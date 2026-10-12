Κοντογεώργης για Σκουριές: Η σημασία μιας μεγάλης επένδυσης κρίνεται και από το αποτύπωμα που αφήνει

«Η σημασία μιας μεγάλης επένδυσης κρίνεται και από το αποτύπωμα που αφήνει στον τόπο όπου υλοποιείται» αναφέρει σε ανάρτησή του ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης με αφορμή τα εγκαίνια του νέου μεταλλείου χαλκού και χρυσού της «Ελληνικός Χρυσός» στις Σκουριές της Χαλκιδικής.

Μια επένδυση άνω των 2 δισ. δολαρίων που περνάει πλέον στην παραγωγική της φάση, έχοντας απασχολήσει περίπου 5.000 εργαζόμενους κατά την κατασκευή και με 3.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας κατά τη λειτουργία της.

Την ίδια ώρα, στον Δήμο Αριστοτέλη της Χαλκιδικής έχει συμφωνηθεί πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης άνω των 80 εκατ. ευρώ σε βάθος 20ετίας, πέραν των μεταλλευτικών τελών, το οποίο ήδη υλοποιείται, ενώ ξεκίνησε η κατασκευή νέου Παιδικού Σταθμού προϋπολογισμού 900.000 ευρώ. Παράλληλα, στα Νέα Μουδανιά θεμελιώθηκε το νέο Γενικό Λύκειο, έργο 9 εκατ. ευρώ, ενώ στον Νέο Μαρμαρά προχωρά το έργο του λιμένα αλιευτικών σκαφών, συνολικού προϋπολογισμού 17,7 εκατ. ευρώ, μετά και την υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης 6,3 εκατ. ευρώ.

Και από τη Χαλκιδική στη Θεσσαλία όπου η αποκατάσταση μετά τον «Daniel» εξακολουθεί, σύμφωνα με τον κ. Κοντογεώργη, «να αποτελεί μια μεγάλη και σύνθετη προσπάθεια». Η πρώτη κατηγορία οδικών έργων που είχαν υποδειχθεί ως πρώτης προτεραιότητας από την Τοπική Αυτοδιοίκηση ολοκληρώθηκε, με 391 από τα 997 σημεία παρέμβασης να έχουν ήδη αποκατασταθεί. Την ίδια ώρα, η αποκατάσταση της σιδηροδρομικής υποδομής έχει φτάσει στο 100% στις γραμμές Δομοκός-Κραννώνας και Παλαιοφάρσαλος-Καλαμπάκα.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο «Achaia Pass 2026-2027», με προϋπολογισμό 680.000 ευρώ, το οποίο εγκρίθηκε για την ενίσχυση της τουριστικής και οικονομικής δραστηριότητας μετά τις πυρκαγιές του 2025, στην Αχαϊα.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Θανάση Κοντογεώργη

Τι άλλαξε αυτή την εβδομάδα στην Περιφέρεια;

Υπάρχουν εβδομάδες στις οποίες οι διαφορετικές εξελίξεις, όταν τις δεις μαζί, αποτυπώνουν πολύ καθαρά τι σημαίνει στην πράξη περιφερειακή ανάπτυξη: επενδύσεις που δημιουργούν δουλειές, υποδομές που αποκαθίστανται, σχολεία και νοσοκομεία που αναβαθμίζονται, καλύτερες συνδέσεις, αλλά και παρεμβάσεις που προστατεύουν και αναδεικνύουν την ταυτότητα κάθε τόπου.

Αυτή την εβδομάδα, η εικόνα ξεκίνησε από τη Χαλκιδική.

Στις Σκουριές, μαζί με τον Πρωθυπουργό, βρεθήκαμε στα εγκαίνια του νέου μεταλλείου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Μια επένδυση άνω των 2 δισ. δολαρίων περνά πλέον στην παραγωγική της φάση, έχοντας απασχολήσει περίπου 5.000 εργαζόμενους κατά την κατασκευή και με 3.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας κατά τη λειτουργία της.

Η σημασία μιας τόσο μεγάλης επένδυσης, όμως, κρίνεται και από το αποτύπωμα που αφήνει στον τόπο όπου υλοποιείται. Στον Δήμο Αριστοτέλη έχει συμφωνηθεί πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης άνω των 80 εκατ. ευρώ σε βάθος 20ετίας, πέραν των μεταλλευτικών τελών, το οποιο ήδη υλοποιεται και μάλιστα τωρα ξεκίνησε και η κατασκευή νέου Παιδικού Σταθμού προϋπολογισμού 900.000 ευρώ.

Και αυτή δεν ήταν η μόνη εξέλιξη στη Χαλκιδική. Στα Νέα Μουδανιά θεμελιώθηκε το νέο Γενικό Λύκειο, έργο 9 εκατ. ευρώ, ενώ στον Νέο Μαρμαρά προχωρά το έργο του λιμένα αλιευτικών σκαφών, συνολικού προϋπολογισμού 17,7 εκατ. ευρώ, μετά και την υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης 6,3 εκατ. ευρώ. Παρεμβάσεις διαφορετικές μεταξύ τους, αλλά συνδεδεμένες με τις ανάγκες που έχουμε συζητήσει και μέσα από το Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Χαλκιδικής.

