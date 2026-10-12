Τασούλας για την 82η Επέτειο Απελευθέρωσης της Αθήνας: «Ευθύνη μας η προάσπιση της ελευθερίας και της δημοκρατίας»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας παρέστη στον εορτασμό της 82ης επετείου της απελευθέρωσης των Αθηνών από τα στρατεύματα κατοχής, καταθέτοντας στεφάνι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Στη δήλωσή του, ο Πρόεδρος τόνισε την ευθύνη απέναντι στη θυσία και την αντίσταση, καθώς και την προάσπιση της ελευθερίας και της δημοκρατίας για την προκοπή των Ελλήνων.

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Κωνσταντίνος Τασούλας/ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΝΩΣΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 82η ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΚΑΤΟΧΗΣ
Πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας παρέστη στον εορτασμό της 82ης επετείου της απελευθέρωσης των Αθηνών, καταθέτοντας στεφάνι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.
  • Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος τόνισε ότι «Σήμερα, 82 χρόνια μετά, από το ίδιο αυτό σημείο, από όπου υψώνονται η ελπίδα και η ανάταση για την Ελλάδα, είμαστε όρθιοι και κληρονόμοι αυτής της ευθύνης. Της ευθύνης απέναντι στη θυσία και στην αντίσταση».
  • Ο κ. Τασούλας υπογράμμισε πως η εκπλήρωση αυτής της ευθύνης είναι «η προάσπιση και η αξιοποίηση της ελευθερίας και της δημοκρατίας για την προκοπή και την ασφάλεια των Ελλήνων».

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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, παρέστη σήμερα στην έπαρση της σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και στη συνέχεια κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, στο πλαίσιο του εορτασμού της 82ης επετείου της απελευθέρωσης των Αθηνών, από τα στρατεύματα κατοχής.

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Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι «Σήμερα, 82 χρόνια μετά, από το ίδιο αυτό σημείο, από όπου υψώνονται η ελπίδα και η ανάταση για την Ελλάδα, είμαστε όρθιοι και κληρονόμοι αυτής της ευθύνης. Της ευθύνης απέναντι στη θυσία και στην αντίσταση».

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Ειδικότερα, στη δήλωσή του, ο κ. Τασούλας ανέφερε:

«Σαν σήμερα, στις 12 Οκτωβρίου του 1944, πριν από 82 χρόνια, απελευθερώνεται η πρωτεύουσα της Ελλάδος, η Αθήνα, από μια φρικτή ναζιστική κατοχή που κράτησε 3,5 χρόνια.

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Σαν σήμερα, ένας μοναχικός στρατιώτης της Βέρμαχτ υποστέλλει τη σβάστικα από τον Ιερό Βράχο. Η σβάστικα μετατρέπεται στα χέρια του σε ένα θλιβερό σάβανο των φιλοδοξιών της εθνικοσοσιαλιστικής Γερμανίας, με φιλόδοξες και απάνθρωπες βλέψεις.

Ο λαός της Αθήνας γέμισε την πρωτεύουσα με ελληνικές και συμμαχικές σημαίες. Αυτό που είχε πει ο Σικελιανός ένα χρόνο πριν, στην κηδεία του Κωστή Παλαμά, έγινε. Σημαίες φοβερές ξεδιπλωθήκαν στον αέρα. Μαζί με αυτές ξεδιπλώθηκαν η αισιοδοξία, ο ενθουσιασμός, η ανάταση και η ελπίδα για την τελική νίκη, που ήρθε ένα χρόνο μετά με τη συνθηκολόγηση της Γερμανίας.

Από αυτό εδώ ακριβώς το σημείο, λίγες μέρες μετά την απελευθέρωση, ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Γεώργιος Παπανδρέου, ύψωσε την ελληνική σημαία και αργότερα είπε πως οι Γερμανοί έφυγαν χάρη στις συμμαχικές νίκες και χάρη στην καθολική αντίσταση των Ελλήνων. Μάλιστα, αυτή η καθολική αντίσταση των Ελλήνων παρομοιάστηκε με το Βορειοηπειρωτικό Έπος. Ήταν μια συνέχεια, μια προέκταση του Βορειοηπειρωτικού Έπους, του ΟΧΙ.

Σήμερα, 82 χρόνια μετά, από το ίδιο αυτό σημείο, από όπου υψώνονται η ελπίδα και η ανάταση για την Ελλάδα, είμαστε όρθιοι και κληρονόμοι αυτής της ευθύνης. Της ευθύνης απέναντι στη θυσία και στην αντίσταση.

Εκπλήρωση αυτής της ευθύνης είναι η προάσπιση και η αξιοποίηση της ελευθερίας και της δημοκρατίας για την προκοπή και την ασφάλεια των Ελλήνων. Αλλά και για την αποτροπή κάθε παραστρατήματος προς μισαλλόδοξες και ολοκληρωτικές ιδεολογίες.

Χρόνια πολλά σήμερα για την Αθήνα μας!».

 

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