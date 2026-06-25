Αγορές μέσω διαδικτύου: Πόσο θα επιβαρυνθούν οι παραγγελίες από Temu και Shein – Αναλυτικά παραδείγματα

Δασμός 3 ευρώ ανά είδος θα επιβάλλεται από την 1η Ιουλίου στις on line αγορές από τρίτες χώρες, σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) ο εκτιμώμενος τζίρος των κινεζικών προϊόντων έως 150 ευρώ είναι από 529 εκατ. ευρώ έως 627 εκατ. ευρώ, με τις απώλειες εσόδων για τα κρατικά ταμεία να κυμαίνονται από 188 έως 204 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά, η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφορά σε δέματα αξίας έως 150 ευρώ, επιβάλλοντας έναν πάγιο δασμό 3 ευρώ ανά κατηγορία προϊόντος.

Ποια θα είναι η επιβάρυνση

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δασμός των 3 ευρώ δεν επιβάλλεται ανά δέμα αλλά ανά κατηγορία είδους. Έτσι, μια παραγγελία που περιλαμβάνει 5 ίδια μπλουζάκια θα έχει επιβάρυνση 3 ευρώ καθώς πρόκειται για τα ίδια προϊόντα. Εάν όμως σε ένα δέμα κάποιος έχει παραγγείλει μια μπλούζα, μια θήκη κινητού και μια τσάντα θα πληρώσει δασμούς 9 ευρώ ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο το τελικό κόστος αγοράς.

Η επιβάρυνση έχει στόχο να περιορίσει τις παραγγελίες δισεκατομμυρίων δεμάτων που κάθε χρόνο κατακλύζουν κυριολεκτικά ολόκληρη την Ευρώπη.

Τι δείχνουν οι έρευνες

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την 26η Ετήσια Έκθεση της ΕΣΕΕ ο αθέμιτος ανταγωνισμός από τις ασιατικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου αποσπά ολοένα και μεγαλύτερο μέρος της καταναλωτικής δαπάνης από τα φυσικά καταστήματα, ενώ ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η πράσινη μετάβαση παραμένουν το κυρίαρχο δίπολο ευκαιριών και προκλήσεων για τις επιχειρήσεις. Να σημειωθεί ότι με βάση μελέτη της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), η αξία της παγκόσμιας αγοράς B2C διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου, δηλαδή των διαδικτυακών αγορών που πραγματοποιούνται μεταξύ διαφορετικών χωρών, αναμένεται να φτάσει τα 7,9 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030.

Ήδη εδώ και αρκετούς μήνες ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης, έχει επισημάνει τις τεράστιες απώλειες για το ελληνικό εμπόριο από την ανεξέλεγκτη επέλαση των ασιατικών πλατφορμών.

«Νάρκη» για τα εμπορικά καταστήματα

Την ίδια στιγμή σύμφωνα με έρευνα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικών Πωλήσεων Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ) 8 στους 10 Έλληνες αγοράζουν από online πλατφόρμες χωρών εκτός Ε.Ε.

Όπως αναφέρεται, τα τελευταία χρόνια, ηλεκτρονικές πλατφόρμες εμπορίου που έχουν έδρα εκτός Ε.Ε. (Temu, Shein, Trendyol, Aliexpress) έχουν μπει δυναμικά στην ελληνική αγορά. Μάλιστα σημειώνεται ότι η ελληνική αγορά παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλή διείσδυση των πλατφορμών με έδρα χώρες εκτός Ε.Ε., κυρίως λόγω της πολιτικής χαμηλών τιμών και της έντονης παρουσίας στα social media.

Η έρευνα καταγράφει, εξαιρετικά υψηλή διείσδυση των ασιατικών πλατφορμών στην ελληνική αγορά

Το 94%των συμμετεχόντων πραγματοποίησε online αγορές το τελευταίο 12μηνο.

Από αυτούς, το 85%έχει αγοράσει από τουλάχιστον μία πλατφόρμα με έδρα σε χώρα εκτός Ε.Ε.

Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί συνολικά σε περίπου 8 στους 10 Έλληνες καταναλωτές.

Οι πιο αναγνωρίσιμες πλατφόρμες είναι το Temu και το Shein, με πολύ υψηλά επίπεδα awareness.

Ισχυρή και επαναλαμβανόμενη χρήση

Επίσης:

Περίπου 3 στους 10 χρήστες κάθε πλατφόρμας πραγματοποιούν αγορές τουλάχιστον μία φορά τον μήνα.

Τι αγοράζουν οι Έλληνες από τις online πλατφόρμες εκτός Ε.Ε.

Μόδα και ένδυση

• Είδη σπιτιού και μικροαντικείμενα

• Ηλεκτρονικά και gadgets

Η τιμή είναι ο καθοριστικός παράγοντας

Σε σχέση με τα κίνητρα για την αναζήτηση αγορών στις εν λόγω πλατφόρμες, όπως αναφέρεται:

Η χαμηλή τιμή αποτελεί το κυρίαρχο κίνητρο για online αγορές, με μεγάλη διαφορά από κάθε άλλο κριτήριο.

Οι χρήστες ασιατικών πλατφορμών ξοδεύουν συνολικά περισσότερα online από τους non-buyers.

Η μέση ετήσια δαπάνη που κατευθύνεται στα marketplaces χωρών εκτός Ε.Ε. ανέρχεται σε 244 ευρώ και αντιστοιχεί στο 45% της συνολικής online δαπάνης αυτών των χρηστών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση την έρευνα που διενεργήθηκε τον περασμένο Μάρτιο οι ερωτηθέντες σημείωναν ότι σε περίπτωση αύξησης τιμών λόγω δασμών, σχεδόν το 40% θα σταματούσε τις αγορές από αυτές τις πλατφόρμες. Αντίστοιχα, περίπου 1 στους 3 καταναλωτές εμφανίζεται θετικός στην εφαρμογή ειδικού τέλους ανά παραγγελία, κυρίως όσοι ήδη δεν αγοράζουν από αυτές τις πλατφόρμες.