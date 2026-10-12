Η «ακτινογραφία» του πολιτικού σκηνικού – Τι λέει ο Στέλιος Ζωντός για την αναφορά Μητσοτάκη στο όριο του 25%, το κόμμα Σαμαρά και την επανεμφάνιση Κασιδιάρη

Την εικόνα του πολιτικού σκηνικού στην πορεία προς τις εκλογές ανέλυσε ο Στέλιος Ζωντός, σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας και Πρόεδρος της The Newtons Laboratory, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Realfm 97,8.

Το όριο του 25% και το μήνυμα Μητσοτάκη

Ο κ. Ζωντός αρχικά σχολίασε την αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στον προσωπικό του πήχη αμφισβήτησης, δηλαδή το όριο του 25% , κάτω από το οποίο θα μπορούσαν να υπάρξουν εξελίξεις στο θέμα της ηγεσίας της ΝΔ. Ερωτηθείς, εάν αυτή η δήλωση βοηθά τη ΝΔ ενόψει των εκλογών, ή μπορεί να της κάνει ζημιά, απάντησε: «Νομίζω ότι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Νομίζω ότι απλώς ο κ. Μητσοτάκης ήθελε να θέσει στη δημόσια συζήτηση ότι δεν τον αφορά η προσωπική εξέλιξη των πραγμάτων. Αυτό ήταν το κύριο μήνυμά του. Εάν ήμουν εγώ στη θέση του, δεν θα έλεγα αριθμό. Θα έλεγα ότι υπάρχει ένα σημείο προφανώς, που ο πρόεδρος, αν χάσει, πρέπει να κάνει την αυτοκριτική του και να πάρει τις πρωτοβουλίες που πρέπει».

Συμφώνησε με την εκτίμηση του Νίκου Χατζηνικολάου ότι έθεσε ουσιαστικά το όριο που προβλέπει ο εκλογικός νόμος για το μπόνους των εδρών και τόνισε: «Άλλωστε είναι ένα νούμερο που συζητιέται ευρέως στα πολιτικά πηγαδάκια, ότι είναι το κομβικό σημείο, όπου ο κ. Μητσοτάκης θα έπρεπε να πάρει πρωτοβουλίες και νομίζω ότι απλώς το έβγαλε στην επιφάνεια, προφανώς για να το κάψει όλο αυτό και γιατί ο στόχος του δεν είναι εκεί. Είναι πολύ μακριά από εκεί και τα νούμερα νομίζω προς το παρόν ότι τον δικαιολογούν».

Ερωτηθείς εάν εκτιμά πως ήταν ένα εσωκομματικό μήνυμα προς όσους ακονίζουν τα μαχαίρια για την επόμενη ημέρα, απάντησε: «Νομίζω ότι προσπάθησε να κλείσει μία συζήτηση που στο περιθώριο των τεκταινόμενων στη κεντρική πολιτική σκηνή είναι ανοιχτή και υπάρχει».

«Βλέπουμε ότι δεν προβλέπεται να βγει αυτοδύναμη κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή, με τα νούμερα που ξέρουμε αυτή τη στιγμή και με τις δυναμικές που υπάρχουν. Ο εκλογικός νόμος είναι σαφής. Οπότε ο κ. Μητσοτάκης προφανώς ήθελε να κλείσει αυτή τη συζήτηση για την πιθανότητα να συμβεί αυτό που έχει ονομαστεί αλλαγή εν πτήσει» πρόσθεσε ο κ. Ζωντός.

Ερωτηθείς ποιο είναι το όριο πάνω από το οποίο μπορεί να θεωρηθεί πετυχημένο το εκλογικό αποτέλεσμα για τη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είπε: «Με ασφάλεια μπορεί να πει κανείς, αν το ποσοστό έχει τρία μπροστά. Το τρία θα δώσει μια πολιτική ασφάλεια ότι μια πιθανή δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, θα είναι πολύ κοντά στο αποτέλεσμα της αυτοδυναμίας».

