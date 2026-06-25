Θεσσαλονίκη: Καρέ καρέ η επίθεση του 26χρονου ληστή σε ηλικιωμένη μέσα σε ασανσέρ – Δείτε το βίντεο

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Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση του κακοποιού που δεν δίσταζε να χτυπά ηλικιωμένες γυναίκες, προκειμένου να αρπάξει κοσμήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα, στη Θεσσαλονίκη, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Ο 26χρονος δράστης συνελήφθη το απόγευμα της Τρίτης (23/6), στις Συκιές και κατά τον έλεγχο φέρεται να αντιστάθηκε, ασκώντας σωματική βία εναντίον των αστυνομικών της ΟΠΚΕ, ενώ επιχείρησε να διαφύγει, χωρίς όμως να τα καταφέρει.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 26χρονος λήστεψε τουλάχιστον τέσσερις γυναίκες κατά το διάστημα από τις 10 Μαΐου έως και τις 3 Ιουνίου. Ο δράστης έστηνε καρτέρι στις ανυποψίαστες γυναίκες στις εισόδους ή στο εσωτερικό πολυκατοικιών, ασκούσε βία σε βάρος τους και τις λήστευε, με τη λεία του να ξεπερνά τα 7.000 ευρώ. Μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις ήταν τόσο βίαιος ο δράστης που κινδύνευσε η ζωή των θυμάτων του, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Βίντεο από την επίθεση σε ηλικιωμένη

Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφεται η επίθεση που εξαπέλυσε ο 26χρονος σε βάρος μίας ηλικιωμένης γυναίκας, που κινείτο με τη βοήθεια μπαστουνιού, μέσα στο ασανσέρ πολυκατοικίας που βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ο δράστης φαίνεται παραμόνευε εντός της πολυκατοικίας και μόλις αντιλήφθηκε ότι η γυναίκα μπήκε στο ασανσέρ κατέβηκε από τις σκάλες, άνοιξε την πόρτα και της επιτέθηκε για να την ληστέψει.

Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για ληστεία κατά εξακολούθηση, βία κατά υπαλλήλων και απείθεια.

Δείτε το βίντεο από το Action24: