Γαλλία: Μετά τον καύσωνα έρχονται και καταιγίδες – 10 περιοχές σε πορτοκαλί συναγερμό, αναμένονται ριπές έως και 110 χλμ./ώρα

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Ενώ σχεδόν ολόκληρη η Γαλλία βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό για καύσωνα, δέκα νομοί θα τεθούν επίσης σε πορτοκαλί συναγερμό για κινδύνους καταιγίδας στις ακτές του Ατλαντικού σήμερα (25/6).

Μετά τον καύσωνα έρχεται η καταιγίδα… Δέκα τμήματα κατά μήκος των ακτών του Ατλαντικού θα τεθούν σε πορτοκαλί συναγερμό για κινδύνους καταιγίδας απόψε σύμφωνα με την ανακοίνωση της Météo-France.

Από τις 4 μ.μ., οι Côtes-d’Armor, Ille-et-Vilaine και Manche θα αλλάξουν σε πορτοκαλί συναγερμό και μετά στις 6 μ.μ. θα ακολουθήσουν τα Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Landes, Gers, Lot-et-Garonne, Gironde και Dordogne.

Σε αυτές τις περιοχές αναμένονται ριπές ανέμου άνω των 100-110 χλμ./ώρα, καθώς και ισχυρή χαλαζόπτωση.

Όλα αυτά τα τμήματα παραμένουν επίσης σε κόκκινο συναγερμό καύσωνα από το μετεωρολογικό ινστιτούτο.

H Τετάρτη επίσημα η πιο ζεστή μέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γαλλία

Σβήνοντας το ρεκόρ της Τρίτης, η Τετάρτη ήταν η πιο ζεστή ημέρα που έχει καταγραφεί ποτέ, σύμφωνα με τη Météo-France, η οποία προβλέπει τη συνέχιση αυτού του ιστορικού και δύσκολου καύσωνα, συνώνυμου με την αύξηση των κλιματιστικών και τη συζήτηση για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Με έναν εθνικό θερμικό δείκτη μέσης θερμοκρασίας που καταγράφηκε στους 30°C σε προσωρινή τιμή, η Τετάρτη σημείωσε νέο ρεκόρ από την έναρξη των μετρήσεων το 1947, σε σύγκριση με 29,9°C την Τρίτη, διευκρίνισε η Météo-France.

Ακόμα κι αν «έχει φτάσει η κορύφωση του καύσωνα », η Πέμπτη θα είναι ακόμα «ασφυκτική», σύμφωνα με το μετεωρολογικό ινστιτούτο: 14 επιπλέον διαμερίσματα τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό το μεσημέρι, ανεβάζοντας το σύνολο σε 72 διαμερίσματα, όπου κατοικούν τα τρία τέταρτα του γαλλικού πληθυσμού, πριν από την πιθανή υποβάθμιση το βράδυ σε περίπου δέκα από αυτά στις ακτές του Ατλαντικού, τα οποία είναι εκτεθειμένα σε καταιγίδες, σύμφωνα με το Météo-France.

«Ωστόσο, αυτός ο ψυχρότερος αέρας στα δυτικά δυσκολεύεται να φτάσει σε ολόκληρη τη χώρα και οι συνθήκες καύσωνα θα συνεχιστούν σε μεγάλο μέρος της επικράτειας αυτό το Σαββατοκύριακο, με μέγιστες θερμοκρασίες γύρω στους 40°C έως 42°C», προειδοποίησε ο Benoît Thomé, διευθυντής θεσμικών σχέσεων στο Météo-France, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Την Τετάρτη, η μέγιστη θερμοκρασία έφτασε τους 43,8°C στο Palluau (Vendée) και στο Pissos (Landes), τους 42,2°C στη Νάντη και τη Λα Ροσέλ και τους 40,3°C στο Παρίσι, σύμφωνα με προσωρινές τιμές.