Καλλιθέα: Συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο

Συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε με μια μαχαιριά στο στήθος τον 17χρονο στην Καλλιθέα, έπειτα από συμπλοκή 10 ατόμων στην οδό Μεγαλουπόλεως. Οι αστυνομικές Αρχές διερευνούν την υπόθεση και εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο να πρόκειται για οπαδικό επεισόδιο.

Το αιματηρό περιστατικό συνέβη 20 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα όταν έπειτα από έντονο καβγά κάποιος έβγαλε μαχαίρι και κάρφωσε το θύμα στον θώρακα.

Αμέσως ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Όταν έφτασαν στο σημείο οι διασώστες αρχικά προβληματίστηκαν, καθώς δεν ήξεραν αν έπρεπε να μεταφερθεί ο αρχικά τραυματίας στο νοσοκομείο «Παίδων» ή στο «Ιπποκράτειο», καθώς τα άτομα που συνεπλάκησαν ήταν μικρής ηλικίας.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο «Ιπποκράτειο» ο 17χρονος δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματά του δύο ώρες αργότερα.

Κατά τις έρευνες εντοπίστηκε το μαχαίρι, κάτω από ένα αυτοκίνητο, κοντά στο σημείο της συμπλοκής. Το μαχαίρι μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια για ταυτοποίηση.