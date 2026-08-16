Δύο τραυματίες από πυροβολισμούς στον Ασπρόπυργο – Σε εξέλιξη η έρευνα της ΕΛΑΣ

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Στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου σημειώθηκε, το βράδυ του Σαββάτου, αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς.

Αναλυτικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, στις περίπου 20:00 κατά τη διάρκεια γλεντιού στην περιοχή Τζαβερδέλλα, σημειώθηκε συμπλοκή μεταξύ ατόμων και σύμφωνα με μαρτυρίες δύο άντρες άνοιξαν πυρ με καραμπίνα τραυματίζοντας έναν 25χρονο, ενώ από τα σκάγια τραυματίστηκε και ένας 14χρονος.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό νοσοκομείο Νίκαιας όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών της επίθεσης.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