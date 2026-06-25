Η «ακτινογραφία» των δημοσκοπήσεων: Πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό στην πορεία προς τις εκλογές – Η ανάλυση του Στέλιου Ζωντού στον Realfm 97,8

Την εικόνα του πολιτικού σκηνικού που διαμορφώνεται με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ανέλυσε ο Στέλιος Ζωντός, σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας και Πρόεδρος της The Newtons Laboratory, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Realfm 97,8.

«Στην πραγματικότητα διαμορφώνεται ένα κλίμα όπου η ψήφος του πολίτη δεν να αλλάξει ένα αποτέλεσμα. Είναι σαν να είναι δεδομένα τα πράγματα. Και αυτό είναι μία εικόνα που έρχεται από όλες τις έρευνες. Δηλαδή, έχουμε μία Νέα Δημοκρατία που κυριαρχεί, αλλά όχι ισχυρά, ώστε να μπορεί να κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Έχουμε μία αντιπολίτευση, η οποία ανεβαίνει αλλά τα ποσοστά της δεν της επιτρέπουν να διεκδικήσει την εξουσία, και έχουμε και την εμφάνιση κάποιων νέων σχηματισμών, όπως της κ. Καρυστιανού και άλλων, οι οποίοι προσπαθούν να εκφράσουν ένα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι της κοινωνίας- που όμως είναι μικρό στην παρούσα συγκυρία- που νιώθει οργή και θυμό. Υπενθυμίζω ότι στις έρευνες που βλέπουμε η οργή και ο θυμός είναι σε μονοψήφια νούμερα» είπε αρχικά και τόνισε, εκτιμώντας ότι αυτό σημαίνει στην πράξη, ότι έχει αλλάξει ο ρόλος της ψήφου των πολιτών.

Πώς έχει αλλάξει η ψήφος των πολιτών

«Δηλαδή, σε όλη την περίοδο της μεταπολίτευσης ένα μεγάλο κομμάτι των πολιτών ψήφιζε είτε για να στηρίξει μια κυβέρνηση, είτε για να αλλάξει μια κυβέρνηση, που του άρεσε ή δεν του άρεσε. Σήμερα πλέον, επιλέγουν κόμματα που είναι κοντά στις απόψεις τους, γιατί θεωρούν ότι τα πράγματα θα συνεχίσουν να κινούνται με αυτόν τον τρόπο που κυλούσαν μέχρι σήμερα. Δεν υπάρχει στην κοινωνία ένα κλίμα αλλαγής, αλλά και ένα κλίμα θριάμβου ότι παραμένουν ίδια τα πράγματα. Άρα, η αίσθησή μου είναι ότι βρισκόμαστε σε μια φάση κρίσης του πολιτικού συστήματος, που ενώ η κοινωνία περιμένει από την πολιτική απαντήσεις, το πολιτικό σύστημα δεν τις δίνει, με αποτέλεσμα η αποχή να παραμένει σε υψηλά νούμερα, η Νέα Δημοκρατία να κυριαρχεί πολιτικά, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό που να διασφαλίζει την αυτοδυναμία της και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ανεβαίνουν συνολικά, αλλά όχι να διεκδικούν την εξουσία και να είναι απειλή για τη Νέα Δημοκρατία» , τόνισε.

Ερωτηθείς εάν οδεύουμε προς μία περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας και αναγκαστικών πολιτικών συνεργασιών, είπε: «Η έννοια της πολιτικής συνεργασίας στην Ελλάδα είναι μια πολύ δύσκολη έννοια. Δεν υπάρχει δυστυχώς τέτοια κουλτούρα στα ελληνικά κόμματα ή τέτοια λογική».

Δύσκολες οι συνεργασίες

Όπως σημείωσε ο κ. Ζωντός, οι οποίες εξαιρέσεις στο θέμα των συνεργασιών, στο παρελθόν, σχετίζονταν με πολύ ειδικές συνθήκες και έγιναν «κάτω από πίεση γεγονότων εθνικών που κινδύνευε η χώρα. Δεν ήταν πολιτικές επιλογές που θα τις κάναμε σε νεκρό πολιτικό χρόνο. Άρα δεν μπορεί να επαναληφθεί αυτό το φαινόμενο».