Το κόμμα Σαμαρά

Σχετικά με το κόμμα Σαμαρά, ρωτήθηκε εάν ο πρώην πρωθυπουργός καθυστερεί την ανακοίνωσή του, επειδή μπορεί να μην έχει λάβει τις τελικές αποφάσεις του. «Δεν θεωρώ ότι ισχύει αυτό, νομίζω ότι απλώς είναι ένα παιχνίδι τακτικής που νομίζω ότι κάνει ο πρώην πρωθυπουργός, αντιλαμβανόμενος δύο πράγματα. Πρώτον ότι η ΝΔ θα έχει δυσαρέσκειες όταν ολοκληρώσει τα ψηφοδέλτιά της, δηλαδή θα έχει ανθρώπους που δεν θα τους βάλει τα ψηφοδέλτια. Οπότε θα βρει ένα κοινό εκεί το οποίο θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει για τα δικά του ψηφοδέλτια, άρα θέλει να περιμένει. Και το δεύτερο είναι ότι δεν θα ήθελε να βάλει τους ανθρώπους που θα ανακοίνωνε υποχρεωτικά, αν παρουσίαζε επισήμως το κόμμα, σε μια αντιπαράθεση με τα στελέχη της ΝΔ, όπου θα είχαν και πιέσεις, ώστε να μην κατέβουν με το κόμμα του κ. Σαμαρά. Νομίζω ότι αυτά τα δύο θέλει να αποφύγει. Είναι αρκετά έμπειρος πολιτικός προφανώς, και θα ήθελε να το ανακοινώσει το κόμμα όσο πιο κοντά γίνεται στην ημερομηνία των εκλογών» υπογράμμισε ο κ. Ζωντός.

Ο γνωστός σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας υποστήριξε πως υπάρχει ένα ρίσκο στην καθυστέρηση των ανακοινώσεων από την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού, καθώς, όπως σημείωσε, «στον ευρύτερο χώρο της δεξιάς, πέραν της ΝΔ, η παρουσία του κ. Σαμαρά, αλλά και στελεχών της πρώην Χρυσής Αυγής, τα οποία έχουν ενεργοποιηθεί, θα αναδιατάξουν τις δυνάμεις στο χώρο της ευρύτερης δεξιάς, πέραν της ΝΔ και σε αυτή τη συζήτηση νομίζω ότι έχει σοβαρό κίνδυνο να μειωθεί η εκλογική επιρροή του κόμματος του κ. Σαμαρά».

Σχετικά με τα ποσοστά του κόμματος Σαμαρά , εκτίμησε: «Το λέει και η πολιτική επιστήμη και η πολιτική εμπειρία, ότι κανένα κόμμα που δεν υπάρχει, δεν μπορεί να κριθεί ακριβώς σε δημοσκόπηση. Άλλωστε γι’ αυτόν τον λόγο δεν επιτρέπεται και δημοσιοποίηση επισήμως των ποσοστών τα οποία βρίσκουν οι δημοσκόποι. Παρ’ όλα αυτά το μετράνε. Εγώ θεωρώ ότι δύσκολα θα δούμε να επαναλαμβάνονται αυτά τα νούμερα (σ.σ. αυτοί που απαντούν ότι θα ψήφιζαν το κόμμα), όταν το κόμμα υπάρξει. Νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση είναι και πιο χαλαρή η απάντηση των ανθρώπων που ρωτάνε στο τηλέφωνο σήμερα, που το κόμμα δεν υπάρχει και είναι ένα θεωρητικό ενδεχόμενο».

Τι είπε για την επανεμφάνιση Κασιδιάρη

Τέλος, για την επανεμφάνιση Κασιδιάρη, σχολίασε: «Αυτό είναι πρόβλημα. Είναι προφανές ότι υπάρχει μια κινητικότητα ιδιαίτερα σε πιο νεανικά κοινά. Το βλέπουμε σε έρευνες. Καταρχάς ο Ηλίας Κασιδιάρης ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο πώς θα κατέβει – επειδή τα νομικά του θέματα είναι ανοιχτά και δεν ξέρουμε ακόμα με ποιο σχήμα θα κατέβει. Παρ’ όλα αυτά υπάρχει ένα πολύ σημαντικό κοινό, σε μεγάλο νούμερο. Μπορεί να πλησιάζει οριακά και το διψήφιο, που απαντάει θετικά στην πιθανότητα να επιλέξει ένα κόμμα με τον Ηλία Κασιδιάρη. Αυτό είναι ένα σοβαρό νούμερο».

«Βλέπω μια κινητικότητα στα social media πολλών υποστηρικτών τους. Βλέπω μια κινητικότητα νέων ανθρώπων η οποία προφανέστατα θα δημιουργήσει ένα σοβαρό νούμερο. Πρέπει άμεσα να υπάρξει πολιτική απάντηση σε όλη αυτή την ιστορία γιατί υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει προβλήματα, έχει απογοητευτεί από το πολιτικό σύστημα και αναζητά απάντηση. Και δεν πρέπει να επιτρέψουμε -πολιτικά εννοώ πάντα- να αναζητήσει αυτή την απάντηση στον χώρο της ακροδεξιάς» κατέληξε ο κ. Ζωντός.