Από τη Χαλκιδική, η εικόνα μάς οδηγεί στη Θεσσαλία, όπου η αποκατάσταση μετά τον Daniel εξακολουθεί να αποτελεί μια μεγάλη και σύνθετη προσπάθεια. Η πρώτη κατηγορία οδικών έργων που είχαν υποδειχθεί ως πρώτης προτεραιότητας από την Τοπική Αυτοδιοίκηση ολοκληρώθηκε, με 391 από τα 997 σημεία παρέμβασης να έχουν ήδη αποκατασταθεί. Την ίδια ώρα, η αποκατάσταση της σιδηροδρομικής υποδομής έχει φτάσει στο 100% στις γραμμές Δομοκός-Κραννώνας και Παλαιοφάρσαλος-Καλαμπάκα. Η αποκατάσταση μετά από μια φυσική καταστροφή, όμως, δεν αφορά μόνο ό,τι χάθηκε. Αφορά και το πώς υποστηρίζεται στη συνέχεια. Έτσι,την Αχαΐα ,εγκρίθηκε το Achaia Pass 2026-2027, με προϋπολογισμό 680.000 ευρώ, για την ενίσχυση της τουριστικής και οικονομικής δραστηριότητας μετά τις πυρκαγιές του 2025.

Για να υπάρχει όμως πραγματική προοπτική στην Περιφέρεια, χρειάζονται πρώτα απ’ όλα άνθρωποι που μπορούν και θέλουν να μείνουν εκεί. Στις 14 Οκτωβρίου ανοίγει η πλατφόρμα του προγράμματος Μετεγκατάστασης, με ενίσχυση 10.000 ευρώ για όσους επιλέξουν να εγκατασταθούν μόνιμα σε συγκεκριμένες περιοχές και με το 50% του ποσού να δίνεται προκαταβολικά. Μετά τον Έβρο, το πρόγραμμα επεκτείνεται σε Κιλκίς, Φλώρινα, Καστοριά, Δράμα, Πέλλα, Γρεβενά, Κοζάνη, Σέρρες, Ιωάννινα και Θεσπρωτία.

Και η δυνατότητα να παραμένει μια οικογένεια σε έναν τόπο συνδέεται άμεσα με το τι εκπαίδευση μπορεί να βρει εκεί. Αυτή την εβδομάδα είχαμε παρεμβάσεις σε πολλές διαφορετικές περιοχές: 6 εκατ. ευρώ για το νέο 6ο Δημοτικό και 7ο Νηπιαγωγείο Σπάρτης, 2,5 εκατ. ευρώ για δύο νέες μονάδες προσχολικής εκπαίδευσης σε Χαλκίδα και Δροσιά και 1,2 εκατ. ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση τεσσάρων σχολείων στον Βόλο. Στα Γρεβενά, με τις νέες συμβάσεις για το 3ο, 6ο και 7ο Δημοτικό και εκείνη που είχε ήδη προηγηθεί για το 2ο Δημοτικό, τέσσερα σχολεία αναβαθμίζονται ενεργειακά με συνολικό προϋπολογισμό 900.000 ευρώ μέσω ΕΣΠΑ.

Στα Χανιά εγκαινιάστηκε το 20ό Δημοτικό Σχολείο μέσα στο Σωφρονιστικό Κατάστημα, ενώ στην Πάτρα ξεκινά νέο αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα Ιατρικής. Διαφορετικές παρεμβάσεις, που υπενθυμίζουν ότι η πρόσβαση στην εκπαίδευση πρέπει να διευρύνεται σε κάθε ηλικία και σε κάθε συνθήκη.

Αντίστοιχα, η δυνατότητα να ζεις στην Περιφέρεια προϋποθέτει και πρόσβαση στην υγεία χωρίς μεγάλες αποστάσεις και ανισότητες. Στη Ρόδο αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για το νέο Ακτινοθεραπευτικό Κέντρο Δωδεκανήσου, με προϋπολογισμό 6 εκατ. ευρώ. Στην Κάρπαθο εγκαινιάστηκε ο πρώτος αξονικός τομογράφος του Γενικού Νοσοκομείου, ενώ παράλληλα προχωρά έργο 620.000 ευρώ για τη δημιουργία Μονάδας Τεχνητού Νεφρού.

Και από την πρόσβαση στις υπηρεσίες περνάμε αναπόφευκτα στην πρόσβαση μεταξύ των ίδιων των περιοχών. Τα αεροπορικά δρομολόγια Αθήνα-Κοζάνη-Καστοριά αναπροσαρμόζονται και θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ενώ, μένοντας στη Δυτική Μακεδονία και ειδικα στα Γρεβενά, τέθηκε σε ισχύ η σύμβαση παραχώρησης του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου στη Βασιλίτσα, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για την αξιοποίησή του.