«Θεωρώ ότι περίπου με αυτό το κλίμα θα ξεκινήσει και η επίσημη προεκλογική περίοδος. Οπότε και να επιλέξει ο κ. Μητσοτάκης να κάνει εκλογές, είτε το φθινόπωρο, είτε την άνοιξη του 2027, που επιμένει, πολύ δύσκολα θα δούμε δραματικές αλλαγές σε αυτό το πολιτικό κλίμα. Ο κ. Τσίπρας φαίνεται να έχει κατοχυρώσει τον κεντρικό ρόλο στην αντιπολίτευση σε σχέση με τη μάχη που έδινε με το ΠΑΣΟΚ, και δύσκολα θα αλλάξει αυτό. Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να είναι πρώτη στην περιοχή του 30% και αυτό θα είναι το σημείο εκκίνησής της για την προεκλογική περίοδο, και τα υπόλοιπα κόμματα – όπως της κ. Καρυστιανού και το ΠΑΣΟΚ- θα κινηθούν στην περιοχή του διψήφιου, χαμηλά. Αυτό δεν οδηγεί σε κυβέρνηση την επόμενη μέρα, άρα το πολιτικό σύστημα θα πρέπει να βρει τις απαντήσεις του. Προφανέστατα δεν μπορώ να είμαι μάντης για το πού θα οδηγηθούμε, αλλά θα είναι μια πολύ δύσκολη συζήτηση» επισήμανε ο κ. Ζωντός.

«Είναι σχεδόν δεδομένο ότι θα έχουμε δεύτερες κάλπες, με βάση τα σημερινά δεδομένα»

Ο γνωστός σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας υποστήριξε πως είναι πιο πιθανό να πάμε σε δεύτερες κάλπες, παρά να έχουμε κυβέρνηση συνεργασίας από το κόμμα που θα αναδειχθεί πρώτο στις εκλογές. «Νομίζω ότι αν το αποτέλεσμα μας επιβεβαιώσει σε αυτά που συζητάμε σήμερα, πρέπει να το θεωρούμε κάτι παραπάνω από δεδομένο. Εγώ θεωρώ τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση μάλλον δεδομένη, δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει μέχρι τις εκλογές αυτή η τάση που βλέπουμε σήμερα. Δεν μιλάω για τα νούμερα, μιλάω για την τάση» είπε.

Το σενάριο συμπόρευσης ΠΑΣΟΚ – ΕΛΑΣ

Ερωτηθείς εάν εκτιμά ότι μπορεί να δούμε να επανέλθει στο τραπέζι η πρόταση Δούκα για ένα κοινό ψηφοδέλτιο ΠΑΣΟΚ – ΕΛΑΣ, ανέφερε: «Η κεντροαριστερά έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα στη χώρα, γιατί είναι πολιτικό το πρόβλημά της. Δεν έχει καταφέρει να αρθρώσει ένα αφήγημα πειστικό στα ευρύτερα κοινωνικά στρώματα, με αποτέλεσμα αυτό που βλέπουμε σήμερα να συμβαίνει με τον κ. Τσίπρα να είναι απλώς μια επανασυσπείρωση ενός χώρου. Ξανασυσπειρώνει περίπου ένα ποσοστό που είχε στα πολύ χαμηλά του ΣΥΡΙΖΑ, άρα δεν υπάρχει κάποια αλλαγή σημαντική. Το σημαντικό πρόβλημα της κεντροαριστεράς παραμένει, άρα οι εξελίξεις στον χώρο είναι δεδομένες, τώρα προς ποια κατεύθυνση, αν θα είναι αυτή που είπε ο κ. Δούκας ή κάποια άλλη, δεν το γνωρίζω. Το σίγουρο είναι ότι ο συγκεκριμένος πολιτικός χώρος βρίσκεται σε πολιτική κρίση. Το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ είναι πολύ χαρακτηριστικό της κρίσης αυτής που αντιμετωπίζει ο χώρος, και θα βρεθούμε μπροστά σε εξελίξεις τις οποίες θα παρακολουθήσουμε με πολύ ενδιαφέρον»

