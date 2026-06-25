Ντόναλντ Τραμπ: Αμφισβητεί ξανά την ευθύνη των ΗΠΑ για το πλήγμα σε ιρανικό σχολείο στη Μινάμπ – «Ίσως να μην ήταν δικός μας πύραυλος»

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε νέες αμφιβολίες για το αν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τον βομβαρδισμό σε σχολείο στη Μινάμπ του νότιου Ιράν, όπου σκοτώθηκαν περισσότερα από 100 παιδιά. Το πλήγμα σημειώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Αυτό που έγινε είναι φρικτό, όμως υπήρχαν πύραυλοι που πέταγαν προς όλες τις κατευθύνσεις. Κάποιος είπε πως ήταν δικός μας πύραυλος, ε λοιπόν, ίσως να μην ήταν. Δεν έχω δει κάτι που να με οδηγεί να πιστέψω πως ήταν», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι αιθέρες ήταν «γεμάτοι πυραύλους που είχαν εκτοξεύσει άλλοι», απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Γενικό Γραμματέα του NATO, Μαρκ Ρούτε, στον Λευκό Οίκο.

Η έρευνα για τις συνθήκες του πλήγματος

Οι δηλώσεις του Τραμπ έγιναν ενώ συνεχίζεται η συζήτηση για τις συνθήκες του βομβαρδισμού. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times τον Μάρτιο, το οποίο βασίστηκε σε δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων και πηγών με γνώση της πορείας της έρευνας, το πλήγμα στο σχολείο προκλήθηκε από σφάλμα στον καθορισμό στόχων από τον αμερικανικό στρατό.

Στα μέσα Μαΐου, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι η έρευνα για το πλήγμα, η οποία ανατέθηκε σε «εξωτερικό οργανισμό», ήταν «περίπλοκη», αλλά «έφτανε στο τέλος της». Ανώτερος αξιωματικός είχε δηλώσει ότι τα ευρήματα θα δοθούν στη δημοσιότητα όταν κριθεί πως είναι η κατάλληλη στιγμή.

«Πρέπει να περιμένω να τερματιστεί», απάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ, όταν ρωτήθηκε για το πόρισμα της έρευνας.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος εξέφρασε, πάντως, νέες αμφιβολίες για το αν η διαδικασία θα οδηγήσει σε σαφή απόδοση ευθυνών.

«Δεν ξέρω αν κάποια μέρα θα επιλύσουν αυτό το πρόβλημα, σε όρους απόδοσης ευθυνών. Δεν ξέρω αν θα πουν ότι ήταν ένας από τους δικούς μας πυραύλους (…) διότι πέταγαν πύραυλοι προς όλες τις κατευθύνσεις», επέμεινε.

Οι αναφορές της Τεχεράνης και η στάση του Ισραήλ

Ο βομβαρδισμός του σχολικού συγκροτήματος στη Μινάμπ σημειώθηκε την πρώτη ημέρα της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, από το πλήγμα σκοτώθηκαν 155 άνθρωποι, ανάμεσά τους 120 παιδιά.

Οι ιρανικές αρχές υποστήριξαν από την πρώτη στιγμή ότι το πλήγμα προήλθε από τον αμερικανικό στρατό. Ο Αμερικανός πρόεδρος αρχικά αρνήθηκε ότι επρόκειτο για αμερικανικό βομβαρδισμό και επέρριψε την ευθύνη στο Ιράν. Στη συνέχεια, έκανε εν μέρει πίσω και διαβεβαίωσε ότι θα «αποδεχθεί» το πόρισμα της έρευνας που ξεκίνησε το Πεντάγωνο.

Το Ισραήλ αρνήθηκε ότι είχε οποιαδήποτε εμπλοκή στον συγκεκριμένο βομβαρδισμό.

Το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει ότι μπόρεσε να επαληθεύσει πως το σχολικό ίδρυμα βρισκόταν κοντά σε δύο εγκαταστάσεις που ελέγχονται από τους Φρουρούς της Επανάστασης. Ωστόσο, το πρακτορείο δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ούτε τον απολογισμό του πλήγματος ούτε τις ακριβείς συνθήκες του γεγονότος.

Στα τέλη Μαρτίου, ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, είχε καλέσει το Πεντάγωνο να ολοκληρώσει την έρευνα «το συντομότερο δυνατόν» και να δώσει τα ευρήματά της «στη δημοσιότητα».

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters