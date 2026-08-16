Δύο τραυματίες από πυροβολισμούς στον Ασπρόπυργο – Σε εξέλιξη η έρευνα της ΕΛΑΣ

Το βράδυ του Σαββάτου, στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου, σημειώθηκε αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια γλεντιού, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 25χρονου και ενός 14χρονου. Οι δύο τραυματίες νοσηλεύονται εκτός κινδύνου, ενώ η ΕΛΑΣ διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου σημειώθηκε, το βράδυ του Σαββάτου, αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς.
  • Κατά τη διάρκεια γλεντιού στην περιοχή Τζαβερδέλλα, δύο άντρες άνοιξαν πυρ με καραμπίνα, τραυματίζοντας έναν 25χρονο και έναν 14χρονο.
  • Οι δύο τραυματίες νοσηλεύονται εκτός κινδύνου στο Γενικό Κρατικό νοσοκομείο Νίκαιας. Σε εξέλιξη είναι έρευνα της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό των δραστών.

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Στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου σημειώθηκε, το βράδυ του Σαββάτου, αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς.

Αναλυτικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, στις περίπου 20:00 κατά τη διάρκεια γλεντιού στην περιοχή Τζαβερδέλλα, σημειώθηκε συμπλοκή μεταξύ ατόμων και σύμφωνα με μαρτυρίες δύο άντρες άνοιξαν πυρ με καραμπίνα τραυματίζοντας έναν 25χρονο, ενώ από τα σκάγια τραυματίστηκε και ένας 14χρονος.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό νοσοκομείο Νίκαιας όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών της επίθεσης.

 

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

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