Το κόμμα Σαμαρά

Αναφορικά με τα σενάρια ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά και κατά πόσο ένας τέτοιος σχηματισμός θα μπορούσε να ανατρέψει το σκηνικό που βλέπουμε να καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις, τόνισε: «Δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι θα ανατρέψει το σκηνικό. Ο κ. Σαμαράς, τουλάχιστον από την εικόνα που έχουμε- γιατί το μετράνε οι εταιρείες ερευνών, ασχέτως με το αν δεν το δημοσιοποιούν- πολιτικά μιλώντας, κυρίως χτυπάει τα κόμματα της κ. Καρυστιανού και του κ. Βελόπουλου. Λιγότερο τη Νέα Δημοκρατία, όχι καθόλου, αλλά λιγότερο. Κι αυτό, γιατί όσοι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας είχαν απομακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία, έχουν πάει σε άλλα κόμματα και τώρα φεύγουν από αυτά και πάνε σε ένα πιο κοντινό στη ΝΔ , όπως οι ίδιοι το ερμηνεύουν, πχ ένα πιθανό κόμμα του κ. Σαμαρά. Άρα στα σημερινά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, μικρό αποτέλεσμα θα έχει ένα κόμμα του κ. Σαμαρά. Θα έχει όμως στον πολιτικό διάλογο, γιατί μια αντιπαράθεση του κ. Σαμαρά κααι των στελεχών που θα τον ακολουθήσουν, με τα στελέχη της ΝΔ θα έχει ένα χαρακτηριστικό πολύ πιο έντονης φόρτισης σε σχέση με τα άλλα κόμματα, γιατί προέρχονται από την ίδια μήτρα, από τον ίδιο χώρο».

Σχετικά με το ενδεχόμενο που συζητείται για μετά τις εκλογές για τον κ. Σαμαρά, δηλαδή να αποτελέσει σύμμαχο της ΝΔ σε μία επόμενη κυβέρνηση, θέτοντας όμως όρο για το οποίος θα είναι ο πρωθυπουργός, σχολίασε: «Το ακούω αυτό το σενάριο και το θεωρώ και λογικό, με την έννοια ότι αν ανοίξει κουβέντα συνεργασίας, η Νέα Δημοκρατία έχει προνομιακούς συνομιλητές στον χώρο δεξιά της, δηλαδή στον χώρο του κ. Σαμαρά, του κ. Βελόπουλου κλπ. Εικάζω ότι εκεί θα ξεκινήσουν οι διεργασίες αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο και η Νέα Δημοκρατία δεν καταφέρει να πάρει αυτοδυναμία στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Νομίζω ότι είναι πολύ λογικό ο κ. Σαμαράς να το θέτει, με την έννοια ότι η σύγκρουσή του με τον κ. Μητσοτάκη είναι καθοριστική σε προσωπικό επίπεδο, άρα δεν νομίζω ότι θα αποδεχόταν ποτέ για πρωθυπουργό τον κ. Μητσοτάκη».

Ο κ. Ζωντός, εκτίμησε αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο να πει κανείς με σιγουριά εάν θα κάνει τελικά κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς ή όχι. Σημείωσε ότι θα παίξουν ρόλο στα στοιχεία που θα έχει στα χέρια του από τις δημοσκοπήσεις, ωστόσο συμπλήρωσε: «Ο ίδιος ελπίζει ότι θα είναι σε ένα νούμερο κοντά σε διψήφιο. Αυτό καταλαβαίνω από τις δημόσιες πολιτικές του τοποθετήσεις, αλλά νομίζω ότι δεν θα δει αυτό στις δημοσκοπήσεις. Επίσης, οι δημοσκοπήσεις όταν κάτι δεν υπάρχει, έχουν και μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας. Όταν κάτι απλώς εικάζεται ότι θα γίνει…Νομίζω ότι την απόφαση θα την πάρει με το πολιτικό του ένστικτο και όχι μόνο με τα στοιχεία των ερευνών».