Γεύμα στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης και το απόγευμα στις 18:00 θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΤΕΚΑ) στη Θέρμη.

Αμέσως μετά στις 19:00 θα παρακολουθήσει την Τελετή εορτασμού του Πολιούχου της Θεσσαλονίκης Αγίου Δημητρίου, της 114ης Επετείου της Απελευθέρωσης της πόλης και τους Έπους του ΄40 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παραστεί στις 10:00 το πρωί στην Τελετή ορκωμοσίας Νέων Αξιωματικών στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων και στις 12:00 το μεσημέρι θα μεταβεί στα Συμμαχικά Κοιμητήρια του Ζέιτενλικ για κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο των Ελλήνων Πεσόντων.

Ακολούθως, στις 12:30 θα επισκεφθεί και θα ξεναγηθεί στο Μουσείο Ευρημάτων των ανασκαφών του Μετρό «Θεσσαλονικέων Μητρόπολις» στο Μητροπολιτικό πάρκο «Παύλου Μελά», ενώ στις 13:00 θα πραγματοποιηθεί, η τελετή Ανακήρυξης του Προέδρου της Δημοκρατίας σε Επίτιμο Δημότη Κορδελιού – Ευόσμου στο Πολυλειτουργικό Κέντρο «Μίκης Θεοδωράκης».

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στις 18:00, ο κ. Τασούλας θα παραστεί στην Τελετή απόδοσης του έργου φωτισμού ανάδειξης του Λευκού Πύργου και στις 19:00 στην εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης αφιερωμένη στον Πανάγιο Τάφο με τίτλο «Ανοίγοντας τον Πανάγιο Τάφο στον Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα: 10 Χρόνια Μετά».

Την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα καταθέσει το πρωί στις 10:15 στεφάνι στο Ηρώο του Γ΄ Σώματος Στρατού και στις 11:00 θα παρακολουθήσει την στρατιωτική παρέλαση.