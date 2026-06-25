Δολοφονία στην Καλλιθέα: «Άκουσα φωνές, είδα ένα παιδί πεσμένο κάτω» – Σκηνές τρόμου περιγράφουν αυτόπτες μάρτυρες

Ένας 17χρονος δολοφονήθηκε με μαχαιριά στο στήθος στην οδό Μεγαλουπόλεως στην Καλλιθέα, έπειτα από συμπλοκή 10 ατόμων. Ο δράστης συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα και ομολόγησε το έγκλημα. Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σκηνές τρόμου και τις προσπάθειες για την παροχή πρώτων βοηθειών στο θύμα.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Δολοφονία 17χρονου στην Καλλιθέα
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δολοφονία στην Καλλιθέα: 17χρονος μαχαιρώθηκε θανάσιμα στην οδό Μεγαλουπόλεως, ενώ ο δράστης συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα και ομολόγησε το έγκλημα.
  • Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σκηνές τρόμου, με μία να δηλώνει: «Είδα ένα παιδί πεσμένο κάτω και από πάνω του αστυνομικοί προσπαθούσαν να το σώσουν, κάνοντάς του ΚΑΡΠΑ».
  • Το αιματηρό περιστατικό συνέβη 20 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα έπειτα από συμπλοκή 10 ατόμων, ενώ το μαχαίρι εντοπίστηκε κάτω από αυτοκίνητο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν τα όσα διαδραματίστηκαν στην Καλλιθέα και συγκεκριμένα στην οδό Μεγαλουπόλεως. Εκεί όπου δολοφονήθηκε με μια μαχαιριά στο στήθος ένας 17χρονος. Ο δράστης συνελήφθη έπειτα από λίγες ώρες και ομολόγησε το έγκλημα.

Καλλιθέα: Συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο

«Είδα ένα παιδί πεσμένο κάτω και από πάνω του αστυνομικοί προσπαθούσαν να το σώσουν, κάνοντάς του ΚΑΡΠΑ» είπε μία αυτόπτης μάρτυρας. Άλλη περιέγραψε ότι «άκουσα φωνές, σαν κάποιοι να μαλώνουν, αλλά όχι για πολλή ώρα».

Το χρονικό της συμπλοκής και της δολοφονίας

Το αιματηρό περιστατικό συνέβη 20 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα όταν έπειτα από έντονο καβγά και τη συμπλοκή 10 ατόμων, κάποιος έβγαλε μαχαίρι και κάρφωσε το θύμα στον θώρακα.

Καλλιθέα: Με μαχαιριά στο στήθος ο 17χρονος που έπεσε νεκρός έπειτα από συμπλοκή 10 ατόμων – Συνεχίζονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.

Αμέσως ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Όταν έφτασαν στο σημείο οι διασώστες αρχικά προβληματίστηκαν, καθώς δεν ήξεραν αν έπρεπε να μεταφερθεί ο αρχικά τραυματίας στο νοσοκομείο «Παίδων» ή στο «Ιπποκράτειο», καθώς τα άτομα που συνεπλάκησαν ήταν μικρής ηλικίας.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο «Ιπποκράτειο» ο 17χρονος δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματά του δύο ώρες αργότερα.

Καλλιθέα: Ένας νεκρός έπειτα από συμπλοκή 10 ατόμων – 14 προσαγωγές από την Αστυνομία

Κατά τις έρευνες εντοπίστηκε ένα μαχαίρι, κάτω από ένα αυτοκίνητο, κοντά στο σημείο της συμπλοκής και μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια για ταυτοποίηση.

Ο δράστης συνελήφθη και ομολόγησε.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