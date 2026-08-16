Φωτιά στη Σκύρο: Πάνω από 3.600 στρέμματα η καμένη έκταση σύμφωνα με την υπηρεσία Copernicus

Ο δορυφόρος της υπηρεσίας Copernicus κατέγραψε σήμερα Κυριακή περισσότερα από 3.600 στρέμματα καμένης έκτασης στη Σκύρο, όπου η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες 15 Αυγούστου στην Ατσίτσα παρουσιάζει πλέον βελτιωμένη εικόνα με διάσπαρτες εστίες. Η συνολική έκταση της περιμέτρου ανέρχεται σε 3.636 στρέμματα, σύμφωνα με δορυφορική εικόνα της 16-8-20267, ενώ για τα αίτια διενεργείται έρευνα

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο δορυφόρος της υπηρεσίας Copernicus κατέγραψε 3.636 στρέμματα καμένης έκτασης στη Σκύρο, όπου έκαιγε πυρκαγιά στην περιοχή Ατσίτσα.
  • Η πυρκαγιά παρουσιάζει πολύ βελτιωμένη εικόνα, καθώς δεν έχει πλέον ενιαίο μέτωπο και οι δυνάμεις πυρόσβεσης αντιμετωπίζουν κυρίως διάσπαρτες εστίες.
  • Για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργείται έρευνα από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας.

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Ο δορυφόρος της υπηρεσίας Copernicus κατέγραψε σήμερα Κυριακή περισσότερα από 3.600 στρέμματα καμένης έκτασης στη Σκύρο, όπου έκαιγε μέχρι το βράδυ η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Ατσίτσα, χθες 15 Αυγούστου, στις περίπου 16:00.

Όπως προκύπτει από τη δορυφορική εικόνα της πυρκαγιάς, με ημερομηνία λήψης 16-8-20267, ώρα 10.42 το πρωί, η συνολική έκταση της περιμέτρου ανέρχεται σε 3.636 στρέμματα.

Η πυρκαγιά, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, παρουσιάζει πολύ βελτιωμένη εικόνα, καθώς δεν έχει πλέον ενιαίο μέτωπο και οι δυνάμεις πυρόσβεσης αντιμετωπίζουν κυρίως διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία και θα δοθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας η τελική μάχη για να οριοθετηθεί και να προλάβουν τυχόν αναζωπυρώσεις.

Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στη νότια πλευρά, προς τον Άγιο Φωκά, ενώ το ανατολικό μέτωπο, προς Πεύκο, φαίνεται πως δεν εμπνέει πλέον ανησυχία.

Υπενθυμίζεται ότι η πυρκαγιά έκαιγε πυκνό πευκοδάσος, μεγάλο μέρος του οποίου ήταν αναγεννημένο, μετά από πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί σχεδόν στο ίδιο σημείο, το 2008.

Για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργείται έρευνα από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας.

 

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

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