Στις νησιωτικές περιοχές, αναδείχθηκε ανάδοχος για την επέκταση του λιμένα Λειψών και τη νέα αποβάθρα οχηματαγωγών στη θέση Καβί, ένα έργο 3,89 εκατ. ευρώ. Στην Αλόννησο εξασφαλίστηκαν οι αναγκαίοι πόροι για την αποκατάσταση τμημάτων του οδικού δικτύου που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές.

Οι υποδομές, βέβαια, δεν είναι μόνο δρόμοι και μεταφορές. Είναι και οι χώροι στους οποίους οργανώνεται η καθημερινότητα μιας τοπικής κοινωνίας. Στη Μυτιλήνη υπεγράφη η σύμβαση για το νέο Δημαρχείο, ύψους 3,6 εκατ. ευρώ. Στην Κέρκυρα, η 30ετής μίσθωση του ιστορικού κτιρίου «Ασάνη» ανοίγει τον δρόμο για την αξιοποίησή του, ενώ στην Καβάλα παραχωρείται για 30 χρόνια στον Δήμο τμήμα της Ακτής Καλαμίτσας, ώστε να αποκατασταθούν και να αναβαθμιστούν λειτουργικά οι εγκαταστάσεις, ένα ακόμη ζήτημα που έχουμε συζητήσει μέσα από το Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης.

Στον Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας εξασφαλίζονται συνολικά 10 εκατ. ευρώ: 5 εκατ. για αντιπλημμυρικά και οδικά έργα σε πληγείσες περιοχές και άλλα 5 εκατ. για την αποκατάσταση πρανών στα Όχθια Παλαίρου. Στην Καλαμάτα, υπεγράφη η σύμβαση ύψους 4,79 εκατ. ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση και πλήρη ανακατασκευή του Δικαστικού Μεγάρου.

Και δίπλα στις υποδομές υπάρχει ένα ακόμη κεφάλαιο που αποτελεί ταυτόχρονα ταυτότητα και αναπτυξιακό κεφάλαιο για κάθε περιοχή: ο πολιτισμός. Στη Μεθώνη προχωρά έργο 1,7 εκατ. ευρώ για την παράκτια προστασία και αποκατάσταση του δυτικού επιθαλάσσιου τείχους του Κάστρου. Στη Λευκάδα αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για τη μελέτη του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου. Στη Σκιάθο, το πρώην Δημοτικό Σχολείο στο Μπούρτζι μετατρέπεται σε σύγχρονο Πολιτιστικό Κέντρο με χρηματοδότηση περίπου 3 εκατ. ευρώ, ενώ στη Μητρόπολη Καρδίτσας εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ έργο 1,9 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση και ανάδειξη του αρχαϊκού ναού του Οπλίτη Απόλλωνος.

Και αυτή την εβδομάδα προστέθηκε μια εξέλιξη με ακόμη ευρύτερο συμβολισμό. Στις Πρέσπες, Ελλάδα, Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία συμφώνησαν να ξεκινήσουν από κοινού την προετοιμασία για τη διασυνοριακή υποψηφιότητα της περιοχής στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO ως Μεικτού Αγαθού. Μια προσπάθεια που συνδέει την προστασία του μοναδικού φυσικού και πολιτιστικού τοπίου με τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη συνεργασία των τοπικών κοινωνιών πέρα από τα σύνορα. Στην ίδια λογική προστασίας του φυσικού κεφαλαίου, στον Δήμο Πύλης προχωρούν δύο έργα δασικής αναψυχής συνολικού ύψους άνω των 4,4 εκατ. ευρώ, για την Κεντρική Πύλη και την παραποτάμια περιοχή του οικισμού.

Όλες αυτές οι εξελίξεις μπορεί να φαίνονται πολύ διαφορετικές μεταξύ τους. Ένα μεταλλείο στη Χαλκιδική, ένας δρόμος στην Αιτωλοακαρνανία, ένα σχολείο στα Γρεβενά, ένα νοσοκομείο στην Κάρπαθο, ένα μνημείο στη Μεθώνη ή μια διεθνής πρωτοβουλία στις Πρέσπες.

Στην πραγματικότητα, όμως, αποτελούν κομμάτια της ίδιας προσπάθειας: κάθε περιοχή να μπορεί να αξιοποιεί τις δυνατότητές της, να αντιμετωπίζει τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων της και να δημιουργεί περισσότερους λόγους για να ζει, να εργάζεται και να δημιουργεί κανείς εκεί.

Και αυτό απαιτεί συνέχεια. Από την καταγραφή των αναγκών και την προτεραιοποίηση των παρεμβάσεων στα Τοπικά Σχέδια Ανάπτυξης, στη χρηματοδότηση, τη συνεργασία κράτους, Περιφερειών και Δήμων και, τελικά, στην υλοποίηση.