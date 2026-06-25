Δολοφονία στην Καλλιθέα: «Άκουσα φωνές, είδα ένα παιδί πεσμένο κάτω» – Σκηνές τρόμου περιγράφουν αυτόπτες μάρτυρες

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Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν τα όσα διαδραματίστηκαν στην Καλλιθέα και συγκεκριμένα στην οδό Μεγαλουπόλεως. Εκεί όπου δολοφονήθηκε με μια μαχαιριά στο στήθος ένας 17χρονος. Ο δράστης συνελήφθη έπειτα από λίγες ώρες και ομολόγησε το έγκλημα.

«Είδα ένα παιδί πεσμένο κάτω και από πάνω του αστυνομικοί προσπαθούσαν να το σώσουν, κάνοντάς του ΚΑΡΠΑ» είπε μία αυτόπτης μάρτυρας. Άλλη περιέγραψε ότι «άκουσα φωνές, σαν κάποιοι να μαλώνουν, αλλά όχι για πολλή ώρα».

Το χρονικό της συμπλοκής και της δολοφονίας

Το αιματηρό περιστατικό συνέβη 20 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα όταν έπειτα από έντονο καβγά και τη συμπλοκή 10 ατόμων, κάποιος έβγαλε μαχαίρι και κάρφωσε το θύμα στον θώρακα.

Αμέσως ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Όταν έφτασαν στο σημείο οι διασώστες αρχικά προβληματίστηκαν, καθώς δεν ήξεραν αν έπρεπε να μεταφερθεί ο αρχικά τραυματίας στο νοσοκομείο «Παίδων» ή στο «Ιπποκράτειο», καθώς τα άτομα που συνεπλάκησαν ήταν μικρής ηλικίας.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο «Ιπποκράτειο» ο 17χρονος δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματά του δύο ώρες αργότερα.

Κατά τις έρευνες εντοπίστηκε ένα μαχαίρι, κάτω από ένα αυτοκίνητο, κοντά στο σημείο της συμπλοκής και μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια για ταυτοποίηση.

Ο δράστης συνελήφθη και ομολόγησε.