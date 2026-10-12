Γαλλία: 14χρονος μαθητής εισέβαλε με καραμπίνα σε σχολείο – Τραυμάτισε τον διευθυντή και έναν καθηγητή

Ένας 14χρονος μαθητής εισέβαλε με κυνηγετικό όπλο σε γυμνάσιο στην Ομπάνι της Γαλλίας, τραυματίζοντας τον διευθυντή και έναν καθηγητή, πριν συλληφθεί από τις αρχές. Τα θύματα νοσηλεύονται εκτός κινδύνου, ενώ το περιστατικό δεν συνδέεται με τις μαθητικές κινητοποιήσεις. Η κυβέρνηση έχει κινητοποιηθεί άμεσα, με υπουργούς να μεταβαίνουν στο σημείο.

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Διεθνή Νέα

Γαλλία
Φωτογραφία αρχείου: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 14χρονος μαθητής εισέβαλε οπλισμένος με κυνηγετικό όπλο σε γυμνάσιο στην Ομπάνι της Γαλλίας, τραυματίζοντας τον διευθυντή και έναν εκπαιδευτικό.
  • Το περιστατικό σημειώθηκε στο γυμνάσιο Joseph-Lakanal στην περιοχή Μπους-ντυ-Ρον, όπου ο μαθητής πυροβόλησε προς το μέρος του διευθυντή και ενός καθηγητή.
  • Ο ανήλικος δράστης ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη άμεσα από τις αστυνομικές αρχές, ενώ η κατάσταση της υγείας των τραυματιών δεν εμπνέει ανησυχία.

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Συναγερμός σήμανε στις γαλλικές Αρχές το πρωί της Δευτέρας, έπειτα από ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε μέσα σε γυμνάσιο στην πόλη Ομπάνι, κοντά στη Μασσαλία.

Ένας 14χρονος μαθητής εισέβαλε στο σχολικό συγκρότημα οπλισμένος με κυνηγετικό όπλο και άνοιξε πυρ, τραυματίζοντας τον διευθυντή και έναν εκπαιδευτικό, πριν συλληφθεί από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Επίθεση στο γυμνάσιο Joseph-Lakanal

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές τις οποίες επικαλείται η εφημερίδα Le Parisien, επιβεβαιώνοντας αρχικές πληροφορίες του δικτύου BFMTV, το περιστατικό σημειώθηκε στο γυμνάσιο Joseph-Lakanal στην περιοχή Μπους-ντυ-Ρον.

Ο 14χρονος μαθητής πέρασε την είσοδο του σχολείου φέροντας μια καραμπίνα και πυροβόλησε προς το μέρος του διευθυντή και ενός καθηγητή.


Όπως προκύπτει από τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, οι δύο άνδρες φέρουν τραύματα στο κάτω μέρος του σώματος. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Παρά το σοκ και τον τραυματισμό τους, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία και βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Ο ανήλικος δράστης ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη άμεσα από τις αστυνομικές αρχές.

Εκτός πλαισίου μαθητικών κινητοποιήσεων

Όπως επισημαίνει η Le Parisien, το βίαιο αυτό περιστατικό δεν συνδέεται στο παρόν στάδιο με τις μαθητικές κινητοποιήσεις και τις καταλήψεις που πραγματοποιούνται σε άλλα λύκεια της χώρας, καθώς το συγκεκριμένο γυμνάσιο δεν επηρεάζεται από αποκλεισμούς.


Η εισαγγελία της Μασσαλίας, κλιμάκιο της οποίας μετέβη αμέσως στον τόπο της επίθεσης, δεν έχει προβεί μέχρι στιγμής σε επίσημες δηλώσεις.

Απο την πλευρά της, η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Μπους-ντυ-Ρον επιβεβαίωσε απλώς ότι πραγματοποίησε «επέμβαση για περιστατικό στο γυμνάσιο Joseph-Lakanal στην Ομπάνι», χωρίς να δώσει επιπλέον λεπτομέρειες.

Η είδηση της επίθεσης προκάλεσε άμεση κινητοποίηση στην κυβέρνηση.

Από το Γραφείο του Πρωθυπουργού ανακοινώθηκε ότι ο Σεμπαστιάν Λεκορνί ζήτησε τη μεταβασή των αρμόδιων υπουργών στο σημείο του περιστατικού, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι «ο μαθητής έχει συλληφθεί».

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